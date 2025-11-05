“กัน จอมพลัง” ท้า “สส.โตโต้” ถ้าคิดว่าผิด เอาเรื่องได้เลย ลั่น ถ้าจะทุจริตก็ทำได้แต่ไม่ทำ
กัน จอมพลัง สวนกลับ สส.โตโต้ หากคิดว่าทำผิด ไปดำเนินการได้เลย ลั่นทำเพราะอยากช่วยทหาร ย้อนไม่เห็นนักการเมืองไปช่วยตอนเกิดปัญหา
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบโต้กรณีที่ นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความกรณีที่ กัน จอมพลัง จัดซื้อเสื้อเกราะบริจาคให้กองทัพ อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากเสื้อเกราะกันกระสุนถือเป็นยุทธภัณฑ์ และผู้จัดซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีโทษถึงจำคุก 5 ปี
กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ตอนนี้มี สส.ออกมาบอกว่า ประชาชนที่จัดหาเกราะให้กับทหาร อาจเข้าข่ายทำผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ ผมขอฝากบอกแบบนี้ ผมเองเป็นคนนึงและชาวบ้านอีกหลายคนช่วยผมสนับสนุนจัดหาเกราะร่วมกับหน่วยงาน แล้วยังมีคนอื่น ๆ ที่จัดหาเกราะไปให้ทางทหารอีกเยอะแยะมากมาย
ผมอยากบอกว่า ถ้าผิดท่านไปดำเนินการกับผมได้เลย แล้วให้จบที่ผมเลย เพราะไม่ว่าสิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ประชาชนคนอื่นจัดของไปให้ ผมเชื่อว่าเขามีใจ อยากช่วยให้ทหารได้กลับบ้าน พยายามจะหาของดี ๆ ไปให้พวกเขา แล้วอย่างชุดที่ผมจัดไปให้ ปกติลองไปดูในราคาต่างประเทศได้ แผ่นนึงประมาณ 20,000 กว่า แล้วเจ้าที่ผมสั่งประมาณหมื่นกว่า แต่เขาช่วยร่วมทำบุญมากับผมเหลือแผ่นละ 6,000 เอง
ผมก็ไม่รู้ท่านจะดำเนินการเรื่องอะไร ถ้าบอกว่าทุจริต ผมได้ถูกกว่าปกติอีกจะทุจริตตรงไหน แล้วถ้าจะทุจริตผมเชื่อว่าทำได้ด้วยแต่เราไม่ทำ ตอนที่เกิดเหตุทุกคนเห็นแล้วครับว่าผมทำอะไร ทำงานหนักขนาดไหน มีหลายคนจิตอาสาเยอะแยะมากมายที่ออกมาช่วย ผมพูดตรง ๆ นะ ผมไม่เคยเห็นนักการเมืองออกไปช่วยตอนที่เกิดปัญหาเลย แต่วันนี้พอจบเรื่อง มาเล่นผมมาเล่นทหารก็ไม่เป็นไร”
