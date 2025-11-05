กานต์ วิภากร ยืนกราน! เป๊ก สัณชัย ต้องมีแค่ ธัญญ่า-ลูกสาวเท่านั้น เสก รู้ข่าวถึงกับส่ายหัว

กานต์ วิภากร ยืนกราน! เป๊ก สัณชัย ต้องมีแค่ ธัญญ่า และลูกสาวเท่านั้น ด้าน เสก โลโซ รู้ข่าวลดสถานะถึงกับส่ายหัว
บอกเลยว่าข่าวการประกาศลดสถานะระหว่าง ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป็ก สัณชัย ทำเอาคนทั้งวงการถึงกับงงไปตาม ๆ กัน เพราะทั้งคู่ยังร่วมงานกันเหมือนปกติไม่มีสัญญาณหรือท่าทีที่จะเลิกกัน แม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด
ล่าสุด (4 พ.ย. 68) กานต์ วิภากร ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับสามี เสก โลโซ และเป๊ก สัณชัย พร้อมแคปชั่นยืนกรานว่า เป๊กจะต้องมีแค่ธัญญ่าและน้องลียาลูกสาวเท่านั้น ทั้งยังบอกอีกด้วยว่าขนาดเสกที่อยู่ในเรือนจำรู้ข่าวการลดสถานะของเป๊ก-ธัญญ่า ยังถึงกับต้องส่ายหัวเลยทีเดียว
“เมื่อเช้าเก๋ไปเยี่ยมพี่เสกโลโซ และได้ส่งข่าวเรื่องพี่เป๊กเนี่ย ? พี่เสกบอกว่า เอาอีกแล้วเหรอ แล้วก็ส่ายหัว ? เพราะฉะนั้น พี่เป็กต้องจัดการปัญหาให้ดี พี่จะต้องมีแค่ ธัญญ่าและ ลียาเท่านั้น กานต์ไม่ยอม @pegliyah เสียใจ ได้ยินไหม!!”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กานต์ วิภากร อาการทรุด นอนรพ.ด่วน เสก โลโซ แจ้งข่าว-ขอกำลังใจ
- กานต์ วิภากร โพสต์รูปคู่พระเอกดัง ลั่น เป็นคนดีจากเนื้อแท้ รู้จักกันกว่า 10 ปี
- คืนดีกันแล้ว? บิ๊ก ทองภูมิ ไลฟ์คู่ กานต์ วิภากร หยอกกันหวานชื่น จนคนดูปรับอารมณ์ไม่ทันร
อ้างอิงจาก : IG wiphakorn15
ติดตาม The Thaiger บน Google News: