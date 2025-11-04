ตามต่อเอกสารลับ “ลัมโบร์ฯ กันจอมพลัง” จับโป๊ะ! เจ้าของรถ-ดีเอสไอกุญแจไขปริศนา
ตามต่อ เอกสารลับยึดรถ 111 คัน ไขพิรุธ ลัมโบร์กินี กัลลาร์โด สีแดง เชื่อมโยง กันจอมพลัง ที่มีประเด็นซื้อต่อจาก อั้ม กระเทียม เจ้าของตัวจริงที่ก่อนหน้าอ้างต่อภาษีไม่ได้เพราะดีเอสไอปล่อยเรื่องลากยาว ก่อนพุทธ อภิวรรณ สวนข้อมูลอีกด้านมีอึ้ง ! จนอยากถามต่อ
รู้มากกว่าที่เป็นข่าวของแท้ ! เมื่อล่าสุดรายการพุทธทอล์ค (Phutta Talk) ซึ่งเมื่อคืนดึกที่ผ่านมาไลฟ์สดเปิดหลักฐานสำคัญเกี่ยวกบัรถยนต์หรู ลัมโบร์กินี กัลลาร์โก สีแดง ที่กันจอมพลังมีส่วนพัวพัน ปรากฏข้อมูลชุดใหม่ส่อเค้าความไม่ชอบมาพากลให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการปลดล็อกหรือ สถานะอายัดรถจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น จะทำให้มีใครพูดเรื่องจริงไม่หมดหรือไม่ เพราะสดๆ ร้อนๆ รายการของพุทธ อภิวรรณ กางเอกสารตรวจยึดรถจำนวน 111 คัน ที่เคยเป็นข่าวใหญ่แต่ปรากฏว่า ไม่พบข้อมูลปลดอายัดรถลัมโบร์ฯ กัลลาร์โด ที่กำลังเป็นประเด็นตามที่นายอั้ม กระเทียม อ้างว่า รถหรูคันนี้ปลดล็อกแล้วก่อนจะเปลี่ยนมือไปอยู่ที่กัน จอมพลัง
ก่อนอื่นต้องย้อนไทม์ไลน์ของรถลัมโบร์กินี กัลลาร์โด คันนี้เสียก่อน โดยตอนแรกนายอั้ม กระเทียม เจ้าของรถคนปัจจุบันเล่าว่า ตนเองไปซื้อต่อมาจากคนรู้จักก่อนแล้ว 1 ทอด จากนั้นใส่ชื่อของแฟนเป็นเจ้าของรถ เดิมรถเป็นสีขาวต่อมาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง จากนั้น กัน จอมพลัง มาซื้อต่อไปในราคา 3 ล้านกว่าบาท โดยเป้นช่วงที่ยังขายบะหมี่และกำลังจะเปิดไลน์ธุรกิจลอตเตอรี่
อั้ม กระเทียม ยืนยันด้วยว่า รถคันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ที่ตอนนี้สื่อมวลชนบางเจ้าไปเชื่อมโยงข้อมูลจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ประชาชนหรือคนที่ไม่ชอบออะไรก็ตามแต่ ถ้าไม่คิดจะรับฟังในความจริง เลือกที่จะเชื่อในข้อมูลที่ปลอมก็ห้ามได้
“พี่รับผิดชอบในคำพูดพี่ได้ว่าพี่พุความจริง พี่กราบขอความกรุณาดีกว่าว่า ไปตามดีเอสไอให้หน่อยว่าเมื่อไหร่เขาจะคืนรถให้พวกพี่กัน รถตอนที่ซื้อมาราคาเป็น 9-10 ล้าน ตอนนี้ราคาตกเหลือ 3-4 ล้านฯ เปลี่ยนมือก็ไม่ได้ ขายก็ไม่ได้ ประชาชนเดือดร้อนกันไปหมด”
จบคำแจกแจงข้างต้น ฝั่งของอั้ม กระเทีม สาธยายต่อโดยแนะบรรดาสื่อมวลชนถ้าอยากจะขุดข้อเท็จให้ไปขุดตรงข้อมูลจากดีเอสไอในส่วนตรงนั้นจะเป็นการดีกว่า เพราะชื่อแฟนตนก็ยังคาอยู่ โอนไม่ได้
“โลโก้ร้านพี่หราขนาดนั้น บอกได้เลยพี่เช่าจอดอยู่เรื่องมันปกติอยู่แล้ว”
ส่วนเรื่องที่ภาษีขาดซึ่งทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ นักกฎหมายรุ่นเก๋าที่มาผสมโรงตรวจสอบด้วยนั้น เจ้าของรถอย่างคุณอั้มชี้แจงด้วยน้ำเสียงชัดเจน ปัญหานี้ก็อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันต่อภาษีก็ยาก ติดต่อคนในดีเอสไอก็ยาก ติดต่อยศนู้น-ยศนี้ เรียกว่าอายัดแบบสุ่มหรืออะไรตรวจเสร็จก็ควรจะคืนปลดล็อกสถานะอายัดได้แล้ว
“ที่แน่ๆ รถตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ซื้อขายมาต้องทำยังไงในตอนนี้ รถก็ซื้อต่อกันมา” นายอั้มจึงให้เหตุผลทำนองถามกลับแล้วจะให้ตนไปฟ้องร้องเจ้าของรถที่ตนเองซื้อมาก่อนหน้านี้ก้คงไม่ใช่เรื่อง เพราะเป็นเพื่อนสนิท คนรู้จักที่ซื้อรถต่อกันมาเป็นทอดๆ โดยเจ้าของรถย้ำทิ้งท้าย รถลัมโบร์ฯ กันจอมพลังซื้อตั้งแต่สมัยยังขายบะหมี่และเริ่มทำลอตเตอรี่อะไรของเขา “ซื้อตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิ พอฟังแล้วก็สงสารอีกฝ่ายเช่นกัน”
พุทธทอล์คไปได้เอกสารเด็ด รถ 111 คันที่ถอนอายัด ไม่มีรถของพี่อั้ม !
หลังจบเสียงสัมภาษณ์โฟนอินของนายอั้ม กระเทียม เจ้าของรถลัมโบร์ฯ ที่เชื่อมโยงกับกันจอมพลังโดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายของคนสนิทนักช่วยเหลือสังคมได้อธิบายข้อมูลในฝั่งของตัวเองจนหมดสิ้นแล้ว รายการของพุทธ อภิวรรณ ไม่รอช้าเมื่อจัดการเปิดเอกสารที่อ้างว่าเป็นฉบับเดียวกันที่ดีเอสไอยึดรถมาจำนวน 111 คันแล้วนายอั้มอ้างว่า หน่วยงานดังกล่าวไม่ยอมปลดล็อกสถานะรถยนต์ให้โดยไมทราบสาเหตุแน่ชัดจนปัจจุบัน
ทั้งนี้ พุทธ อภิวรรณ เคลียร์ข้อสงสัยชัดเจนก่อนเลยว่า เมื่อตรวสอบเอกสารยึดรถทั้ง 111 คัน ซึ่งในรายละเอียดคันไหนที่ปลดล็อกอย่างถูกต้องจากทางดีเอสไอจะมีการแจ้งเตือนว่า “ยกเลิก” ตรงช่องที่ให้เขียนแสดงสถานะอายัดรถซึ่งอยู่มมุมท้ายขวามือสุดของกระดาษ ปรากฏรถลัมโบร์กินี กัลลาร์โด ของพี่อั้มยังไม่ขึ้นแจ้งสถานะยกเลิกว่า ได้ยกเลิกอายัดรถคนดังกล่าวแล้ว ซึ่งหากยึดตามข้อมูลล่าสุดนี้ จะทำให้สิ่งที่ อั้ม กระเทียม ให้สัมภาษณกับทางช่องฯ ก่อนนี้ “ไม่ตรงกัน”
“แสดงว่ารถพี่อั้มยังไม่ปลดล็อก อันนี้บอกพี่อั้มนะรถแกยังไม่ปลดล็อกจริงๆ อ่ะ ! ที่แกบอกให้ไปตามดีเอสไอเราก็ไปตามให้ แต่ผมก้บอกพี่ยังโชคดีนะได้เอารถกลับไปขับ พี่ก็ยังต่อทะเบียนไม่ได้แต่พี่ได้รถไปขับแล้ว” พุทธ อภิวรรณ ระบุ
ตอนท้ายก่อนตัดจบประเด็นข่าวใหญ่ที่หลายคนให้ความใส่ใจกันหมู่มาก ทางรายการไม่ลืมจะหล่นข้อสงสัยคล้ายจะฝากคำถามไปถึงหน่วยงานที่เป็นแม่งานของคดีเก่าแก่ที่สู้กันในศาลจนสิ้นสุดแล้ว แต่ปัจจุบันผู้ดำเนินรายการสงสัยว่า ดีเอสไอกำลังทำให้ประชาชนเกิดปัญหาหรือไม่ ? เพราะเจ้าของรถตัวจริงก็ขายทอดตลาดไม่ได้ กันจอมพลังที่ต้องการจะซื้อรถ-ก็ซื้อไม่ได้ รวมถึงประเด็นสถานะลัมโบร์ฯ หรูซึ่งยังไม่ได้ปลดล็อก แต่ทำไมถึงมีการนำเอารถไปขับใช้ได้อย่างไร.
