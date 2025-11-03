ของขึ้น! เรวัช หลุดหยาบ ซัดสส.หิวแสงกัน จอมพลัง “หนูติดคุกชัวร์” รอนักโทษรุมสกรัม
ดราม่าลากยาว เรวัช กลิ่นเกษร อดีตมือปราบศยามล ซัดเดือดหลุดสบถถึง สส.นักการเมืองตรวจสอบ กัน จอมพลัง ทำไม ย้ำชัดมุมตรรกะส่วนตัว ไม่เห็นด้วยมาก ไล่ไปตรวจสอบ
กำลังเป็นที่วิพากษ์วิารณ์กรณี พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด แสดงความคิดเห็นผ่านช่องยูทูบของตัวเอง @โจ เรวัช กลิ่นเกษร ซึ่งมีผู้ติดตาม 6.57 แสน เมื่อ 1 พ.ย.68 ที่ผ่านมา โดยช่วงหนึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นที่กลุ่มก้อนนักการเมืองออกมาตรวจสอบและตั้งคำถามถึงเรื่องเปิดรับบริจาค อาทิ เสื้อเกราะและเงินสนับสนุนบังเกอร์ ยุทโธปกรณ์อื่นหลายรายการ โดยเจ้าตัวย้ำชัดว่า ไม่เห็นด้วยกับพวกสส. หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่หิวแสง หาซีนด้วยการออกมาเหมือนจะเล่นลิเกโรงใหญ่ทั้งๆ ที่อีกฝ่ายที่ถูกกล่าวหานั้น ช่วยเหลือและทำหน้าที่รักชาติด้วยดีมาตลอด
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวว่า ท่านสส.หรือสังคมที่ออกมาตรวจสอบ กัน จอมพลัง ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังมีปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตนขอเล่าย้อนก่อนเลยว่า ในส่วนของกันจอมพลังซึ่งลงไปช่วยเริ่มจากสร้างบังเกอร์ สร้างถนน หาเสื้อเกราะ หาโดรนให้กับทหาร แต่ปรากฏทำไมกลับมาตรวจสอบกันแบบไม่เข้าท่าเหมือนที่ข่าวออกมาทุกวันนี้ เช่น คำแซะว่า งบประมาณไม่มีหรือ ? ทำไมต้องไปขอบริจาคจากชาวบ้าน
“โห ไอ้ห่าเอ๊ย !” หลังโพล่งคำด่าสุดฮิตตลอดกาลของสยามประเทศออกมา ท่านเรวัชไม่รอช้าเสริมด้วยถ้อยคำสบถหนักกว่าเก่าโดยระบุต่อว่า ปัญญาอย่างนี้ยังอยากมาเป็นคนอีก ไม่ได้ทราบเรื่อง เหี้X อะไรเลย ! การจะวางงบประมาณทำอะไรต้องมีเสนอแผนงานเข้าไปก่อน ปีนี้จะจัดซื้อเสื้อเกราะ 3,000 ตัว ทำหลุมหลบภัยตรงไหน ? ทุกอย่างกระบวนการต้องเสนอผ่านรัฐสภา จัดซื้อ-จัดจ้าง เร็วสุดใช้เวลาปีครึ่งถึง 2 ปี
แต่หนนี้ “บิ๊กสีกากี” ระบุชัดว่า สงครามมาประจันหน้า เขมรมากวนบาทา ท่านเรวัชจึงใช้เหตุผลเสริมแล้วจะไปหาเงินที่ไหนทัน แล้วชาวบ้านคนไทยเขารักแผ่นดินไทย เขารักทหาร เขาช่วยหันบคริจาคอดีตตำรวจจึงโพล่งถามว่า ไม่ดีหรืออย่างไร ? ไม่อยากจะด่าพวกมรึงนะ ! เอาบาทาอะไรคิด ประชาชนเขาบริจาคด้วยจิตศรัทธา ทหารอยู่แนวหน้า เสื้อเกราะเป็นยุทธภัณฑ์หวงห้ามตามประกาศของกระทรวงกลาโหม แต่ถ้าผู้ครอบครองเป็นฝ่ายปกครองไม่ผิด สามารถขออนุญาตได้
อีกทั้งเสื้อเกราะ ตนมีความรู้พอสมควรเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุน มีเลเวลระดับ 1-2-3-4-5 กันจอมฯ ซื้อเลเวล 4 ทำด้วยเส้นใยดุปองท์ มีแผ่นเซรามิกลองข้างล่างเพราะกระสุนเอ็ม-16 อาวุธปืนอาก้านี่มันแรง ! ซื้อขายในตลาดมืดต้องตัวละ 15,00-20,000 บาท นี่กันจอมพลังซื้อได้ในราคา 6 พันบาท ราคาต้นทุนเลยด้วยซ้ำยังจะไปจับผิดเขาทำ “เหียอะไร” ไอส้นXXX เงินก็ไม่ออก เงินก็ไม่บริจาค”
“กองทัพตอบให้ชัดเจนประชาชนเขามีจิตศรัธา เป็นห่วงลูกหลาน การที่กองทัพจะวางงบประมาณจัดซื้อต้องใช้เวลา 1-2 ปี ตอบให้ชัดเจนไปเลย” พล.ต.ท.เรวัช ระบุ จากนั้นอ้างต่อว่า ตนเป็นตำรวจประชานบริจาคตนชอบ มาเลยครับช่วยกัน
พล.ต.ท.เรวัช ยังอ้างโดยเคลียร์ข้อสงสัยจะเอางบประมาณจากไหนมาดูแลถ้าเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับกันจอมพลัง เจ้าตัวเอ่ยชัดเจนก็เงินภาษีประชาชนอย่างพวกเรานั่นเอง
ถึงตรงนี้ ท่านเรวัช ยังไม่เลิกใช้คำแรง โดยชี้ชัดไปถึงสส.ปัญาอ่อน เสือ..ก ไม่เป็นตัวแทนประชาชน วุฒิภาวะแค่นี้จะมาเป็นสส. ตนแนะนำเลย ไปนู่น ! ไปตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อ-จัดจ้าง ปรากฏกลับมาแขวะมาจิกทหารปกป้องประเทศชาติ ตนยิ่งเดือดดาลคาใจทำไมไม่ไปเฝ้าไปคอยตรวจสอบพวกหลบตีกอล์ฟแบบนั้นจะเกิดประโยชน์เสียกว่า
หลังร่ายยาวผรุสวาทด่าสาดเสียเทเสีย นักการเมืองที่ออกมาตรวจสอบกัน จอมพลังล่าสุดจนสมใจ พล.ต.ท.เรวัช ไม่ลืมจะฝากความห่วงใยซึ่งแฝงมาในเนื้อหาที่อัดผ่านคลิปวิดีโอโซเชียล ขอให้ประธานมูลนิธิช่วยสู้จงทำความดีต่อไปจะดีจะเลวยังไงก็ช่าง เพราะตอนนี้บุคคลคนนี้เป็นเหมือนดั่ง “ศูนย์รวมใจของชาวบ้าน”
ส่วนการไปตรวจสอบว่าเงินบริจาคเข้าเท่าไหร่ ? เจ้าของช่องยูทูบ โจ เรวัช แนะให้กองทัพชี้แจงไปให้จบ ให้สิ้นสงสัย แต่ภาพรวมตนไม่ชอบพวกที่บอกว่าไปบริจาคให้ทหารทำไม สส.เขามีหน้าที่ไปพิจารณาร่างกฎหมาย-พิจารณาร่างงบประมาณช่วยเหลือชาวบ้าน
ปกติตนไม่ยุ่งเรื่องพรรคการเมือง แต่รอบนี้ไม่ใช่ ! ตนว่าไม่ใช่คุณเท้ง (ณัฐพงษ์) ที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาพูด มีแต่สส.ปัญญาน้อยนิดออกมาพูด มันทุเรศลูก ! หนูต้องวางตัวเสียใหม่ เดี๋ยวรอศาลพิพากษาจำคุกหนู ไม่รู้หนูจะโดนพวกคนที่รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เขากระทืบเอาหรือเปล่า เพราะมันชัวร์อยู่แล้วที่จะต้องติดคุกอ่ะ นะ !”
พล.ต.ท.เรวัช ทิ้งท้ายถึงนักการเมืองหญิงที่คาดว่าไม่ใช่ใคร คือ “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน จะทำอะไรให้เข้าท่าเข้าทางเสียบ้าง
“ไอ้พรรคนี้มันดีตรงไม่ซื้อเสียง แต่ว่ามีสส.ปัญญานิ่มปัญญาอ่อนแบบนี้ก็ทนไม่ไหว” ตนพูดแบบคนเถ้า-คนแก่ ไอ้สส.พรรคส้ม 2 คน การใช้งบประมาณของทหารต้องตรวจสอบในระดับที่สมกับเป็นสส.มากกว่านี้ ต้องไปตรวจสอบทุจริตกินหัวคิว ต้องไปตรวจสอบสเกลใหญ่แบบนั้น “เด็กๆ ปัญญาอ่อนแตกต่างกัน” ต้องวางมาตรฐานคนให้ถูก
ช่วงหนึ่งอดีตนายตำรวจยังหลุดปากอีกว่า ถ้า สส.รักชนก ไม่ได้ช่วยบริจาคอะไรก็อย่าไปยุ่งกับกัน จอมพลัง.
