ข่าวการเมือง

ใบตองแห้ง เรียกทัวร์ ชี้จุดพลาดกันจอมพลัง ปั่นคลั่งชาติ-ผลคุ้ยแป้งเต็มหลัง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 09:49 น.
61
ใบตองแห้ง แป้งเต็มหลังกันจอมพลัง
แฟ้มภาพ

อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง เผยจุดพลาด กัน จอมพลัง เริ่มจากออกโหนกระแส ปลุดเกลียดชังอังคณรา นักสิทธิฯ ปั่นคลั่งชาติ ก่อน ไอซ์ รักชนก สส.พรรคส้มตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิช่วยสู้ สุดท้ายคอการเมืองอาวุโสจี้แผล ผลลัพธ์คุ้ยไปเจอแป้งเต็มหลัง

วันที่ 3 พ.ย.68 ที่ผ่านมา นายอธึกกิต หรือ “ใบตองแห้ง” คอลัมนิสต์ผู้คร่ำหวอดแวดวงสื่อมวลชนมานาน โพสต์เฟซบุ๊กผ่านบัญชี @Atukkit Sawangsuk โดยร่ายยาวชนิดไม่กลัวก๊วนทัวร์รักชาติ วิเคราะห์แผนเกมชิงอำนาจพรรคประชาชน ไม่ชกพวกขวาคลั่งตรงๆ พร้อมยกตัวอย่างแผลเหวอะ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรืออดีตพ่อค้าบะหมี่ “กัน จอมพลัง” วัย 35 ปี มาเล่าผ่านโซเชียลกันโต้งๆ

“(เรียกทัวร์) พูดจริงๆ ไม่ค่อยอินกับ “มีเราไม่มีเทา” ที่เหมารวมไปยังธรรมนัส พรรคกล้าธรรม ไม่ได้บอกว่าไม่เทา ไม่ได้บอกว่าปัญหาสแกมเมอร์ไม่สำคัญ แต่เหมือนมันไหลไปตามกระแส ดราม่าหักมุม จนข้ามอีกประเด็นสำคัญ คืออันที่จริง จุดที่กัน จอมพลัง พลาดพลั้งมันมาจาก “โหนกระแส” ปลุกเกลียดชังคุณอังคณา จนเกิดกระแสตีกลับจากฝั่งสิทธิมนุษยชน จนหนุ่ม กรรชัย ต้องขอโทษ เหลือแต่กันยืนล่อเป้า จากนั้น เทวทูตไอซ์ ก็มาเคาะประตู เรื่องเงินบริจาคซึ่งผลการขุดคุ้ย พบแป้งเต็มหลัง”

“ประจวบกับนักข่าวต่างประเทศ พาดพิงภรรยาวรภัค ต้องลาออก แล้วก็สาวกันไปถึง สส. ผู้ต้องหาพนันออนไลน์ มันกลายเป็นว่า ประเด็นที่ กัน จอมพลัง ปลุกเกลียดชัง ปั่นคลั่งชาติ กลับกลืนหายไป แม้กันต้องลดบทบาท แต่สื่อ อินฟลู ก็ยังปลุกความคลั่งต่อตั้งแต่ชายแดนถึงหน้าจอ”

กันจอมพลังช่วยชายแดน
ภาพ Facebook @gunjompalang1

“แม้กรรมาธิการทหาร สามารถจับโป๊ะ ทหารไม่จำเป็นต้องขอเงินบริจาคแต่ก็ยังใช้กันเป็นเครื่องมือแต่กระแสในภาพรวมก็แตะต้องคลั่งชาติและการปลุกปั่นของกองทัพน้อยมาก มันกลายเป็นว่าพรรคส้มยัง Play Safe กับกระแสคลั่งชาติ ทหารนิยม มองอีกมุมก็ฉลาดละ อ้อมมาเล่นเงินบริจาค เล่นสแกมเมอร์ ได้คะแนนท่วมท้น ไม่ชกพวกขวาคลั่งตรงๆ แต่วนฟุตเวิร์คยั่วให้พวกนี้ด่าไอซ์ด่าโรมแล้วเสียเอง แต่ในฐานะคนที่อยากให้แสดงออกตรงๆ ก็รำคาญเหมือนกัน”

ตอนท้าย อธึกกิต หรือพี่ถึกของน้องๆ สื่อมวลชนอดีตคนช่องวอยซ์ทีวีย้ำว่า ถ้าพรรคประชาชนไม่เป็นหลักคัดค้านคลั่งชาติปลุกเกลียดชังแล้วจะให้ใครเป็นหลัก ต้องให้นักสิทธิมนุษยชนและพลังเสรีประชาธิปไตยออกหน้าแทน ? ถ้าไม่คัดค้านประชามติยกเลิก “MOU” อย่างหนักแน่นจริงจัง แล้วจะให้นักวิชาการออกหน้าโดนด่าถึงเมื่อไหร่กัน.

Atukkit Sawangsuk (ใบตองแห้ง ประชาไท)
ภาพ Facebook @Atukkit Sawangsuk (ใบตองแห้ง ประชาไท)
กันจอมพลัง บริจาคช่วยชายแดน (1)
ภาพ Facebook @gunjompalang1
กันจอมพลัง รักชาติ
ภาพ Facebook @gunjompalang1
พี่ถึก พิธา
ภาพ Facebook @baitongpost
ภาพ Facebook @baitongpost
ภาพ Facebook @baitongpost
ถึกกับภูมิธรรม
ภาพ Facebook @baitongpost

อ่านข่าวเพิ่มเติมส่องทิศทางการเมืองไทยวันนี้ (4 พ.ย.2568)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นตัดสิน เรียกคนไม่สนิทลงท้ายว่า “จัง” ในที่ทำงาน โดนปรับ 2 แสน ชี้เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

20 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 4/12/68 ร่วงต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดตลาดเช้านี้

8 นาที ที่แล้ว
ส่องลุค &quot;มายด์ ลภัสลัล&quot; ในพิธีหมั้น 3 พ.ย. สวมชุดที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน เน้นความเรียบหรู ครอบครัวภิรมย์ภักดีต้อนรับ &quot;นุ่น-เต้&quot; ร่วมยินดี บันเทิง

เปิดภาพลุคเจ้าสาว “มายด์ ลภัสลัล” พิธีหมั้น “พาย สุนิษฐ์” เรียบหรู อบอุ่น

8 นาที ที่แล้ว
ใบตองแห้ง แป้งเต็มหลังกันจอมพลัง ข่าวการเมือง

ใบตองแห้ง เรียกทัวร์ ชี้จุดพลาดกันจอมพลัง ปั่นคลั่งชาติ-ผลคุ้ยแป้งเต็มหลัง

15 นาที ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; เผยแบบนี้เรียกบัญชีม้า ปมทุจริตเงินผู้ช่วย สส.ปชน. ยัน มีหลักฐานอีก ข่าว

“ไผ่ ลิกค์” เผยแบบนี้เรียกบัญชีม้า ปมทุจริตเงินผู้ช่วย สส.ปชน. ยัน มีหลักฐานอีก

17 นาที ที่แล้ว
วิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ ข่าว

วิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ รู้ผลทันที

39 นาที ที่แล้ว
งามทรงคุุณค่า โอปอล Miss World 2025 สักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง บันเทิง

งามทรงคุณค่า โอปอล Miss World 2025 สักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แตกตื่น พบศพเฉพาะท่อนบนลอยน้ำ ใกล้สวนสาธารณะในโยโกฮาม่า ตร.เร่งคลี่คลายคดี

43 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นลอยกระทง 2568 กวน ๆ ฮา ๆ คนโสด มีแฟน เอาไว้โพสต์เรียกไลค์

45 นาที ที่แล้ว
มาแน่ เกษียณอายุราชการ 65 ปี รองนายกฯ เผย อยากศึกษาให้จบในรัฐบาลนี้ เศรษฐกิจ

มาแน่ เกษียณอายุราชการ 65 ปี รองนายกฯ เผย อยากศึกษาให้จบในรัฐบาลนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

ตารางสีเสื้อมงคล เดือนพฤศจิกายน 2568 เสริมดวงเฮง ครบทั้ง 7 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนาคตดับ! นักพายเรือลุ้นโอลิมปิก โดนแบน 2 ปี เซ่นคลิปเสวบนเครื่องบิน ข่าวต่างประเทศ

อนาคตดับ! นักพายเรือลุ้นโอลิมปิก โดนแบน 2 ปี เซ่นคลิปเสวบนเครื่องบิน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงแค้น จ้างสาวติดเชื้อ HIV ล่อสามีมีเซ็กซ์ สุดท้ายติดเอดส์ แพร่ใส่เมียน้อย ข่าวอาชญากรรม

เมียหลวงแค้น จ้างสาวติดเชื้อ HIV ล่อผัวมีเซ็กซ์ สุดท้ายติดเอดส์ แพร่ใส่เมียน้อย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเบเกอรี่วัย 26 เสียชีวิต ครอบครัวอ้างถูกใช้งานหนัก ข่าวต่างประเทศ

ชาย 26 ถูกพบเป็นศพ แชตก่อนดับ ทำงาน 80 ชม. ไม่มีเวลากินข้าว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย ข่าวต่างประเทศ

มิลลี่ ยื่นฟ้อง เดวิด ฮาร์เบอร์ ปมล่วงละเมิด กลั่นแกล้งในกองถ่าย ส่อแตกหักก่อนซีรีส์ฉาย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวทีนางงามเดือด MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 กองแม่ให้นางงามถ่ายกับคาสิโนออนไลน์ จนต้องพาตำรวจบุกถึงกองประกวด ลั่นผิดกฎหมายประเทศไทย ยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ บันเทิง

เวที MU เดือด ให้นางงามถ่ายกับคาสิโน MUT ร่อนแถลงฉบับ 2 ผิดกฎหมายไทย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรวัช รักชนกติดคุก ข่าว

ของขึ้น! เรวัช หลุดหยาบ ซัดสส.หิวแสงกัน จอมพลัง “หนูติดคุกชัวร์” รอนักโทษรุมสกรัม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว บันเทิง

ด่วน! ปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ราชบุรี-หนองคาย 2026 เซ่นพิษปกปิดข้อมูลส่วนตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรดัง อัปเดตอาการ ปวดท้องรุนแรง ค่าตับพุ่งเกือบพัน พบ &quot;นิ่ว&quot; หลุดอุดตันท่อน้ำดี แพทย์ทำหัตถการด่วน (ERCP) ล้างท่อ-พบน้ำดีเป็นสีดำ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงงาน BMW ระยอง แจกโบนัสปี 68 จำนวน 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 และ 4,500 บาท ข่าว

โรงงาน BMW จ.ระยอง เคาะโบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย บันเทิง

บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เรียกตำรวจบุกกองประกวด หลังพบ MUO นำกาสิโนออนไลน์ให้นางงามถ่าย บันเทิง

ณวัฒน์ พาตำรวจลง หลังกองใหญ่ให้นางงาม ถ่ายสปอนผิดกฎหมาย หวั่นยุติการประกวด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าเก็บแงตคนละครึ่ง 7 % ข่าว

ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 09:49 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลญี่ปุ่นตัดสิน เรียกคนไม่สนิทลงท้ายว่า “จัง” ในที่ทำงาน โดนปรับ 2 แสน ชี้เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568

ราคาทองวันนี้ 4/12/68 ร่วงต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดตลาดเช้านี้

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ส่องลุค &quot;มายด์ ลภัสลัล&quot; ในพิธีหมั้น 3 พ.ย. สวมชุดที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน เน้นความเรียบหรู ครอบครัวภิรมย์ภักดีต้อนรับ &quot;นุ่น-เต้&quot; ร่วมยินดี

เปิดภาพลุคเจ้าสาว “มายด์ ลภัสลัล” พิธีหมั้น “พาย สุนิษฐ์” เรียบหรู อบอุ่น

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; เผยแบบนี้เรียกบัญชีม้า ปมทุจริตเงินผู้ช่วย สส.ปชน. ยัน มีหลักฐานอีก

“ไผ่ ลิกค์” เผยแบบนี้เรียกบัญชีม้า ปมทุจริตเงินผู้ช่วย สส.ปชน. ยัน มีหลักฐานอีก

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button