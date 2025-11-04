ใบตองแห้ง เรียกทัวร์ ชี้จุดพลาดกันจอมพลัง ปั่นคลั่งชาติ-ผลคุ้ยแป้งเต็มหลัง
อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง เผยจุดพลาด กัน จอมพลัง เริ่มจากออกโหนกระแส ปลุดเกลียดชังอังคณรา นักสิทธิฯ ปั่นคลั่งชาติ ก่อน ไอซ์ รักชนก สส.พรรคส้มตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิช่วยสู้ สุดท้ายคอการเมืองอาวุโสจี้แผล ผลลัพธ์คุ้ยไปเจอแป้งเต็มหลัง
วันที่ 3 พ.ย.68 ที่ผ่านมา นายอธึกกิต หรือ “ใบตองแห้ง” คอลัมนิสต์ผู้คร่ำหวอดแวดวงสื่อมวลชนมานาน โพสต์เฟซบุ๊กผ่านบัญชี @Atukkit Sawangsuk โดยร่ายยาวชนิดไม่กลัวก๊วนทัวร์รักชาติ วิเคราะห์แผนเกมชิงอำนาจพรรคประชาชน ไม่ชกพวกขวาคลั่งตรงๆ พร้อมยกตัวอย่างแผลเหวอะ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรืออดีตพ่อค้าบะหมี่ “กัน จอมพลัง” วัย 35 ปี มาเล่าผ่านโซเชียลกันโต้งๆ
“(เรียกทัวร์) พูดจริงๆ ไม่ค่อยอินกับ “มีเราไม่มีเทา” ที่เหมารวมไปยังธรรมนัส พรรคกล้าธรรม ไม่ได้บอกว่าไม่เทา ไม่ได้บอกว่าปัญหาสแกมเมอร์ไม่สำคัญ แต่เหมือนมันไหลไปตามกระแส ดราม่าหักมุม จนข้ามอีกประเด็นสำคัญ คืออันที่จริง จุดที่กัน จอมพลัง พลาดพลั้งมันมาจาก “โหนกระแส” ปลุกเกลียดชังคุณอังคณา จนเกิดกระแสตีกลับจากฝั่งสิทธิมนุษยชน จนหนุ่ม กรรชัย ต้องขอโทษ เหลือแต่กันยืนล่อเป้า จากนั้น เทวทูตไอซ์ ก็มาเคาะประตู เรื่องเงินบริจาคซึ่งผลการขุดคุ้ย พบแป้งเต็มหลัง”
“ประจวบกับนักข่าวต่างประเทศ พาดพิงภรรยาวรภัค ต้องลาออก แล้วก็สาวกันไปถึง สส. ผู้ต้องหาพนันออนไลน์ มันกลายเป็นว่า ประเด็นที่ กัน จอมพลัง ปลุกเกลียดชัง ปั่นคลั่งชาติ กลับกลืนหายไป แม้กันต้องลดบทบาท แต่สื่อ อินฟลู ก็ยังปลุกความคลั่งต่อตั้งแต่ชายแดนถึงหน้าจอ”
“แม้กรรมาธิการทหาร สามารถจับโป๊ะ ทหารไม่จำเป็นต้องขอเงินบริจาคแต่ก็ยังใช้กันเป็นเครื่องมือแต่กระแสในภาพรวมก็แตะต้องคลั่งชาติและการปลุกปั่นของกองทัพน้อยมาก มันกลายเป็นว่าพรรคส้มยัง Play Safe กับกระแสคลั่งชาติ ทหารนิยม มองอีกมุมก็ฉลาดละ อ้อมมาเล่นเงินบริจาค เล่นสแกมเมอร์ ได้คะแนนท่วมท้น ไม่ชกพวกขวาคลั่งตรงๆ แต่วนฟุตเวิร์คยั่วให้พวกนี้ด่าไอซ์ด่าโรมแล้วเสียเอง แต่ในฐานะคนที่อยากให้แสดงออกตรงๆ ก็รำคาญเหมือนกัน”
ตอนท้าย อธึกกิต หรือพี่ถึกของน้องๆ สื่อมวลชนอดีตคนช่องวอยซ์ทีวีย้ำว่า ถ้าพรรคประชาชนไม่เป็นหลักคัดค้านคลั่งชาติปลุกเกลียดชังแล้วจะให้ใครเป็นหลัก ต้องให้นักสิทธิมนุษยชนและพลังเสรีประชาธิปไตยออกหน้าแทน ? ถ้าไม่คัดค้านประชามติยกเลิก “MOU” อย่างหนักแน่นจริงจัง แล้วจะให้นักวิชาการออกหน้าโดนด่าถึงเมื่อไหร่กัน.
