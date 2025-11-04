ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นตัดสิน เรียกคนไม่สนิทลงท้ายว่า “จัง” ในที่ทำงาน โดนปรับ 2 แสน ชี้เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:04 น.
เคสสุดแปลก ศาลแขวงโตเกียวตัดสินให้การเรียกพนักงานหญิงด้วยคำว่า “จัง” ในที่ทำงาน ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ โดนปรับมากถึง 200,000 เยน

กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในสังคมญี่ปุ่นว่า “การเรียกชื่อด้วยคำว่า ‘ตัง’ ถือว่าเป็นเซ็กชวลฮาราสเมนต์หรือไม่?” หลังจากที่ศาลแขวงโตเกียวได้ตัดสินว่าชุดคำพูดและการเรียกชื่อในลักษณะดังกล่าวในที่ทำงาน เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

คดีนี้ถูกยื่นฟ้องในปี 2023 โดยพนักงานหญิงวัย 40 กว่าปี ที่ทำงานที่สำนักงานขายของบริษัทซางาวะ เอ็กซ์เพรส (Sagawa Express) โดยเธอเรียกร้องค่าเสียหาย 5.5 ล้านเยน (ประมาณ 1.16 ล้านบาท) จากเพื่อนร่วมงานชายที่ก่อเหตุคุกคามทางเพศ

ตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาลระบุว่า พนักงานชายคนดังกล่าวเรียกพนักงานหญิงคนนี้ด้วยคำว่า “จัง” เป็นประจำในที่ทำงาน และยังพูดจาในลักษณะทางเพศอื่นๆ เช่น “น่ารัก”, “มองเห็นชุดชั้นในนะ” และ “รูปร่างดีนะ” ซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานหญิงเป็นโรคซึมเศร้าและต้องลาออกในที่สุด

ศาลแขวงโตเกียวชี้ว่า “คำว่า ‘จัง’ โดยทั่วไปใช้เรียกเด็กเล็ก และการใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เช่น คู่รัก ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานเลย” ศาลตัดสินว่าการเรียกเช่นนี้สร้างความไม่พอใจ และเป็นเซ็กชวลฮาราสเมนต์ พร้อมสั่งให้พนักงานชายผู้นั้นจ่ายค่าชดเชย 220,000 เยน (ประมาณ 46,000 บาท)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการคุกคามกล่าวว่า คำตัดสินนี้ไม่ได้หมายความว่า “จัง” อย่างเดียวเป็นเซ็กชวลฮาราสเมนต์ แต่เป็นคำที่ถูกนำมาใช้พิจารณาร่วมกับคำพูดเชิงเพศอื่นๆ และชี้ว่า “จัง” ไม่ใช่คำเรียกที่เหมาะสมในที่ทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การใช้คำว่า “ซัง” (San-zuke) ในการเรียกชื่อเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด “การเรียกชื่อด้วยคำว่า ‘ซัง’ โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือตำแหน่ง ถือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

ส่วนการเรียกผู้ชายว่า ‘คุง’ (Kun-zuke) ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป็นคำเรียกที่สังคมยอมรับในการเรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่มีตำแหน่งต่ำกว่า “แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่ยอมรับความสามารถของอีกฝ่าย” ดังนั้น การเรียกด้วย “ซัง” จึงเป็นการเรียกที่ปลอดภัยที่สุดและไม่ทำร้ายความรู้สึกใคร

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

