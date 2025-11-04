ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 หลังเจ้าของประกาศขาย ในราคา 250 ล้านบาท สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เอามาแค่กระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ได้เลย
กำลังเป็นไวรัลอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Jang Tudsananpon ได้ออกมาประกาศขายคฤหาสน์หรูหลังใหญ่ โดยอ้างว่าเป็นเจ้าของมาขายด้วยตัวเอง พร้อมโพสต์ภาพทุกซอกทุกมุมของคฤหาสน์หลังดังกล่าว และชี้แจงรายละเอียดแบบไม่มีกั๊ก ซึ่งเจ้าของโพสต์ตั้งราคาขายเอาไว้ที่ 250 ล้านบาท ทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงกับความอลังการทั้งภายนอกและภายในของคฤหาสน์หลังนี้กันยกใหญ่
“ขายบ้าน 250 ล้าน บาทราคาเดียว ราคา 250,000,000 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ที่ดิน 2 ไร่ 68.5 ตร.ว.
2. ตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอย 2,950 ตร.ม.
3. เฟอร์นิเจอร์ทุกห้อง
4. บ่อน้ำพุหน้าบ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.
5. สระว่ายน้ำก้วาง 6 ม. ยาว 15 ม. พร้อมน้ำพุโดยรอบ
6. ระบบแสงสีเสียงห้องเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบ
7. ห้องฟิตเนส พร้อมเครื่องออกกำลังกาย 10 เครื่อง ตู้ซาวน่า, ตู้สตรีม, ห้องอาบน้ำ อยู่ในห้องฟิตเนส มีทีวี 85 นิ้ว
8. ใต้ดินจอดรถได้ 20 คัน
9. ห้องโชว์รองเท้า-กระเป๋า
10. สวนหย่อมรอบ ๆ บ้าน
11. มีอ่างจากุชชี่
12. มีห้องน้ำ ในห้องเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 5 ห้อง น้ำมีที่เป่ามือ
13. มีห้องน้ำจุดศูนย์กลาง 6 ห้องมีที่เป่ามือ
14. มีห้องนอนสำหรับแม่บ้าน
15. มีห้องซักรีด มีเครื่องซัก 2 เครื่อง อิเล็กโทรลักซ์
16. มีเครื่องอบ 1
17. มีถังน้ำ 2 ถัง เก็บน้ำ สามารถสำรองได้ 10 วันในกรณีการประปามีปัญหา
18. ประตูรั้วแบบยุโรป
19. ระบบรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ สปริงเกอร์
20. หน้าสระว่ายน้ำ มีบาร์นั่งดริ๊งก์
21. มีห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า เก็บอุปกรณ์งานแม่บ้าน และอื่น ๆ
22. สรุป สามารถรับรองแขกได้ถึง 200 คน กรณีจัดงานรื่นเริง
23. สรุปมีห้องนอน 4 ห้อง, รับรอง 5 ห้อง, ห้องน้ำ 15 ห้อง
24. มีห้องพระอยู่ชั้น 2
25. ประตูห้องทุกห้องโอ่โถง ความสูง 2.8 ม. ประตูหลักเข้าบ้านสูง 3.99 ม. ประตูรั้วกว้าง 6.4 ม.
คิดออกมาแล้ว ตกราคาต่อตารางเมตร 83,000 บาท พร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามาอย่างเดียว ถนนหน้าบ้าน กว้าง 12 ม. เป็นถนนสาธารณะ เข้าซอยลึก 300 ม. บ้านเลขที่ 8/88 อยู่แล้วร่ำรวยมั่งคั่ง ติดต่อ 0979793453 เท่านั้น เจ้าของขายเอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB Jang Tudsananpon
ติดตาม The Thaiger บน Google News: