ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

ส่องประวัติ “บอย ธิติพร จุติมานนท์” ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง “บ้านท่าน้ำนนท์”
หากเอ่ยชื่อ บอย–ธิติพร จุติมานนท์ หรือฉายาที่คนในวงการคุ้นเคยกันดีอย่าง บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน (Boy Entertain) หนึ่งในผู้สื่อข่าวและผู้บริหารข่าวบันเทิงแถวหน้าของประเทศไทย ที่คร่ำหวอดอยู่ในสายงานนี้มานานกว่าสองทศวรรษ ปัจจุบัน บอย ธิติพร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารข่าวบันเทิงของช่อง one31 นอกจากนี้ บอยยังมีบทบาทเป็นคอมเมนเตเตอร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องมุมมองอันตรงไปตรงมาและเข้มข้นต่อประเด็นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
เส้นทางสายสื่อมวลชนของบอย เริ่มต้นอย่างจริงจังหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบ เขาได้ก้าวเข้าสู่อาชีพคนข่าวอย่างเต็มตัว และมุ่งเน้นทำงานในสายข่าวบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 20 ปี
เส้นทางอาชีพของ บอย ธิติพร เป็นที่จดจำอย่างมาก เขาถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญยุคบุกเบิกของรายการข่าวบันเทิง “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” (Nine Entertain) ทางช่อง 9 อสมท. ซึ่งบทบาทนี้เองที่ทำให้หลายคนจดจำเขาในนาม “บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน” มาจนถึงปัจจุบัน
ในวันนี้ เขาก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารข่าวบันเทิงของช่อง one31 (วัน31) ทำหน้าที่ดูแลทั้งกองบรรณาธิการข่าวและรายการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่พิธีกรและคอมเมนเตเตอร์ วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนในวงการด้วยโทน “พูดตรง เน้นระบบ”
นอกเหนือจากบทบาทในวงการสื่อ บอย ธิติพร ยังเป็นผู้ก่อตั้ง บ้านท่าน้ำนนท์ (Chaopraya Antique Café) คาเฟ่และร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากการรีโนเวตบ้านส่วนตัวของบอย เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจไลฟ์สไตล์ ซึ่งเขาเคยให้เหตุผลว่า นี่คือความสุขที่ยั่งยืน ที่ทำคู่ขนานไปกับงานข่าว สำหรับช่องทางการติดตาม บอย ธิติพร ใช้งานโซเชียลมีเดียในชื่อ @boyentertain เพื่อสื่อสารบทวิเคราะห์ข่าวบันเทิงและอัปเดตการทำงาน
ความเคลื่อนไหวของ บอย ธิติพร ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เจ้าตัวได้โพสต์คลิป ชื่นชม #ธัญญ่าธัญญาเรศ หญิงเก่งที่ทำอาชีพแม่ได้อย่างสมบูรณ์
