ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 11:38 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 12:23 น.
ส่องประวัติ "บอย ธิติพร จุติมานนท์" ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง "บ้านท่าน้ำนนท์"
ส่องประวัติ "บอย ธิติพร จุติมานนท์" ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง "บ้านท่าน้ำนนท์"

หากเอ่ยชื่อ บอย–ธิติพร จุติมานนท์ หรือฉายาที่คนในวงการคุ้นเคยกันดีอย่าง บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน (Boy Entertain) หนึ่งในผู้สื่อข่าวและผู้บริหารข่าวบันเทิงแถวหน้าของประเทศไทย ที่คร่ำหวอดอยู่ในสายงานนี้มานานกว่าสองทศวรรษ ปัจจุบัน บอย ธิติพร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารข่าวบันเทิงของช่อง one31 นอกจากนี้ บอยยังมีบทบาทเป็นคอมเมนเตเตอร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องมุมมองอันตรงไปตรงมาและเข้มข้นต่อประเด็นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

เส้นทางสายสื่อมวลชนของบอย เริ่มต้นอย่างจริงจังหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบ เขาได้ก้าวเข้าสู่อาชีพคนข่าวอย่างเต็มตัว และมุ่งเน้นทำงานในสายข่าวบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 20 ปี

เส้นทางอาชีพของ บอย ธิติพร เป็นที่จดจำอย่างมาก เขาถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญยุคบุกเบิกของรายการข่าวบันเทิง “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” (Nine Entertain) ทางช่อง 9 อสมท. ซึ่งบทบาทนี้เองที่ทำให้หลายคนจดจำเขาในนาม “บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน” มาจนถึงปัจจุบัน

ในวันนี้ เขาก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารข่าวบันเทิงของช่อง one31 (วัน31) ทำหน้าที่ดูแลทั้งกองบรรณาธิการข่าวและรายการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่พิธีกรและคอมเมนเตเตอร์ วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนในวงการด้วยโทน “พูดตรง เน้นระบบ”

นอกเหนือจากบทบาทในวงการสื่อ บอย ธิติพร ยังเป็นผู้ก่อตั้ง บ้านท่าน้ำนนท์ (Chaopraya Antique Café) คาเฟ่และร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากการรีโนเวตบ้านส่วนตัวของบอย เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจไลฟ์สไตล์ ซึ่งเขาเคยให้เหตุผลว่า นี่คือความสุขที่ยั่งยืน ที่ทำคู่ขนานไปกับงานข่าว สำหรับช่องทางการติดตาม บอย ธิติพร ใช้งานโซเชียลมีเดียในชื่อ @boyentertain เพื่อสื่อสารบทวิเคราะห์ข่าวบันเทิงและอัปเดตการทำงาน

ความเคลื่อนไหวของ บอย ธิติพร ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เจ้าตัวได้โพสต์คลิป ชื่นชม #ธัญญ่าธัญญาเรศ หญิงเก่งที่ทำอาชีพแม่ได้อย่างสมบูรณ์

