“ราอูล” ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ
“ราอูล โรชา คันตู” ออกจดหมายต้อนรับนางงาม Miss Universe 2025 ย้ำ ศักดิ์ศรีนางงามสำคัญสุด และไม่มีสิทธิพิเศษนอกเหนือ 4 รอบตัดสิน
กลายเป็นดราม่ามหากาพย์ที่แฟนนางงามทั่วโลกกำลังจับตา กรณีการงัดข้อกันอย่างรุนแรงระหว่าง ราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) กับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ ณวัฒน์ ออกมาไลฟ์สดอย่างดุเดือดว่า ได้จ่ายเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 70 ล้านบาท) แต่กลับถูก MUO กันซีนสปอนเซอร์ ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ เช่น การชิงประกาศเจ้าภาพปีต่อไปที่เปอร์โตริโก และล่าสุดยังได้แฉว่า CEO ของ MUO อย่างโรนัล เดย์ มีคดีคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) รวมทั้งได้มีนางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวดอีกด้วย
ล่าสุด ราอูล โรชา คันตู ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยเป็นการร่อนจดหมายต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า
“ในนามขององค์กร Miss Universe ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับพวกคุณอย่างเป็นทางการสู่ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 พวกคุณแต่ละคนมาถึงจุดนี้ได้ ล้วนผ่านความพยายาม ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทมานานหลายปี พวกคุณคือความภาคภูมิใจของประเทศชาติ และเป็นสัญลักษณ์ที่เปี่ยมชีวิตของสิ่งที่มิสยูนิเวิร์สยึดมั่น นั่นคือสตรีผู้แข็งแกร่ง มีเป้าหมาย และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ในขณะที่พวกคุณเริ่มต้นการเดินทางอันน่าจดจำนี้ ขอให้รู้ไว้ว่าพวกคุณคือหัวใจสำคัญขององค์กรเรา
ณ องค์กร Miss Universe ศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์สุจริต และสวัสดิภาพของพวกคุณ คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด พวกคุณไม่ใช่เป็นเพียงผู้เข้าประกวด แต่คือทูตแห่งความหวัง สติปัญญา และการเสริมพลังสตรี เราจะไม่ยอมเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่จะให้ภาพลักษณ์ การปรากฏตัว หรือตัวตนของพวกคุณ ถูกนำไปใช้ในทางที่บั่นทอนคุณค่าในตัวคุณ หรือคุณค่าขององค์กรนี้ พวกคุณคือเสาหลักของ Miss Universe และทุกการกระทำของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อพวกคุณและต่อเกียรติยศที่พวกคุณนำมาสู่เวทีนี้
เพื่อรับประกันความยุติธรรมและความโปร่งใส ขอยืนยันอีกครั้งว่าการประกวดประกอบด้วย 4 รอบการประเมินผลอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ส่วนตัว (Personal Interview), การประกวดชุดประจำชาติ (National Costume Presentation), การประกวดชุดราตรี (Evening Gown Presentation), และการประกวดชุดว่ายน้ำ (Swimsuit Presentation)
นี่คือช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คณะกรรมการอย่างเป็นทางการจะใช้พิจารณาตัดสินผลการประกวด จะไม่มีผู้เข้าประกวดคนใดได้รับสิทธิพิเศษหรือความได้เปรียบใด ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์การตัดสินใน 4 รอบนี้ ความโปร่งใสของกระบวนการนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะดำเนินไปอย่างมืออาชีพสูงสุด
ในขณะที่พวกคุณก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองระดับโลกนี้ ขอให้จำไว้ว่า Miss Universe เป็นมากกว่าตำแหน่ง แต่คือขบวนการที่เชิดชูตัวตนที่แท้จริง จุดมุ่งหมาย และความเป็นหนึ่งเดียวของสตรีจากทุกมุมโลก ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ Miss Universe และยินดีต้อนรับสู่การเดินทางที่จะคงอยู่ในใจพวกคุณตลอดไป”
