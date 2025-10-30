การเงินเศรษฐกิจ

รีบเช็ก คนละครึ่งพลัส แอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความนี้ ยังได้สิทธิ์ไหม แก้ยังไง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:03 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:03 น.
72
หน้าจอคนละครึ่งพลัสขึ้นแบบนี้หมายถึงอะไร

ไขข้อสงสัย เปิดแอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความ ‘สิ้นสุดการลงทะเบียน’ ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้เพราะอะไร? ชี้พลาดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. ไปแล้ว ต้องลุ้นเปิดรอบใหม่

หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยที่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วพบข้อความแจ้งเตือนว่า ‘สิ้นสุดการลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว’ ทำให้เกิดความสับสนและข้อสงสัยว่าตนเองพลาดสิทธิ์ไปได้อย่างไร

สำหรับข้อความแจ้งเตือน ‘สิ้นสุดการลงทะเบียน’ ที่ปรากฏบนแอปฯ เป๋าตังนั้น เป็นเพราะผู้ใช้งานรายดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 อีกทั้งโครงการนี้จำกัดจำนวน 20 ล้านสิทธิ์ และปิดการลงทะเบียนทันทีเมื่อครบตามกำหนด

แม้จะพลาดโอกาสในรอบนี้ แต่ผู้ที่พลาดสิทธิ์ยังคงมีความหวังจากเงื่อนไขสำคัญของโครงการ หากถึงกำหนดเส้นตายในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกคือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 แล้วยังมีผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข หรือ ถูกตัดสิทธิ์ อาจมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเติมเต็มจำนวนสิทธิ์ที่ว่างลง

หากไม่มีการเปิดรอบใหม่ ก็ยังคงต้องรอการพิจารณาจากรัฐบาลในการจัดทำโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ในปี 2569 ต่อไป

อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. ประชาชนต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์

หน้าจอคนละครึ่งพลัสขึ้นข้อความนี้หมายถึงอะไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

1 นาที ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง

15 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก เศรษฐกิจ

รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

16 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี

18 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

วิธีจองโรงแรม “เที่ยวดีมีคืน 2568” ยังไง ให้ลดหย่อนภาษีได้จริง

22 นาที ที่แล้ว
สส.พรรคประชาชน ชี้ภริยานายกฯ คุกคามเสรีภาพสื่อ ข่าว

สส.ประชาชน ซัดแรง ภริยานายกฯ พูด ‘จะจำไว้แล้วนะ’ คล้ายหยอกล้อแต่คุกคามสื่อ

27 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะวิธีปฐมพยาบาล เด็กชักจากไข้สูง ที่ถูกต้องและปลอดภัย

29 นาที ที่แล้ว
&quot;ก้อง ศรันย์&quot; พ่อค้าส้มตำ โดนถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์ บันเทิง

“ก้อง ศรันย์” ทัวร์ถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์

38 นาที ที่แล้ว
ชัดเจน! เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? “เบียร์เดอะวอยซ์” แชร์รูปนายกสมาคม ขอให้ติดต่อกลับ มีเรื่องสำคัญ

50 นาที ที่แล้ว
หน้าจอคนละครึ่งพลัสขึ้นแบบนี้หมายถึงอะไร เศรษฐกิจ

รีบเช็ก คนละครึ่งพลัส แอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความนี้ ยังได้สิทธิ์ไหม แก้ยังไง

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปี หลังแทงคนแปลกหน้ากลางถนน คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน

59 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา อัปเดต คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง แต่คาดว่า หมอป่วยนานไม่รักษา ชาวเน็ตจี้ &quot;ถอนใบประกอบวิชาชีพ&quot; ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! หมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ ที่แท้เป็น “หมอจริง” เพจดังคาด ป่วยทางจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แต่งตั้ง เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ข่าวการเมือง

ในหลวง มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้ง ดร.เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศาลพิพากษา NewJeans ยกเลิกสัญญาไม่ชอบธรรม ยังเป็นศิลปินเครือ ADOR

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอมรับเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง ข่าว

อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอม แจกเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการจับสลาก คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หมี ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี่ตัวอะไรเสียชีวิต ข่าว

เศร้า ‘พี่หมี’ ผู้ก่อตั้งเพจ ‘นี่ตัวอะไร’ เสียชีวิต เผยสาเหตุจากไป ทั้งที่อายุยังน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด จอย T-Skirt หลังเข้ารับรักษา มะเร็งปากมดลูก ระยะ 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ร่วงหนัก 1000 บาท จับตาธนาคารกลางสหรัฐฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผชิญหน้า “สีจิ้นผิง” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หารือชี้ชะตาเศรษฐกิจโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ อนุวัต จัดให้ สรุปตารางเงินเข้าร้านถุงเงิน ย้ำส่วนลูกค้าเข้า ตี 2 ส่วนรัฐตาม 17:30 น. ของวันถัดไป ชี้เป็นระบบปกติ เศรษฐกิจ

เพจดังแจงร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องตกใจ เงินเข้า 2 รอบ เช้า-เย็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย อึ้งซ้ำ หลังขุดประวัติหมอ ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย เจอข้อมูลอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:03 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:03 น.
72
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button