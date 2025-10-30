รีบเช็ก คนละครึ่งพลัส แอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความนี้ ยังได้สิทธิ์ไหม แก้ยังไง

ไขข้อสงสัย เปิดแอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความ ‘สิ้นสุดการลงทะเบียน’ ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้เพราะอะไร? ชี้พลาดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. ไปแล้ว ต้องลุ้นเปิดรอบใหม่
หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยที่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วพบข้อความแจ้งเตือนว่า ‘สิ้นสุดการลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว’ ทำให้เกิดความสับสนและข้อสงสัยว่าตนเองพลาดสิทธิ์ไปได้อย่างไร
สำหรับข้อความแจ้งเตือน ‘สิ้นสุดการลงทะเบียน’ ที่ปรากฏบนแอปฯ เป๋าตังนั้น เป็นเพราะผู้ใช้งานรายดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 อีกทั้งโครงการนี้จำกัดจำนวน 20 ล้านสิทธิ์ และปิดการลงทะเบียนทันทีเมื่อครบตามกำหนด
แม้จะพลาดโอกาสในรอบนี้ แต่ผู้ที่พลาดสิทธิ์ยังคงมีความหวังจากเงื่อนไขสำคัญของโครงการ หากถึงกำหนดเส้นตายในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกคือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 แล้วยังมีผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข หรือ ถูกตัดสิทธิ์ อาจมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเติมเต็มจำนวนสิทธิ์ที่ว่างลง
หากไม่มีการเปิดรอบใหม่ ก็ยังคงต้องรอการพิจารณาจากรัฐบาลในการจัดทำโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ในปี 2569 ต่อไป
อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. ประชาชนต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์
