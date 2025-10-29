ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:56 น.
65
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ "ผมหงอก" ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ "มะเร็ง"

ผมหงอก สัญญาณ “สู้มะเร็ง” ของร่างกาย? เจาะลึกงานวิจัยใหม่ที่อาจเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดกาล ไม่ใช่แค่ความแก่

เรามักมอง ผมหงอก ว่าเป็นสัญญาณของความชราที่ไม่มีใครอยากต้อนรับ แต่จะเป็นอย่างไรถ้ามีงานวิจัยบอกคุณว่า เส้นผมสีขาวที่ปรากฏขึ้นนั้น อาจเป็นหลักฐานว่าร่างกายของคุณเพิ่งชนะ ารต่อสู้กับเซลล์ที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้สำเร็จ

ข้อค้นพบน่าทึ่งจากงานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น นำโดยทีมจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และสถาบันวิจัย RIKEN ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำอย่าง Nature Cell Biology งานวิจัยนี้ได้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างการเกิดผมหงอก, ความชรา และกลไกการป้องกันมะเร็งของร่างกาย

ทำความเข้าใจกลไก เมื่อเซลล์ยอม แก่เพื่อฆ่ามะเร็ง

โดยปกติแล้ว สีผมของเราถูกสร้างขึ้นโดยเซลล์ที่เรียกว่า เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี (Melanocyte stem cells) ที่อาศัยอยู่ในรากผม แต่งานวิจัยนี้ค้นพบว่า เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้เผชิญกับความเสียหายร้ายแรงต่อ DNA โดยเฉพาะการแตกหักของ DNA แบบสองสาย ซึ่งเป็นความเสียหายที่อาจนำไปสู่การกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ ร่างกายของเราจะมีระบบป้องกันตัวที่ชาญฉลาดมาก

แทนที่จะปล่อยให้เซลล์ที่เสียหายนี้แบ่งตัวต่อไป ร่างกายจะสั่งการให้เซลล์นั้นเข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่า การแก่ตัวพร้อมการแปรสภาพ

พูดง่ายๆ คือ ร่างกายบังคับให้เซลล์ที่เสียหายนั้น แก่ตัว และเกษียณตัวเองไป เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีถูกกำจัดด้วยวิธีนี้ แหล่งผลิตเม็ดสีก็จะหมดไป ผลลัพธ์ที่ตามมาซึ่งเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือ ผมหงอก

นี่คือจุดสำคัญ การเกิดผมหงอกในกรณีนี้ จึงไม่ใช่แค่ความเสื่อมโทรม แต่เป็นผลพลอยได้ ที่คุ้มค่าของกระบวนการที่ร่างกายใช้เพื่อกำจัดเซลล์ที่อาจกลายเป็นมะเร็ง (เช่น มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา) ทิ้งไป

านวิจัยญี่ปุ่นชี้ ผมหงอก ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่เป็นสัญญาณ กำลังสู้ มะเร็ง

สัญญาณอันตราย เมื่อร่างกาย ไม่ยอมให้ผมหงอก

สิ่งที่น่ากลัวกว่ากลับเป็นสถานการณ์ตรงกันข้าม ทีมวิจัยพบว่า หากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีได้รับความเสียหายจาก ความเครียดที่กระตุ้นมะเร็ง โดยตรง เช่น สารเคมีก่อมะเร็ง หรือรังสียูวี (UVB) ร่างกายจะตอบสนองแตกต่างออกไป

ความเครียดเหล่านี้กลับไป ยับยั้งโปรแกรมการแก่ตัวเพื่อป้องกันมะเร็งดังกล่าว ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดที่ DNA เสียหายร้ายแรง ไม่ถูกกำจัดทิ้ง แต่กลับรอดชีวิตและได้รับสัญญาณ (เช่น KITL) ให้แบ่งตัวต่อไป

เซลล์ที่เสียหายแต่รอดชีวิตเหล่านี้ คือ “โคลนผู้ริเริ่มมะเร็ง” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเกิดมะเร็งเมลาโนมาในที่สุด

ข้อควรระวัง การย้อนวัย อาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป

งานวิจัยนี้ยังให้ข้อคิดที่สำคัญอย่างยิ่งต่อวงการแอนตี้เอนจจิ้ง และความงาม ผู้วิจัยเตือนว่า “การพยายามกระตุ้นหนังศีรษะอย่างไม่ระมัดระวัง” เพื่อหวังให้ผมกลับมาดกดำ อาจเป็นการเข้าไปแทรกแซงกลไกป้องกันมะเร็งตามธรรมชาติของร่างกาย และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้

มีรายงานทางการแพทย์บางกรณีที่พบว่า การที่ผมหงอกกลับมาดกดำอย่างรวดเร็วและชัดเจนผิดปกติ อาจเป็น สัญญาณเตือนของการเกิดมะเร็งเมลาโนมาได้

สรุป ครั้งต่อไปที่คุณพบผมหงอกบนศีรษะ อย่าเพิ่งมองมันในแง่ลบเพียงอย่างเดียว ให้ลองมองว่ามันอาจเป็น อนุสรณ์ แห่งชัยชนะเล็กๆ ที่ร่างกายของคุณเพิ่งต่อสู้และกำจัดเซลล์อันตรายที่อาจก่อตัวเป็นมะเร็งไปได้สำเร็จ

งานวิจัยชิ้นนี้ย้ำเตือนเราว่า ความชราไม่ใช่ศัตรูเสมอไป แต่มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งร่างกายใช้เพื่อรักษาสมดุลและปกป้องเราจากโรคร้ายอย่างมะเร็ง การทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้อย่างถ่องแท้ จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ยืนยาวอย่างปลอดภัยที่แท้จริง

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ ผมหงอก ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้มะเร็ง

อ้างอิงจาก: ims.u-tokyo.ac.jp

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68 เลขเด็ด

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

8 นาที ที่แล้ว
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี ข่าว

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

38 นาที ที่แล้ว
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

41 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม บันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

43 นาที ที่แล้ว
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20% ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ อูดิเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเล เหน็บแรง คุยกับทรัมป์ เป็นความลับ ถ้ามีคลิปเสียงหลุด คงไม่มีใครอยากคุยด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อัจฉริยะ&quot; กางแผนแฉ นักการเมือง &quot;ช.ช้าง&quot; เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย เศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 15 ปี เล่นไหนมาแรง เคยซ้ำ 2 งวด เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์&quot; ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า &quot;พรรคเพื่อไทย&quot; คนใหม่ ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:56 น.
65
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button