งามทรงคุณค่า โอปอล Miss World 2025 สักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 09:22 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 09:22 น.
60
โอปอล สุชาตา เปิดใจหลังเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โอปอลเล่าว่า ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตขณะอยู่บนเครื่องบิน กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักรพอดี “ตอนที่เริ่มมีข่าวออกมา โอปอยู่บนเครื่องแล้ว แต่ยังไม่ take off ยังมีอินเทอร์เน็ตบนเครื่องอยู่ช่วงหนึ่ง ก็เลยยังมีเวลาได้โพสต์ภาพ เขียนคำถวายความอาลัย”

เดิมที มิสเวิลด์คนแรกของไทย มีกำหนดกลับประเทศไทยช่วงวันลอยกระทง ประมาณวันที่ 4-5 พ.ย. แต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เวลส์ ซึ่งเป็นการไปร่วมงานระดมทุนให้กับศูนย์วิจัยมะเร็ง ได้ปรึกษากับทางกองประกวด ขออนุญาตเดินทางกลับมาก่อนกำหนด เพื่อกลับมาถวายสักการะโดยเฉพาะ

ภาพจาก: Facebook Opal Suchataa

แรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ สู่เวทีนานาชาติ

โอปอล สุชาตา วัย 22 ปี เผยว่า ตนเติบโตมา เห็นพระองค์ท่านมาโดยตลอดเหมือนเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง เมื่อเริ่มเข้าสู่เส้นทางการประกวดนางงาม ได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านในหลายด้าน ทำให้รู้สึกใกล้ชิดยิ่งขึ้น “พอเราเริ่มทำงาน เริ่มประกวด เราก็ได้ใส่ผ้าไทยมากขึ้น ราตั้งโจทย์ว่าทำยังไงจะแสดงความเป็นไทยในเวทีนานาชาติได้”

ตอนที่ตนไปงานสงกรานต์ที่หนองคาย ได้ไปเยี่ยมห้องสมุดที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้สร้างขึ้น ที่นั่น โอปอลไปสะดุดตากับหนังสือรวมเล่มฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวง “อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีท่านเป็น inspiration แบบมาก ๆ หลายคนน่าจะเห็นจากชุดที่ปอประกวด ว่าชุดไทย หรือผ้าไทยต่าง ๆ ถ้าสังเกตก็จะมี inspiration มาจากพระองค์ท่านเยอะมาก”

ภาพจาก: Facebook Miss world

“พอเราใส่แล้วมั่นใจ เราเลยยิ่งอยากใส่ให้คนรุ่นใหม่เห็นว่า มันเป็นอะไรได้มากกว่านั้น เวลาไปประกวด เพื่อนต่างชาติเดินเข้ามาทัก เขาถามว่าผ้าอะไร ได้มาจากไหน มันเป็นโอกาสที่เราจะบอกได้ว่า มาจากจังหวัดนี้ มาจากประเทศไทย ถ้าอยากได้ผ้าแบบนี้ คุณต้องไปสนับสนุนใครที่ไหน”

🎗️ สานต่อปณิธานด้านมะเร็งเต้านม

นอกจากเรื่องผ้าไทย โอปอลยังกล่าวถึงแรงบันดาลใจสำคัญอีกด้าน คือเรื่องมะเร็งเต้านม ซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจที่เพิ่งไปทำที่เวลส์ โอปอลทำงานร่วมกับ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) เป็นศูนย์ที่สมเด็จพระพันปีหลวงรับสั่งให้สร้างขึ้น ทั้งยังได้มอบเงินส่วนพระองค์สนับสนุน เพื่อให้เป็นศูนย์พักพิงของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม

“เราเลยรู้สึกว่า การที่เราได้ไปตรงนั้น (งานระดมทุนที่เวลส์) เราอยากที่จะ honor พระองค์ท่านด้วย ในสิ่งที่พระองค์ท่าน dedicate ทั้งชีวิตให้กับผู้หญิงทุกคน”

โอปอลเล่าว่า เพื่อนชาวต่างชาติที่นั่นต่างรับรู้ข่าว รู้สึกสูญเสียไปพร้อมกับคนไทย ตนจึงอยากเปลี่ยนความโศกเศร้า ให้เป็นการนึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำไว้ “เราอยากให้ทุกคนนึกไปพร้อม ๆ กันว่า สิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำมีอะไรบ้าง เราสามารถช่วยสานต่อได้อย่างไรบ้าง”

โอปอลยืนยันว่า จะตั้งใจสานต่อทุกอย่าง ทั้งเรื่องมะเร็งเต้านม เรื่องผ้าไทย ชุดไทย รวมถึงการปฏิบัติตนในฐานะผู้หญิงไทย เพื่อสืบสานสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้ต่อไป

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger

