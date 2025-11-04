การเงินเศรษฐกิจ

มาแน่ เกษียณอายุราชการ 65 ปี รองนายกฯ เผย อยากศึกษาให้จบในรัฐบาลนี้

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 09:04 น.
มาแน่ เกษียณอายุราชการ 65 ปี รองนายกฯ เผย อยากศึกษาให้จบในรัฐบาลนี้

รัฐบาลศึกษาแนวทางขยับ อายุเกษียณราชการจาก 60 เป็น 65 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ นักวิชาการเห็นด้วยแต่เตือนต้องปรับระบบสวัสดิการควบคู่ ด้านรองนายกเผย อยากศึกษาให้เสร็จในรัฐบาลนี้

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขยายเกษียณอายุราชการ 65-70 ปี” จากแนวคิดของรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ คนเกิดน้อย นายกรัฐมนตรี ระบุว่าอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างรอบด้าน ถึงความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ มีประชากรอายุเกิน 60 ปีมากกว่า 13 ล้านคน และมีผู้มีอายุเกิน 100 ปีแล้วกว่า 40,000 คน ซึ่งหมายความว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยกำลังยืดยาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกัน ระบบเกษียณที่คงไว้ที่ 60 ปี ทำให้คนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณยาวนาน 25–30 ปี โดยรายได้ลดลง ขณะที่ค่าครองชีพกลับเพิ่มขึ้นทุกปี

นักวิชาการอย่าง ดร.นาฏพัฒน์ สโรบล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า การขยับอายุเกษียณเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคที่คนไทยอายุยืนขึ้น “ถ้าเราเกษียณตอนอายุ 60 ปี แต่ยังมีชีวิตต่อไปอีก 30–40 ปี ระบบบำนาญและประกันสังคมย่อมแบกรับภาระหนักขึ้น” เธอกล่าว พร้อมเสนอให้รัฐปรับโครงสร้างการทำงานให้ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานต่อได้ตามสมรรถภาพ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบราชการเดิม

ด้านรัฐบาลยอมรับว่า ข้อเสนอเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาของ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะต้องประเมินผลกระทบในหลายมิติ ทั้งงบประมาณภาครัฐ ตำแหน่งงานของคนรุ่นใหม่ และความยั่งยืนของกองทุนบำนาญ โดยเบื้องต้นยังไม่มีการระบุว่าจะปรับใช้ในปีใด หรือจะครอบคลุมเฉพาะข้าราชการหรือรวมถึงลูกจ้างภาคเอกชนด้วย

ฝ่ายสนับสนุนมองว่าการขยายอายุเกษียณจะช่วยลดแรงกดดันต่อกองทุนประกันสังคม เพิ่มจำนวนแรงงานที่มีประสบการณ์ในระบบ และยืดเวลาการออมของประชาชน แต่ฝ่ายคัดค้านกลับกังวลว่า หากผู้สูงอายุยังอยู่ในตำแหน่งนานขึ้น คนรุ่นใหม่อาจมีโอกาสเติบโตในสายงานลดลง อีกทั้งบางอาชีพโดยเฉพาะงานภาคสนาม เช่น ตำรวจ ทหาร หรือครูในพื้นที่ห่างไกล อาจมีข้อจำกัดทางร่างกายที่ไม่เอื้อให้ทำงานถึง 65 ปีได้จริง

อีกหนึ่งความท้าทายคือการบริหารงบประมาณภาครัฐและการปรับระบบสวัสดิการให้สมดุล หากคนทำงานนานขึ้น รัฐอาจต้องขยายช่วงเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนต่าง ๆ และปรับสูตรการคำนวณบำนาญใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในอนาคต

ล่าสุด วันที่ 3 พ.ย.2568 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ตอนนี้ศึกษาขยายเกษียณอายุราชการพลเรือนจาก 60 ปี ไปถึง 65 ปีเท่านั้น ยังไม่มีแนวคิดถึง 70 ปี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. และนำเสนอ ต้องดูผลหลายด้าน

กรณีขยายอายุราชการ 70 ปี เป็นเกณฑ์ของผู้พิพากษา และอัยการซึ่งขยายไปแล้ว และอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ขยายอายุราชการถึง 65 ปีแล้ว

“วันนี้พูดถึงเพียงศึกษาการขยายอายุข้าราชการพลเรือนจะขยายอายุถึง 65 ปีหรือไม่ ไม่รวมข้าราชการอื่นๆ ตำรวจก็ไม่รวม เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบเยอะ อาทิ คนเกิดน้อย คนตายมากกว่าคนเกิด มีผลกระทบกับงบประมาณ เช่น บำเหน็จ บำนาญ มีผลกระทบสำหรับคนที่เราเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีผลกระทบต่อคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ก.พ. ศึกษาร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ พร้อมย้ำว่า ไม่ใช่ 70 ปี ไม่เคยพูด“ นายบวรศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามว่า เรื่องการขยายอายุข้าราชการพลเรือนถึงอายุ 65 ปี จะทันภายในรัฐบาลนี้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า “นายกฯได้พูดกับตน ว่าอยากเห็น และตัดสินใจได้ในรัฐบาล”

ดังนั้น ุดท้ายแล้ว แม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่สัญญาณจากฝ่ายนโยบายชี้ว่าการปรับอายุเกษียณเป็นเรื่องที่ ต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพียงแต่จะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แม้ 65 ปีจะยังไม่ใช่กฎหมายในเร็ววันนี้ แต่เป็นสัญญาณชัดว่า ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ยุคที่คำว่า “วัยเกษียณ” อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานอีกต่อไป แต่อาจเป็นเพียงการเริ่มต้นช่วงชีวิตบทใหม่ ที่คนไทยต้องทำงานนานขึ้น เพื่ออยู่ได้อย่างมั่นคงในสังคมอายุยืน

