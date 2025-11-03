ตารางสีเสื้อมงคล เดือนพฤศจิกายน 2568 เสริมดวงเฮง ครบทั้ง 7 วัน
เปิดคู่มือ สีเสื้อเสริมดวงประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ครบทั้ง 7 วัน เช็กสีมงคลเสริมความเฮง สีกาลกินีควรเลี่ยง เพื่อความสบายใจตลอดเดือน
เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2568 สายมูทั้งหลายคงกำลังมองหาตารางสีเสื้อมงคลใหม่ การเลือกสีเสื้อให้ถูกโฉลกประจำวันเป็นความเชื่อที่ช่วยเสริมความมั่นใจ ทั้งยังช่วยหนุนดวงในด้านต่างๆ เราได้สรุปสีมงคล (สีที่ควรใส่) สีกาลกินี (สีที่ควรเลี่ยง) จากตารางมาให้ครบทั้ง 7 วันดังนี้
วันอาทิตย์
สีมงคล (ควรใส่): แดงเข้ม, ม่วงเข้มสี
กาลกินี (ควรเลี่ยง): เขียวอ่อน
วันจันทร์
สีมงคล (ควรใส่): ชมพู, ม่วงอ่อน, ส้ม
สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): เขียวเข้ม
วันอังคาร
สีมงคล (ควรใส่): น้ำตาล, เหลืองเข้ม
สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): ดำ, น้ำเงิน, เทา
วันพุธ
สีมงคล (ควรใส่): ขาว, เงิน, ทอง
สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): ชมพู, ม่วงอ่อน, ส้ม
วันพฤหัสบดี
สีมงคล (ควรใส่): เขียวอ่อน
สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): น้ำตาล, เหลืองเข้ม
วันศุกร์
สีมงคล (ควรใส่): ดำ, น้ำเงิน, น้ำเงินสดใส
สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): ขาว, เงิน, ทอง
วันเสาร์
สีมงคล (ควรใส่): แดงเข้ม, ม่วงเข้ม
สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): เขียวเข้ม
