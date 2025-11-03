ตารางสีเสื้อมงคล เดือนพฤศจิกายน 2568 เสริมดวงเฮง ครบทั้ง 7 วัน

ดูดวง

เปิดคู่มือ สีเสื้อเสริมดวงประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ครบทั้ง 7 วัน เช็กสีมงคลเสริมความเฮง สีกาลกินีควรเลี่ยง เพื่อความสบายใจตลอดเดือน

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2568 สายมูทั้งหลายคงกำลังมองหาตารางสีเสื้อมงคลใหม่ การเลือกสีเสื้อให้ถูกโฉลกประจำวันเป็นความเชื่อที่ช่วยเสริมความมั่นใจ ทั้งยังช่วยหนุนดวงในด้านต่างๆ เราได้สรุปสีมงคล (สีที่ควรใส่) สีกาลกินี (สีที่ควรเลี่ยง) จากตารางมาให้ครบทั้ง 7 วันดังนี้

วันอาทิตย์

สีมงคล (ควรใส่): แดงเข้ม, ม่วงเข้มสี

กาลกินี (ควรเลี่ยง): เขียวอ่อน

วันจันทร์

สีมงคล (ควรใส่): ชมพู, ม่วงอ่อน, ส้ม

สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): เขียวเข้ม

วันอังคาร

สีมงคล (ควรใส่): น้ำตาล, เหลืองเข้ม

สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): ดำ, น้ำเงิน, เทา

วันพุธ

สีมงคล (ควรใส่): ขาว, เงิน, ทอง

สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): ชมพู, ม่วงอ่อน, ส้ม

วันพฤหัสบดี

สีมงคล (ควรใส่): เขียวอ่อน

สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): น้ำตาล, เหลืองเข้ม

วันศุกร์

สีมงคล (ควรใส่): ดำ, น้ำเงิน, น้ำเงินสดใส

สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): ขาว, เงิน, ทอง

วันเสาร์

สีมงคล (ควรใส่): แดงเข้ม, ม่วงเข้ม

สีกาลกินี (ควรเลี่ยง): เขียวเข้ม

