เห็นด้วยไหม? เกษียณอายุราชการ 70 ปี แต่ใช้ฐานเงินเดือน 60 ปีคำนวณบำนาญ หวั่นแบกไม่ไหว

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 17:18 น.
95

รัฐบาลศึกษา ขยายเกษียณอายุราชการ 70 ปี ก.พ. เสนอโมเดลทยอยปรับ 10 ปี เป็น 65 ปี ใช้ฐานเงินเดือนอายุ 60 ปี คิดบำนาญ หวั่นงบประมาณรับไม่ไหว

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการศึกษาแนวคิดขยายอายุเกษียณราชการเกิน 60 ปี แนวคิดดังกล่าวเป็นคำสั่งของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

นายบวรศักดิ์ ระบุว่า จะเชิญคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่เกษียณอายุราชการหลัง 60 ปีอยู่แล้ว เช่น ผู้พิพากษา อัยการ เกษียณอายุ 70 ปี ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เกษียณอายุ 65 ปี

ส่วนการขยายอายุเกษียณไปยังข้าราชการพลเรือนซึ่งมีจำนวนหลายแสนคน ก.พ. ได้ศึกษาร่วมกับกรมบัญชีกลาง พบข้อมูลว่า คนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ถึง 80 ปี แต่อัตราการเกิดน้อยกว่าการเสียชีวิต ทำให้คนทำงานที่สร้างผลิตภาพให้ประเทศมีน้อยลง

ขณะเดียวกัน ผู้เกษียณอายุจะมีอายุขัยรับเงินบำนาญเฉลี่ยถึง 20 ปี จาก 60 ปี ไปถึง 80 ปี การขยายเวลาเกษียณจึงเชื่อมโยงกับปัญหาประชากรศาสตร์ กำลังแรงงานข้าราชการ รวมถึงงบประมาณ

นายบวรศักดิ์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้ามาพบ เสนอโมเดลให้ทยอยปรับขึ้นอายุเกษียณในช่วง 10 ปี การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นทันที เพื่อให้ข้าราชการสามารถปรับตัวได้

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีผลกระทบทางสังคม กระทบต่อข้าราชการที่รอการเลื่อนตำแหน่ง

สำหรับประเด็นด้านงบประมาณ กรมบัญชีกลางให้ความเห็นว่า จะยึดฐานเงินเดือนสุดท้ายในอายุ 60 ปี เพื่อนำไปคำนวณฐานเงินบำนาญ เหตุผลคือ หากใช้ฐานเงินเดือนที่อายุ 65 ปี ระบบงบประมาณจะไม่สามารถแบกรับภาระไหว ทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่ในระบบเดิม กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบราชการด้วย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี

