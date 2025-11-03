“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

“อนุทิน” สั่งเดินหน้า “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยอมรับเฟสแรก กลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึง สั่ง มท.ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ ช่วยกลุ่มตกหล่นให้ทั่วถึง
3 พ.ย. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเจาะกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในรอบแรก ให้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
นายอนุทินกล่าวว่า หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสได้เริ่มขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังใจที่ดี ตนลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงตอบรับที่มีความสุข และสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
ทั้งนี้ยอมรับว่า ยังมีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์อีกหลายคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ รัฐบาลต้องหาวิธีแก้ไข เพราะการทำโครงการในลักษณะเฟิร์สคัมเฟิร์สเสิร์ฟ ทำให้คนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือเข้าใจเรื่องเทเลแบงก์กิ้ง จะเข้าถึงโครงการได้ก่อน
“ส่วนคนที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ ถ้าหากตนเป็นกลุ่มนี้ก็คงใจเสียเช่นกัน” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทินกล่าวว่า ได้ฝากให้คณะทำงานไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะต้องรวบรวมกลุ่มที่พลาดการลงทะเบียนในครั้งแรก ให้ได้ใช้สิทธิในเฟสที่ 2 และได้รับการดูแลจากรัฐบาล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากไปยังรัฐมนตรีช่วย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปถึงระดับนายอำเภอ ช่วยกันหาข้อแนะนำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิและเข้าถึงในโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้
- เคลียร์ชัด “คนละครึ่งพลัส” ใช้ที่ Big C ได้เฉพาะบางโซนที่ร่วมโครงการ
- เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: