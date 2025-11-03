การเงินเศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 16:16 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 16:16 น.
53
"อนุทิน" รับคนจนเข้าไม่ถึง "คนละครึ่งพลัส" สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

“อนุทิน” สั่งเดินหน้า “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยอมรับเฟสแรก กลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึง สั่ง มท.ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ ช่วยกลุ่มตกหล่นให้ทั่วถึง

3 พ.ย. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเจาะกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในรอบแรก ให้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายอนุทินกล่าวว่า หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสได้เริ่มขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังใจที่ดี ตนลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงตอบรับที่มีความสุข และสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก

ทั้งนี้ยอมรับว่า ยังมีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์อีกหลายคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ รัฐบาลต้องหาวิธีแก้ไข เพราะการทำโครงการในลักษณะเฟิร์สคัมเฟิร์สเสิร์ฟ ทำให้คนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือเข้าใจเรื่องเทเลแบงก์กิ้ง จะเข้าถึงโครงการได้ก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

“ส่วนคนที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ ถ้าหากตนเป็นกลุ่มนี้ก็คงใจเสียเช่นกัน” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า ได้ฝากให้คณะทำงานไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะต้องรวบรวมกลุ่มที่พลาดการลงทะเบียนในครั้งแรก ให้ได้ใช้สิทธิในเฟสที่ 2 และได้รับการดูแลจากรัฐบาล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากไปยังรัฐมนตรีช่วย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปถึงระดับนายอำเภอ ช่วยกันหาข้อแนะนำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิและเข้าถึงในโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

13 วินาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

36 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

36 นาที ที่แล้ว
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ ข่าว

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

40 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามจับตา &quot;นับดาว แสงดาว&quot; มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง บันเทิง

ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี บันเทิง

จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร. ข่าว

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แจ้งญาติผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพน้ำท่วมหนัก-เปิดระบบเยี่ยมออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล เศรษฐกิจ

ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เตือนพรรคการเมือง ใช้ชื่อประชาชนสวมสิทธิ์สมาชิก โทษหนักถึงคุก 3 ปี ข่าว

เตือน พรรคการเมือง ใช้ชื่อสวมสิทธิ์สมัครสมาชิก เจอโทษอาญา คุก 3 ปี เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งข้าวทุ่มครึ่งได้สี่ทุ่ม โมโหหิว กะให้ 1 ดาว พอเห็นไรเดอร์ตากฝนพร้อมลูกน้อยนั่งคุดคู้ที่วางเท้า เปลี่ยนจากโกรธเป็นสงสาร ข่าว

ลูกค้าสาว สั่งแกร็บ รอนาน 3 ชม. เตรียมวีน เปิดประตูเจอน้ำตาแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวย อริสรา อัปเดตอาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ข่าวดารา

อาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด ลั่น อยากทำงานแล้ว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมี เลขากกต สวมสิทธิพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉกำนันกร่าง ท้าผู้กอง “วัดดาว” หลังโดนจับขนแรงงานเมียนมา 37 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! แผ่นดินไหว ขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถาน ดับอย่างน้อย 5 ศพ เจ็บอีกหลายร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 16:16 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 16:16 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button