เคลียร์ชัด “คนละครึ่งพลัส” ใช้ที่ Big C ได้เฉพาะบางโซนที่ร่วมโครงการ

สรุปเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ที่ Big C ใช้ได้เฉพาะร้านเช่าและศูนย์อาหารเท่านั้น โซนซูเปอร์มาร์เก็ต และ Big C mini ไม่ร่วมรายการ
หลายคนสงสัยว่า สามารถใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี (Big C) ได้หรือไม่ ล่าสุด เพจทางการของ Big C และสื่อเศรษฐกิจ ได้ออกมายืนยันข้อมูลและเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้
1. ใช้ได้เฉพาะ “ร้านเช่า-ศูนย์อาหาร”
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ภายในห้าง Big C และ Big C Extra ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องใช้สิทธิ เฉพาะร้านค้าผู้เช่า (Tenant) และ ศูนย์อาหาร (Food Court) ที่อยู่ในโซนพลาซ่า และติดป้ายเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
2. “ซูเปอร์มาร์เก็ต” และ “Big C mini” ไม่ร่วมโครงการ
สิทธินี้ ไม่ครอบคลุม การซื้อสินค้าใน โซนซูเปอร์มาร์เก็ต ของห้าง Big C นอกจากนี้ “Big C mini” ทุกสาขา ไม่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส”
เว็บไซต์ทางการของโครงการคนละครึ่งพลัส ได้ระบุเกณฑ์ของร้านค้าที่จะเข้าร่วมไว้อย่างชัดเจนว่า ต้อง “ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์”
นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ทั่วไปยังกำหนดว่า ร้านค้าต้องไม่ใช่นิติบุคคล (แม้จะมีข้อยกเว้นสำหรับรายย่อยบางประเภท) รูปแบบธุรกิจของ Big C mini ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อเครือข่ายขนาดใหญ่ จึงไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
วิธีเช็กสาขา/ร้านค้า ที่ร่วมโครงการ
ประชาชนสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ง่าย ๆ ดังนี้
- สังเกตป้าย “คนละครึ่งพลัส” ที่หน้าร้านค้า
- เปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
- ไปที่ G-Wallet และกดแบนเนอร์ “คนละครึ่งพลัส”
- เลือกเมนู “ค้นหาร้านค้าใกล้ฉัน”
