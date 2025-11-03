“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม
เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) อัดคลิปฝาก กัน จอมพลัง อย่าลู่ลมตามพวก สส.ปัญญนิ่มหิวแสง ชี้ทองยังไงก็คือทองแท้ ลั่นถึงประธานมูลนิธิช่วยสู้ ขอร้องเดินหน้าทำดีต่อ
วันที่ 3 พ.ย.2568 นายเรวัช กลิ่นเกษร อดีตมือปราบคดีศยามลเมื่อกว่า 32 ปี อัดคลิปฝากความหวังดีไปถึงนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กันจอมพลัง วัย 35 ปี หลังนาทีนี้นักทำดีซึ่งเพิ่งคว้ารางวัลผู้ทำประโยชน์สังคมจากสมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคมกำลังตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ไปจนจ้องจับผิดจากสังคมและขั้วการเมืองฝั่งตรงข้ามที่อยากมาฉาบแสง กระแสตรวจสอบนักสู้ช่วยชายแดนไทย-กัมพูชาจนคุณงามน้ำดี นายตำรวจลายครามสารภาพตามตรงว่า ยากปฏิเสธ แต่ไม่วายเจอกลุ่มไม่หวังดีสาดโคลนจนอดไม่ได้ต้องอดคลิปผสมโรงช่วยฝ่ายของกันจอมพลัง โดยขอร้องคำโตอย่าหยุดทำความดีและให้ประพฤติตนเป็นที่พึ่งสังคมเช่นที่ทำมาให้เหมือนหินทนไฟ
ท่านเรวัช ที่ก่อนหน้านี้มักออกโหนกระแสกับหนุ่ม กรรชัย บ่อยๆ แต่พอมีช่องแชนแนลออนไลน์ของตัวเองก็คล้ายพักเบรคเวลาหน้าจอแบบสดๆ หันมาวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองโดยงวดนี้ ได้กลิ่นอายตักเตือนตามสไตล์นักเลงสมัยก่อนที่บางครั้งต้องคุยกันแรงๆ ถึงเข้าใจได้ง่าย
“พอคุณกันจอมพลังถูกเตะตัดขาเข้าอะไรเข้า คนที่จะมาแขวะมาว่า มีไม่กี่คนหรอก ! อยากได้แสง” หลังหลุดวาทะดังกล่าว อดีตมือปราบเรวัชกล่าวต่อว่า มรสุมที่กันจอมพลังหรือนายกัณฐัศว์ ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ กำลังเผชิญอยู่มีคนมาจิกมาคุ้ยนั้นต้องเรียนกับพี่น้องประชาชน โดยส่วนตัวตนขอเป้นกำลังใจให้กับนักช่วยเหลือสังคมวัย 35 ปีแน่นอน เช่นเดียวกับที่เป็นกำลังให้ “บุ๋ม” ปนัดดา วงษ์ผู้ดี และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน รวมถึงพี่น้องประชาชนอีกหลายคนที่ช่วยกนับริจาคยางรถยนต์หรือบริจาคเงินเข้าไปช่วยสร้างบังเกอร์ สร้างกำแพง เลือดรักชาติ โดยเฉพาะกันจอมพลังกับบุ๋ม ปนัดดา ที่เข้าไปเป็นชุดแรกๆ ก่อนจะมีการปะทะกัน ทั้งคู่ถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ถ้าทหารรองบประมาณบอกเลยยาก
อดีตบิ๊กตำรวจกล่าวโดยยกตัวอย่าง บุ๋ม ปนัดดา ทำมาเป็น 10 ปีส่งเด็กยากไร้เรียนจบแทพย์มาไม่รู้กี่คน เขาเหนื่อยนะ ต้องออกไปอยู่หน้าแนวไปเสี่ยงลูกปืนกับเขาด้วย ตรงข้ามกับกลุ่มคนบางจำพวกที่ชอบติ-ชอบแซะอย่างเดียว ถามกลับว่าพวกคุณทำประโยชน์อะไรบ้าง ทำแบบคุณกันฯ คุณบุ๋มเขาบ้านหรือเปล่า เหมือนนักมวยต่อยอยู่บนเวที ต่อยเกือบตาย อันนี้แค่นั่งดูตั๋วก็ไม่ได้ซื้อ ฟรีด้วย โดยส่วนตัวตนมองไม่เข้าท่า เพราะสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเรากับกัมพูชาก็ยังไม่สงบ มีอะไรเราเป็นผู้หลักผุ้ใหญ่ บางทีลิเกก้รำผิดบทบ้าง ต้องขอบคุณแ่ทัพภาคที่ 2 เขาเนี่ยป็นแนวหน้าเรา รวมรวมเงินทองไปถึงมือทหารเราเร็วที่สุด อย่งาเพิ่งท้อใจ ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราดีเกิน ถามว่าที่เขาสงสัยเราก็ชี้แจงได้
บางคนสงสัยว่าได้ยอดบริจาคไปเท่าไหร่ ใช้ไปเท่าไหร่ ตนจะบอกกันจอมพลังสุจริตคือเกาะกำบัง ทองก็คือทองใครจะใส่ร้ายเรา ใครจะป้ายสี เอาไฟมาเผา เอาขี้มาทา ถ้าเราเป็นทองมันก็จะเฉิดฉายและขึ้นเป็นรูปพรรณ ฉะนั้นจึงขอให้จงเดินหน้ทำดีต่อไป
ทั้งนี้ประเด็น เรวัช อดีตมือปราบตำรวจ กล่าวว่า เงินหรืองบซื้อยุทโธปากรณ์ให้กองทัพนนั้น อ้างอิงข้อมูลจากบีบีซีไทย เผยแพร่หัวข้อข่าว “ข้อสงสัย อมงบ-เลี่ยงระบบจัดซื้อ-ล็อกสเปกของ: คำชี้แจงของกันจอมพลัง ทำให้เกิดคำถามอะไรบ้างต่อกองทัพบก” เมื่อ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา
เนื้อหาบางส่วนวิเคราะห์อีกด้านด้วยการเปิดเปยข้อมูลที่ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษก ทบ.กล่าวว่า เพิ่งทราบจากการประชุมกมธ. ในครั้งล่าสุดว่า กัน จอมพลัง จัดหาเกราะระดับ 4 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กองทัพบกทั่วไปใช้ และยังไม่ทราบถึงระบบการทดสอบ (testing) ของเกราะชุดนี้ จึงเห็นว่าการที่พลเรือนเข้ามาบริจาคชุดเกราะ เป็นเรื่องที่กองทัพไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพราะเป็นเรื่องทางเทคนิคและมีราคาสูง หากมีการรับมอบเกราะที่มีสเปกดีกว่าที่กองทัพใช้จริง ทหารที่ได้รับก็จะเหมือนมีเสื้อเกราะ 2 ตัว
เมื่อทาง กมธ.การทหารฯ ซักถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่ากองทัพขอรับการอนุเคราะห์ยุทธภัณฑ์จากมูลนิธิฯ ทาง โฆษก ทบ. บอกว่า ในส่วนของกองทัพบกไม่มีการขอความอนุเคราะห์ แต่พบว่าในระดับหน่วยงานย่อยอาจมีการร้องขอ เช่น ขอรับการสนับสนุนยางรถยนต์ ยาฆ่าแมลง ยาเส้น หรือผ้าใบกันฝน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร 1-5
ทาง กมธ.การทหารฯ ถามต่อว่า ทางกองทัพบกทราบหรือไม่ว่าระเบียบกลาโหมว่าด้วยการเงิน รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเรี่ยไรและบริจาค หน่วยงานที่จะรับของบริจาคได้จะต้องเป็นหน่วยงานราชการ
พล.ต.วินธัย ระบุตอนนั้นเรื่องนี้เขาเองไม่มั่นใจ แต่จะขอไปสอบถาม และจะไปหารายละเอียดที่ตรงกับที่ถามมา แต่มีความเห็นว่าลักษณะของการรับมอบของเช่นนี้ สามารถมองได้หลายมุม เช่น เรื่องห้องน้ำ หากมีคนปรารถนาดี อยากให้ทหารได้เข้าห้องน้ำที่ดีกว่านั้น และไม่ได้อยู่ในระบบของ ทบ. ตามปกติ เขาก็มองว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์ แต่ขอไปตรวจสอบก่อนว่ามีหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดทำใบขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หรือไม่ เพราะเท่าที่เขาทราบคือ “ไม่มี”
พร้อมกันนี้ โฆษก ทบ. กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกองทัพนั้นไม่มีนโยบายขอรับบริจาค แต่มีนโยบายชัดเจนว่าต้องอยู่รอดด้วยตัวเอง แต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า มีประชาชนต้องการแสดงน้ำใจเข้ามาเป็นจำนวนมาก
พล.ต.วินธัย กล่าวต่อว่า กรณีที่พลเรือนเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกนั้น กองทัพไม่ได้ออกข้อกำหนดห้ามเข้า เพราะถือเป็นเสรีภาพของประชาชน และมีการใช้คำว่า “อำนวยความสะดวก” อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางยุทธวิธีจริง ๆ เช่น พื้นที่หนึ่งใน จ.สุรินทร์ พลเรือนจะถูกจำกัดการเข้าถึงโดยใช้คำว่า “ขอความร่วมมือ”.
