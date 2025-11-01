เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด

คลังเอาจริง! สั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้าที่ทุจริตโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ หลังตรวจพบพฤติกรรมรับแลกเป็นเงินสด เตือนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เปิดโครงการได้เพียง 3 วัน ก็เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างทันที ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบการใช้จ่ายผิดปกติกว่า 55 ร้านค้า และได้ดำเนินการระงับสิทธิ์ร้านค้าทั้งหมดที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยแล้ว
ทางด้าน นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของร้านค้าในโซเชียลมีเดีย ร่วมกับการใช้ระบบ Data Analytics วิเคราะห์ธุรกรรม ได้ตรวจพบร้านค้า 55 ราย ที่มีพฤติการณ์ รับแลกสิทธิ์เป็นเงินสด และมีการสแกนรับเงินในจุดที่ห่างจากที่ตั้งร้านจริง จึงได้สั่งระงับสิทธิ์ร้านค้าเหล่านั้นทันที (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 68)
ขณะที่ โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า หากร้านค้าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส มีพฤติกรรมทุจริต เช่น รับแลกเงินโดยไม่มีการซื้อขายจริง, สแกนค่าสินค้าต่างจากราคาจริง หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กระทรวงการคลังจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ในข้อหา “ฉ้อโกง” และจะเรียกคืนเงินจากร้านค้าเต็มจำนวน
สำหรับภาพรวมโครงการฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยหลังเปิดให้ใช้จ่ายเพียง 3 วัน (ณ วันที่ 31 ต.ค. 68 เวลา 17.00 น.) มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 13.60 ล้านคน สร้างยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 5,424.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
