ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 16:49 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 16:49 น.
67
ร้านค้าเก็บแงตคนละครึ่ง 7 %
แฟ้มภาพ

โครงการคนละครึ่ง ที่ไม่ครึ่งจริง สาวบุรีรัมย์เล่าปัญหาหลังไปใช้สิทธิร้านค้าเจอป้ายบวก VAT เพิ่ม 7% เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ไม่รอช้า สั่งร้านโครงการคนละครึ่งห้ามเก็บแบบนี้เด็ดขาด มีโทษหนัก

ไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมต้องเสียแวตเพิ่ม (VAT) 7 เปอร์เซนต์ หญิงสาวพื้นที่คนบ้านยาง หมู่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เริ่มต้นเล่าเหตุการณ์หลังจากเธอเองได้ไปซื้อสินค้ากับทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยปัจจุบันอยากให้เป็นสื่อตรวจสอบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ทำถูกต้องหรือไม่ ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์จะต้องจ่าย VAT เพิ่มจากราคาสินค้าหน้าป้ายอีก 7 เปอร์เซ็นต์

น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี เผยว่า ตนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเป็นครั้งแรกและเอาไปใช้ซื้อเครื่องสำอางที่ร้านค้าในตัวเมืองบุรีรัมย์

ตอนแรกใช้เงินสดซื้อจำนวนเงิน 100 บาท บิลออกมา 100 บาท จากนั้นจึงอยากลองใช้คนละครึ่งพลัสในวงเงิน 400 บาทต่อวัน เลือกซื้อสินค้า 3 รายการ มีราคา 149 บาท ,179 บาท และ 38 บาท รวมมูลค่า 366 บาท แต่บิลที่ออกมาเป็น 391.62 บาท เมื่อมาคิดแล้ว ราคาสินค้าเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ จึงเอาบิลมาให้แม่ดู ซึ่งให้บริการคนละครึ่งเช่นเดียวกัน แม่บอกว่ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ

สาวบุรีรัมย์ คนละครึ่ง 7 เปอร์เซนต์ ผิดหรือไม่
แฟ้มภาพ
คนละครึ่งเก็บแวต 7 % ทำได้ไหม
แฟ้มภาพ

ขณะที่แม่ของน.ส.บี อายุ 49 ปี เล่าว่า เธอที่ป็นแม่ของน.ส.บีนั้นปกติเปิดร้านรับคนละครึ่งเช่นเดียวกัน แต่ไม่เคยคิดเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวมองว่าถูกเอาเปรียบ และเชื่อว่ารัฐบาลไม่ให้คิดเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพราะคิดว่าน่าจะมีคนถูกเอาเปรียบอีกเป็นจำนวนมาก

ต่อมา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ไม่รอช้าเตรียมนำเรื่องไปแจ้งกระทรวงพาณิชย์ก่อน ซึ่งกรมการค้าภายในเตือนแล้วว่า คนละครึ่งพลัส เป็นนโยบายช่วยชาวบ้าน ต้องขอไปดูก่อน ซึ่งถ้ากระทำผิดเงื่อนไขจะมีโทษ

อัปเดตล่าสุด น.ส.กัญญ์วรัชญ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี เจ้าของร้านดังกล่าว ตั้งอยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ยอมรับว่าได้ปรับราคาสินค้าขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์จริง อ้างอิงข้อมูลจากมติชนระบุ สาเหตุเพราะตนยื่นเสียภาษีแบบ VAT คือต้องคืนภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ให้กับสรรพากรทุกเดือน ต่างจากร้านอื่นที่อาจจะเสียภาษีแบบเหมาจ่าย ส่วนที่ต้องคิดเพิ่มกับโครงการคนละครึ่งเพราะมียอดขายเพิ่มขึ้น สินค้าที่ซื้อมาจะต้องลดราคาแข่งกับร้านอื่น ดังนั้นจึงต้องปรับ VAT อยู่ในระบบเก็บเงินทำให้บิลออกมาเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์

ตนเขียนป้ายระบุข้อความชัดเจนว่าจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐ ลูกค้าที่เข้าใจก็ไม่ว่า ส่วนลูกค้าที่ไม่เข้าใจตนไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เพราะกฎหมายภาษีมันละเอียดอ่อน และพร้อมให้สรรพากรเข้าตรวจสอบ จึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงภาษีให้มากกว่านี้ เพราะแม้แต่ผู้ประกอบการยังเข้าใจไม่หมด

อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก กระทรวงการคลัง ยืนยันได้สั่งเข้มร้านค้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ห้ามบวก VAT 7% เตือนถือเป็นการขึ้นราคา พร้อมส่งพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจ.

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รมวคลังเก็บแวตคนละครึ่ง
ภาพ @MoFNewsStationThailand
คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่
ภาพ @คนละครึ่งพลัส.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

