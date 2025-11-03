ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 15:06 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 15:12 น.
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร
ภาพ @สายไหมต้องรอด

จบปัญหาลูกชายติดทหารเกณฑ์ ผลัดใหม่ 2 ปี ทภ.1 ชื่นชมพลทหารอยู่ดูแลพ่อลำพังตั้งแต่ 15 เสียงจากกองทัพลั่นชัด 1 พร้อมช่วยเหลือปรับย้ายประจำการหน่วยใกล้บ้าน ควบคู่หน้าที่รับใช้ชาติ ย้ำช่วยพาพ่อฟอกไตตามนัดหมอ

กรณีที่มีชายไทยได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดาเพียงลำพังแถมคนเป็นพ่อยังมีโรคประจำตัวต้องเข้ารับการฟอกไต มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายไหมต้องรอดนั้น

ล่าสุดทางกองทัพภาคที่ 1 ทราบข้อมูลและตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชื่อ พลทหาร พีรพล แซ่แต้ ภูมิลำเนาทหาร ต.คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ อยู่กับบิดาเพียงลำพัง ซึ่งป่วยเป็นโรคไต และต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตอย่างต่อเนื่อง โดย พลฯ พีรพล ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการรับรายงานตัวของทหารใหม่ ก่อนเข้าประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี ในวันที่ 1 พ.ย.68 ตามระเบียบของการเข้ารับการรายงานตัวของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ

ด้าน พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ตนสั่งการให้ดำเนินการปรับย้าย พลฯ พีรพล มาประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน คือ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 ซึ่งมีที่ตั้ง บริเวณ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้าน พลฯ พีรพล ประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับไปเยี่ยมดูแลบุพการีในห้วงเวลาพักหลังปฏิบัติภารกิจได้

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้ สัสดี อ.พระสมุทรเจดีย์ ประสานกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลบิดาของพลฯ พีรพล แบบสหวิชาชีพต่อไปและในวันนี้ (2 พ.ย.68) คณะสัสดี อ.พระสมุทรเจดีย์ ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพาพ่อของพลฯ พีรพล เข้ารับการรักษาฟอกไตตามแพทย์นัด และประสาน อสม. ที่รับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกันดูแล เพื่อลดความกังวลให้กับบุตรซึ่งไปทำหน้าที่ในการเป็นทหารกองประจำการ

ทั้งนี้ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 จะดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกกับครอบครัวทหาร ในห้วงประจำการในภาพรวมตามความเหมาะสมต่อไป

โดยกองทัพภาคที่ 1 ดำเนินการดูแลกำลังพลในทุกระดับตามแนวทางของกองทัพบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ ซึ่งถือเป็นน้องเล็กของกองทัพ ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตลอดจนการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ภาพ Fb.@saimaitongrot
ภาพ Fb.@saimaitongrot

ภาพ Facebook @PrArmy1stArea
ภาพ Facebook @PrArmy1stArea

