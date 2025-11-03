กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์
กัมพูชาสั่งปิด 4 คาสิโนดังเครือ “จินเป่ย-จีซี” ในสีหนุวิลล์ หลังสงสัยว่ามีส่วนร่วมก่ออาชญากรรม และสแกมเมอร์
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการพนันเชิงพาณิชย์กัมพูชา (CCGC) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา ได้มีคำสั่งให้พักใบอนุญาตและปิดกิจการกาสิโนรายใหญ่ 4 แห่งในเครือจินเป่ย และจีซีในจังหวัดพระสีหนุ (สีหนุวิลล์) สืบเนื่องจากกาสิโนทั้ง 4 แห่ง ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการกระทำอาชญากรรม โดยเฉพาะการปกปิดและฉ้อโกงผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแก๊งสแกมเมอร์
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นการสนธิกำลังของหลายหน่วยงาน นำโดย พลโท เซียง เซน รองเลขาธิการ CCGC เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพระสีหนุ ตำรวจภูธรจังหวัด และกรมแรงงานจังหวัด ภายใต้การประสานงานของสำนักงานอัยการจังหวัดพระสีหนุ
การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชา โดยกาสิโนทั้ง 4 แห่งที่ถูกสั่งพักใบอนุญาตและปิดกิจการเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการกระทำอาชญากรรม ประกอบด้วย
- กาสิโน จิน เป่ย กรุ๊ป (Jin Pei Group) ของบริษัท จิน เป่ย กรุ๊ป แอลแอลซี
- กาสิโน จิน เป่ย (Jin Pei) ของบริษัท แคมโบเดียน เฮง ซิน เรียล เอสเตท แอลแอลซี
- กาสิโน จี.ซี. คาสิโน (G.C. Casino) ของบริษัท จี.ซี. มีเดีย แอลแอลซี
- กาสิโน จิน เป่ย คาสิโน 4 (Jin Pei Casino 4) ของบริษัท จี.ซี. มีเดีย แอลแอลซี
ที่มา: KHMER TIMES
