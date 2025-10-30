การเงิน

วิธีค้นหา ร้านหมูกระทะ-บุฟเฟ่ต์ ใกล้ฉัน คนละครึ่งพลัส แจกคู่มือสายกิน

sukanlaya s.
เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:23 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 11:23 น.
88
วิธีค้นหาร้านหมูกระทะร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส

รวมวิธีค้นหา หมูกระทะ-บุฟเฟ่ต์ ร่วมคนละครึ่งพลัสผ่านเว็บไซต์ อิ่มอร่อยแถมคุ้ม ใช้สิทธิ์สูงสุด 400 บาท/วัน เช็กร้านค้าในโครงการการที่นี่

สายกินห้ามพลาด หลังโครงการคนละครึ่งพลัส เริ่มใช้จ่ายในวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ประชาชนบางส่วนนำสิทธิ์ไปใช้เพื่อลดค่าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น BTS, MRT, ขสมก., บขส. และ เรือด่วน ขณะที่อีกส่วนนำไปใช้เพื่อลดค่าอาหาร เชื่อว่าหลาย ๆ คนกำลังมองหาร้านอาหารยอดฮิตติดใจคนไทยอย่าง หมูกระทะ, ชาบู รวมทั้งบุฟเฟ่ต์ต่าง ๆ วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมวิธีการค้นหาร้านค้า เพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสแบบสุดคุ้มมาให้แล้ว

สำหรับสาวกหมูกระทะหรือผู้ที่ต้องการค้นหาร้านค้าประเภทอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com

2. ค้นหาร้านค้า เลือกเมนู ‘ค้นหาร้านค้า’

3. เลือกพื้นที่ ‘ร้านค้าใกล้ฉัน’ หรือเลือกจังหวัดที่คุณอยู่

4. ระบุชื่อร้าน โดยกรอกคำว่า ‘หมูกระทะ’ หรือชื่อสินค้า/ร้านค้าที่ต้องการ

5. ระบบจะแสดงรายชื่อร้านหมูกระทะที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ที่เลือกไว้

วิธีค้นหาคนละครึ่งพลัส บุฟเฟ่ต์-หมูกระทะ
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

ผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้จ่ายได้สูงสุดวันละ 400 บาท แบ่งออกเป็นรัฐช่วย 200 บาท และผู้ใช้จ่ายเอง 200 บาท มีวงเงินตลอดโครงการที่แตกต่างกัน สำหรับประชาชนทั่วไป (ไม่ยื่นภาษี) ได้รับสิทธิ์ 2,000 บาท/คน ส่วนผู้ยื่นแบบภาษี ได้รับสิทธิ์ 2,400 บาท/คน รัฐบาลย้ำว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23:00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันสิทธิ์จะถูกทบกลับเข้ายอดรวมและคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป ทำให้สามารถทยอยใช้ได้จนถึงสิ้นสุดโครงการ (31 ธันวาคม 2568)

เช็กประเภทสินค้า/ร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัส

สินค้าและบริการที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง คือ สินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทําเล็บ ทําผม และบริการขนส่งสาธารณะไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกํานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ต้องมีการซื้อสินค้าและบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้าหรือบริการ คืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด

ค้นหาร้านค้าคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

