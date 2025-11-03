อาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด ลั่น อยากทำงานแล้ว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

หมวย อริสรา อัปเดตอาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดอยู่ระหว่างพักฟื้น รอรอประเมินอาการที่รพ. เจ้าตัว ลั่น อยากมาทำงาน แต่หมอให้พักก่อน
ทำเอาแฟนข่าวคิดถึงกันสุด ๆ หลังจากที่พิธีกร หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้จัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ โหนกระแส มาหลายวันติดต่อกัน เนื่องจากผลการตรวจร่างกายสันนิษฐานว่า นิ่วในถุงน้ำดีอาจจะหลุดแล้วไปอุดที่ท่อน้ำดี ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ และ ปวดท้องอย่างหนัก ต้องพักร่างกายระยะหนึ่งจึงตัดสินใจหยุดงานกะทันหันเพื่อเช็กร่างกายอย่างละเอียด
วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เซน เมจกา สุพิชญางกูร ผู้ประกาศข่าวนั่งโต๊ะแทน หนุ่ม กรรชัย คู่กับ หมวย อริสรา กำธรเจริญ ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่ทักข้อความไปสอบถามอาการ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับว่า “ตอนนี้ผ่าเรียบร้อยแล้ว แต่คุณหมอยังให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ รอประเมินอาการยังให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาล”
หมวย อริสรา กล่าวเสริมว่า ขอบคุณแฟน ๆ รายการที่ส่งความเป็นห่วงตลอดมา พร้อมส่งสารเพิ่มเติมว่า “พี่หนุ่มอยากมาทำงานแล้ว แต่ตอนนี้หมอให้พักก่อน”
ในช่วงนี้ หมวย อริสรา จะทำหน้าที่พิธีการแทน หนุ่ม กรรชัย ในรายการโหนกระแส หากมีการอัปเดตอาการเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
