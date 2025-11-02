ข่าว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 16:02 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 16:15 น.
52
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว
แฟ้มภาพ

ไปดูคลิป น้องหมิว หญิงร่างเล็ก บัณฑิตทุนพระราชทาน เปิดใจหลังได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นครั้งแรก

น.ส.วราภรณ์ สร้อยเสน หรือ “น้องหมิว” อายุ 29 ปี ชาวอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ อดีตบัณฑิตร่างจิ๋วที่เคยได้รับพระราชทาน ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระพันปีหลวงจนเรียนจบระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และต่อมาเรื่องราวของเธอถูกนำเสนอผ่านสื่อกลายเป็นที่โด่งดัง เพราะได้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตให้กับใครหลายคน

ล่าสุดวันนี้ (2 พ.ย.) น้องหมิว อดีตบัณฑิตร่างจิ๋ว กล่าวเปิดใจอีกครั้งถึงความรู้สึกที่ได้รับสิทธิ์ใน “โครงการคนละครึ่ง” ซึ่งเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากออกมาด้วยความดีใจเนื่องจากถือเป็นครั้งแรกที่ตนเองได้รับสิทธิ

ครอบครัวน้องหมิวได้สิทธิคนละครึ่ง
แฟ้มภาพ

หมิวยอมรับว่าดีใจและตื่นเต้นมากเนื่องจากโครงการคนละครึ่งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เพราะไม่ได้สมัคร รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตนก็ไม่ได้ โดยทั้งครอบครัวของตนมีทั้งหมด 5 คน พ่อ แม่ พี่ชาย ตน และน้องสาว โดยพ่อกับพี่ชายได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คนเท่านั้น

น้องหมิว หญิงร่างเล็ก ได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก
แฟ้มภาพ

น้องหมิวบอกต่อว่า พอมารัฐบาลชุดนี้ได้มีโครงการคนละครึ่งพลัส ปรากฏว่าทั้งบ้านมีตนเพียงผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส โดยพ่อซึ่งมีอายุเกิน 60 แล้ว กับพี่ชายที่มีร่างกายพิการไม่ต่างจากตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนแม่ไม่มีโทรศัพท์และน้องสาวก็อายุไม่ถึงเกณฑ์จึงไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ขึ้นมา เพราะอย่างน้อยสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้สามารถนำไปใช้จ่ายในครอบครัวให้เกิดประโยชน์-ซื้อของเข้าบ้าน ทั้งของกินของใช้และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด.

ขอบคุณคลิป : @buriramtimes

น้องหมิว บัณฑิตทุนพระราชทาน
แฟ้มภาพ
บัณฑิตจิ๋ว
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวคนละครึ่งพลัสประจำวัน อัปเดตความเคลื่อนไหวโครงการช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาลล่าสุด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

19 วินาที ที่แล้ว
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000 ข่าวอาชญากรรม

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

19 นาที ที่แล้ว
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว ข่าว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
premier league table today top 10 ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” ฟาดแรงโกงสารพัด นายกไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็น “นายกเท้ง” ฟันไม่ยั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 16:02 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 16:15 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
premier league table today top 10

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button