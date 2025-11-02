ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก
ไปดูคลิป น้องหมิว หญิงร่างเล็ก บัณฑิตทุนพระราชทาน เปิดใจหลังได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นครั้งแรก
น.ส.วราภรณ์ สร้อยเสน หรือ “น้องหมิว” อายุ 29 ปี ชาวอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ อดีตบัณฑิตร่างจิ๋วที่เคยได้รับพระราชทาน ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระพันปีหลวงจนเรียนจบระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และต่อมาเรื่องราวของเธอถูกนำเสนอผ่านสื่อกลายเป็นที่โด่งดัง เพราะได้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตให้กับใครหลายคน
ล่าสุดวันนี้ (2 พ.ย.) น้องหมิว อดีตบัณฑิตร่างจิ๋ว กล่าวเปิดใจอีกครั้งถึงความรู้สึกที่ได้รับสิทธิ์ใน “โครงการคนละครึ่ง” ซึ่งเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากออกมาด้วยความดีใจเนื่องจากถือเป็นครั้งแรกที่ตนเองได้รับสิทธิ
หมิวยอมรับว่าดีใจและตื่นเต้นมากเนื่องจากโครงการคนละครึ่งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เพราะไม่ได้สมัคร รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตนก็ไม่ได้ โดยทั้งครอบครัวของตนมีทั้งหมด 5 คน พ่อ แม่ พี่ชาย ตน และน้องสาว โดยพ่อกับพี่ชายได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คนเท่านั้น
น้องหมิวบอกต่อว่า พอมารัฐบาลชุดนี้ได้มีโครงการคนละครึ่งพลัส ปรากฏว่าทั้งบ้านมีตนเพียงผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส โดยพ่อซึ่งมีอายุเกิน 60 แล้ว กับพี่ชายที่มีร่างกายพิการไม่ต่างจากตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนแม่ไม่มีโทรศัพท์และน้องสาวก็อายุไม่ถึงเกณฑ์จึงไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ขึ้นมา เพราะอย่างน้อยสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้สามารถนำไปใช้จ่ายในครอบครัวให้เกิดประโยชน์-ซื้อของเข้าบ้าน ทั้งของกินของใช้และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด.
ขอบคุณคลิป : @buriramtimes
