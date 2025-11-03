ข่าวอาชญากรรม

แฉกำนันกร่าง ท้าผู้กอง “วัดดาว” หลังโดนจับขนแรงงานเมียนมา 37 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 13:24 น.
92

กำลังเป็นเรื่องร้อนในโซเชียล หลังมีคลิปแฉเหตุการณ์ที่ด่านตรวจชายแดนจังหวัดชุมพร เผยให้เห็นพฤติกรรม “กำนันคนดัง” ในพื้นที่ อ.ท่าแซะ กำลังหัวร้อนอย่างหนัก หลังถูกตำรวจ ตชด. จับกุมขบวนรถที่ลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาเกือบ 40 คน

แทนที่จะให้ความร่วมมือ กำนันกลับท้าทายอำนาจรัฐ พูดข่มขู่ ผู้กองหัวหน้าชุดจับกุม ถามลั่นว่า “ให้ดูว่าดาวของผู้กอง กับดาวของกำนัน ดาวใครจะใหญ่กว่ากัน”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ด่านบ้านหินดาด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ทีมของ ร.ต.อ.ชัยยะ กำลังตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองตามปกติ ระหว่างนั้น มีรถกระบะ 2 คัน ขับผ่านมา ท่าทางมีพิรุธ คันแรก เป็นกระบะสีขาวแบบมีรั้ว ทะเบียนชุมพร พอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจก็ถึงกับผงะ เพราะอัดแน่นไปด้วยแรงงานชาวเมียนมาถึง 21 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกับเด็ก 14 คน

ยังไม่หมด เจ้าหน้าที่ยังเจอกลุ่มแรงงานอีก 17 คน (เด็ก 8 คน) กำลังเดินเท้าตามรถคันแรกมา เพื่อลอบเข้ามาในไทย รวมทั้งหมด 37 คน

ส่วนรถกระบะ คันที่สอง ที่ขับตามมา เป็นรถทะเบียนสุราษฎร์ธานี พอนายด่านเรียกตรวจ ก็พบคนไทยนั่งมา 6 คน และหนึ่งในนั้นคือ “กำนันคนดัง” ประจำอำเภอท่าแซะนั่นเอง

เมื่อถูกจับกุม คนขับรถคันแรกกับกลุ่มแรงงาน ให้การตรงกันว่า เดินทางไปประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม เพื่อไปทำบุญทอดกฐิน และช่วยงานบุญที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งถูกไฟไหม้ ยืนยันว่าไม่ได้ลักลอบขนแรงงาน แค่พากันไปทำบุญ แล้วกำลังเดินทางกลับเข้าไทย

จุดพีค คลิปเสียงขู่ “ดาวใครใหญ่กว่า”

แต่เรื่องไม่ได้จบง่ายๆ เพราะหลังจากถูกคุมตัว กำนันคนดังเกิดอาการไม่พอใจอย่างรุนแรง มีคนอัดคลิปเสียงขณะที่กำนันกำลังโวยวายใส่ผู้กองชัยยะไว้ได้ ในคลิป กำนันพูดทำนองว่า ตนคุยกับทางกองร้อยหมดแล้ว ต่อว่าผู้กองว่า “อย่าคิดว่าจะใหญ่โต” ก่อนจะท้าทายด้วยประโยคเด็ดว่า “ให้ดูว่าดาวของผู้กอง กับดาวของกำนัน ดาวใครจะใหญ่กว่ากัน”

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ากำนันสบถคำหยาบ พูดถึงอวัยวะเพศชาย และอ้างว่าตนเองคอยช่วยเหลือ ตชด. ที่ฐานชายแดนมาตลอด ขอให้เจ้าหน้าที่ให้เกียรติกันบ้าง

แม้จะถูกข่มขู่ แต่ผู้กองชัยยะก็ไม่สนใจ เดินหน้าตามกฎหมาย เบื้องต้น แรงงานชาวเมียนมาทั้ง 37 คน ถูกส่งตัวไปที่กองร้อย ตชด.414 เพื่อตรวจสอบเอกสาร แม้บางคนจะมีเอกสารประจำตัว แต่ทั้งหมดใช้วิธีเข้า-ออกประเทศผิดช่องทาง ไม่ได้ผ่าน ตม. จึงต้องถูกผลักดันกลับประเทศ

ส่วนกำนัน และคนไทยอีก 5 คนที่มาด้วยกัน ตอนนี้กำลังถูกสอบสวนอย่างละเอียดว่า การกระทำครั้งนี้เข้าข่ายช่วยเหลือ หรือลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหรือไม่ งานนี้ต้องรอดูว่า สุดท้ายแล้ว “ดาว” ของใครจะร่วงกันแน่

