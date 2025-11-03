หวยลาว 3/11/68 วันจันทร์ ส่องสถิติหวยออก “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวด
คอหวยเตรียมลุ้น หวยลาวพัฒนา งวด 3 พ.ย. 68 เริ่มถ่ายทอดสด 20.00 น. ตามเวลาไทย เช็กช่องทางดูผลสด พร้อมเปิดสถิติ 9 งวดย้อนหลัง ที่เคยออก วันที่ 3
คอหวยเตรียมลุ้นการออกรางวัล หวยลาว หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดยการถ่ายทอดสดการออกรางวัลจาก สปป.ลาว จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับงวดนี้ จะมีการประกาศผลทั้งเลข 6 ตัว, 5 ตัว, 4 ตัว, 3 ตัว, 2 ตัว รวมถึงชุด “หวยลาวพัฒนา 5/45” และเลขนามสัตว์
ผลหวยลาว 3/11/68
- เลข 6 ตัว : xxxxxx
- เลข 5 ตัว : xxxxx
- เลข 4 ตัว : xxxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xx
ผลสลากพัฒนา 5/45
หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว 3 11 68
สถิติ หวยลาวออก “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวดล่าสุด
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค ทีมข่าวได้รวบรวมสถิติผลหวยลาว ที่เคยออกรางวัลตรงกับ “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวด (อ้างอิงตามการประกาศผลของสื่อไทย) ดังนี้
- งวด 3 ต.ค. 2568 : 948654 / 48654 / 8654 / 654 / 54
- งวด 3 ก.ย. 2568 : 480701 / 80701 / 0701 / 701 / 01
- งวด 3 มี.ค. 2568 : 662160 / 62160 / 2160 / 160 / 60
- งวด 3 ก.พ. 2568 : 732897 / 32897 / 2897 / 897 / 97
- งวด 3 ม.ค. 2568 : 472256 / 72256 / 2256 / 256 / 56
- งวด 3 มิ.ย. 2567 : 881399 / 81399 / 1399 / 399 / 99
- งวด 3 พ.ค. 2567 : 037999 / 37999 / 7999 / 999 / 99
- งวด 3 เม.ย. 2567 : 601959 / 01959 / 1959 / 959 / 59
- งวด 3 พ.ย. 2566 : 122224 / 22224 / 2224 / 224 / 24
หมายเหตุ : สถิติข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชค
