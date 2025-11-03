ปิดถาวร “เซเว่น” สนามบินดอนเมือง ที่พึ่งความหิว ผู้โดยสารขาออก
โซเชียลแชร์คลิปพนักงานเก็บของ 7-Eleven จุด T2 ขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง หลังประกาศปิดถาวร ผู้โดยสารเสียดาย ที่พึ่งปากท้อง ราคาย่อมเยา
เรียกว่ากลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดีย (3 พ.ย. 68) หลังจากผู้ใช้หลายรายเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาภายในอาคารผู้โดยสาร 2 (T2) สนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นโซนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ กำลังปิดให้บริการถาวร
คลิปดังกล่าวถูกแชร์มาจากผู็ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @flower_numali มาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2568 เผยให้เห็นภาพพนักงานกำลังรื้อถอนและเคลียร์สินค้าออกจากชั้นวาง พร้อมกับมีป้ายยืนยันว่าสาขานี้ ปิดถาวร
การปิดตัวของสาขานี้ ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่ใช้บริการสนามบินดอนเมืองเป็นประจำ เข้ามาแสดงความคิดเห็น “เสียดาย” กันเป็นจำนวนมาก
ผู้โดยสารหลายคนระบุว่า 7-Eleven สาขานี้ ถือเป็น “ที่พึ่งปากท้อง” และ “จุดฝากท้อง” สำคัญ ที่ช่วยให้สามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มในราคาย่อมเยาได้ก่อนขึ้นเครื่องบิน เมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ ภายในพื้นที่สนามบิน
สำหรับสาเหตุการปิดตัว แม้ขณะนี้จะยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากผู้ประกอบการ (CP All) หรือ การท่าอากาศยานฯ (AOT)
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า สาเหตุที่ปิดถาวร เซเว่น สาขาสนามบินดอนเมือง จุด T2 บริเวณด้านในฝั่งขาออก คาดการณ์ว่าอาจเป็นเรื่องหมดสัญญาเช่า แต่ยังไม่มีประกาศทางการเรื่องการย้ายสาขาไปจุดอื่นในสนามบิน จากทั้ง AOT และ CP ALL ต้องรอคำชี้แจงและแถลงการณ์ทางการอีกครั้ง
