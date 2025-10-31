ข่าว

อย.–ปคบ. สั่งปิดโรงงาน “หงส์ไทย” 2 จว. ลอบผลิตยาดมไม่ขออนุญาต อายัด 2.4 ล้านชิ้น

110
อย. ร่วมกับ ปคบ. บุกค้นสถานที่ผลิต-แพ็ก "ยาดมหงส์ไทย" ใน กทม. และ สมุทรสาคร พบไม่มีใบอนุญาต อายัดของกลาง 2.4 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

อย. ร่วมกับ ปคบ. บุกค้นสถานที่ผลิต-แพ็ก “ยาดมหงส์ไทย” ใน กทม. และ สมุทรสาคร พบไม่มีใบอนุญาต อายัดของกลาง 2.4 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับตำรวจ ปคบ. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตและบรรจุ “ยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย” การตรวจค้นเกิดขึ้นในหลายจุด ทั้งในพื้นที่ กทม. (เขตบางแค) และ จ.สมุทรสาคร (อ.กระทุ่มแบน และ ซ.เพชรเกษม 120)

เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดโรงงานและอายัดของกลางรวมประมาณ 2.4 ล้านชิ้น สาเหตุคือ สถานที่เหล่านี้ดำเนินการผลิตและบรรจุ โดยไม่มีใบอนุญาตผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดมากกว่า 3 จุด เช่น ซอยเพชรเกษม 120 (สมุทรสาคร) ใช้เป็นสถานที่ผลิต และ ซอยสิริเกษม 7 (บางแค) ใช้เป็นจุดแพ็กและจัดส่ง โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

ยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย
ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

ของกลางที่อายัดมีประมาณ 2,400,000 ชิ้น โดยเป็น “สูตร 2” ประมาณ 400,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความเอาผิดตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ในฐาน “ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเตรียมเรียกผู้ประกอบการมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ อย. ตรวจพบปัญหาในผลิตภัณฑ์ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค. อย. ออกประกาศเตือน (Safety Alert) แจ้งผลตรวจ “ยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 (เลขทะเบียน G 309/62)” พบจุลินทรีย์ปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ขอให้ประชาชนหยุดใช้รุ่นที่ตรวจพบ

ย. ร่วมกับ ปคบ. บุกค้นสถานที่ผลิต-แพ็ก ยาดมหงส์ไทย
ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

ต่อมา วันที่ 29 ต.ค. บริษัท น้อมรับผลตรวจ และประกาศเรียกคืนล็อตที่ปนเปื้อนประมาณ 2 แสนกระปุก พร้อมระบุว่าจะเร่งปรับปรุงกระบวนการผลิต

จนกระทั่งเมื่อวาน วันที่ 30 ต.ค. อย. และ ปคบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจค้น จนพบว่าโรงงานและจุดแพ็กไม่มีใบอนุญาต จึงนำไปสู่การสั่งปิดและอายัดของกลางทั้งหมด

ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ให้สัมภาษณ์ ยอมรับว่ายังไม่ได้ยื่นขอ “ใบอนุญาตผลิต” อย่างถูกต้อง ระบุว่า ได้ยื่นแบบแปลนก่อสร้างโรงงานใหม่กับ อย. และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตผลิต โดยจะเข้าชี้แจงกับหน่วยงานตามกฎหมายต่อไป

อย.–ปคบ. สั่งปิดโรงงาน หงส์ไทย
ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

อย. แนะนำประชาชนและร้านค้า ให้หยุดใช้หรือหยุดจำหน่าย “ยาดมหงส์ไทย สูตร 2” รุ่นที่ อย. แจ้งเตือน (เลขทะเบียน G 309/62) โดยเฉพาะรุ่นการผลิต 000332 (วันที่ผลิต 9/12/2024) ซึ่งเป็นรุ่นที่ตรวจพบการปนเปื้อน

หากประชาชนมียาดมรุ่นดังกล่าว ให้นำไปคืนร้านค้าที่ซื้อมา พร้อมถ่ายภาพฉลากและใบเสร็จเก็บไว้ หรือแจ้งสายด่วน อย. 1556 หากพบปัญหาการคืนสินค้า

อายัดยาดม 2.4 ล้าน
ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

