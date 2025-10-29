ข่าวต่างประเทศ

อเมซอน ปลดพนักงาน 1.4 หมื่นคน แม้กำไรมหาศาล แต่เพราะ AI แย่งงาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 11:13 น.
56

อเมซอน เลิกจ้าง 14,000 ตำแหน่ง อ้างเหตุผล AI – ลดความซับซ้อน ย้ำไม่กระทบพนักงานคลังสินค้า คนส่งของ

อเมซอนประกาศเลิกจ้างพนักงาน 14,000 ตำแหน่งทั่วโลก โดยมุ่งเป้าที่ฝ่ายองค์กร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 โดยเผยแพร่บันทึกข้อความที่ส่งถึงพนักงานบนเว็บไซต์ของบริษัท

เบธ กาเลตติ รองประธานอาวุโสฝ่ายประสบการณ์บุคลากรและเทคโนโลยีของอเมซอน กล่าวว่า AI ยุคนี้เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่เราเคยเห็นนับตั้งแต่อินเทอร์เน็ต มันกำลังทำให้บริษัทต่างๆ สร้างนวัตกรรมได้เร็วกว่าที่เคย

หัวเรือใหญ่ อ้างถึงข้อความของ แอนดี้ (ซีอีโอ) เมื่อปีที่แล้ว เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทีม ซึ่งอธิบายว่าบริษัทต้องการดำเนินงานเหมือนสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เน้นความสำคัญของการมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนความเร็ว ความเป็นเจ้าของงาน เตรียมพร้อมที่จะคิดค้น ทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกัน ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

IMAGE DISTRIBUTED FOR AMAZON – Sarah Mathew, Vice President, Delivery Experience at Amazon, highlights Amazon’s Same-Day Delivery and ‘Add to Delivery’ features during the Delivering the Future event at DUR3 Delivery Station on Wednesday, Oct. 22, 2025 in Milpitas, Calif. (Alison Yin/AP Content Services for Amazon)

กาเลตติระบุว่า พนักงานหลายคนได้ทุ่มเทอย่างมากในการเสริมสร้างองค์กร ด้วยการลดขั้นการบังคับบัญชา เพิ่มความเป็นเจ้าของ ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก บริษัทได้เห็นผลลัพธ์แล้ว คือทีมทำงานเร็วขึ้น พนักงานอเมซอนจำนวนมากรู้สึกเป็นเจ้าของงานมากขึ้น

การลดตำแหน่งที่บริษัทแจ้งในวันนี้ ถือเป็นส่วนต่อเนื่องของงานนี้ เพื่อให้องค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยการลดขั้นตอนยุ่งยากลงอีก ลดขั้นการทำงาน โยกย้ายทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทกำลังลงทุนในเดิมพันที่ใหญ่ที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันอนาคต

กระบวนการนี้จะรวมถึงการลดในบางพื้นที่ การจ้างงานในพื้นที่อื่น หมายถึงการลดลงโดยรวมในส่วนงานองค์กร ประมาณ 14,000 ตำแหน่ง บริษัทกำลังทำงานหนักเพื่อสนับสนุนทุกคนที่ตำแหน่งงานได้รับผลกระทบ

บริษัทเสนอให้พนักงานส่วนใหญ่มีเวลา 90 วัน เพื่อมองหาตำแหน่งงานใหม่ภายใน (ระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่น) ทีมสรรหาของบริษัทจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครภายในเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดหาตำแหน่งใหม่ภายในอเมซอนได้ สำหรับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่สามารถหาตำแหน่งใหม่ที่อเมซอน หรือเลือกที่จะไม่มองหา บริษัทจะเสนอการสนับสนุนในช่วงเปลี่ยนผ่าน รวมถึงเงินชดเชย บริการจัดหางาน สวัสดิการประกันสุขภาพ และอื่นๆ

IMAGE DISTRIBUTED FOR AMAZON – San Francisco-Marin Food Bank workers prepare food for delivery on Tuesday, October 21, 2025 in San Francisco, Calif. (Alison Yin/AP Content Services for Amazon)

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2026 อย่างที่แอนดี้เคยกล่าวไว้เมื่อต้นปี บริษัทคาดว่าจะยังคงจ้างงานในส่วนกลยุทธ์สำคัญต่อไป ขณะเดียวกันก็หาจุดอื่นๆ เพิ่มเติมที่สามารถลดขั้นการทำงาน เพิ่มความเป็นเจ้าของ และเพิ่มประสิทธิภาพได้

กาเลตติยอมรับว่า บางคนอาจถามว่าทำไมบริษัทถึงลดตำแหน่งงานทั้งที่กำลังไปได้ดี ในทุกธุรกิจ อเมซอนกำลังส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมทุกวัน สร้างนวัตกรรมในอัตราที่รวดเร็ว สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งที่ต้องจำไว้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

AI ยุคนี้เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดนับตั้งแต่อินเทอร์เน็ต มันกำลังทำให้บริษัทต่างๆ สร้างนวัตกรรมได้เร็วกว่าที่เคย บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าต้องจัดระเบียบองค์กรให้กระชับขึ้น (leanly) มีขั้นการทำงานน้อยลง มีความเป็นเจ้าของมากขึ้น เพื่อเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลูกค้าธุรกิจ

กาเลตติทิ้งท้ายว่า เธอไม่รู้จักบริษัทอื่นใดที่มีความกว้างขวางเท่าอเมซอน มีเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ท้าทายจำนวนมากที่บริษัทกำลังทำ มีหนทางทั้งหมดที่สามารถทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้นดีขึ้นทั่วโลก เธอได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นทั่วทั้งบริษัททุกวัน ทีมผู้บริหารระดับสูงกับเธอ ขอบคุณทุกสิ่งที่พนักงานทำ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

