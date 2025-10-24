ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

ใจหาย! ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 เชิญชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เปิดให้บริการถึง 31 ตุลาคม 2568
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เจ้าของร้านไอศกรีมชื่อดัง Guss Damn Good (กัสส์ แดมน์ กู๊ด) ได้ออกมาประกาศข่าวเศร้า เตรียมปิดสาขาแรก ศาลาแดง ซอย 1 จุดเริ่มต้นร้านไอติมเล็ก ๆ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยสาขานี้จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 นี้ ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์อย่าง นที จรัสสุริยงค์ และ ระริน ธรรมวัฒนะ ก็มีการเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้ายที่สาขาแรกด้วยกัน ก่อนจะปิดตำนาน 10 ปี กัส ศาลาแดง 1 ไปอย่างถาวร
““ร้านไอติมแรกในชีวิต” เราสองคนกำลังเก็บเมมโมรี่ของเค้าเป็นครั้งสุดท้าย
ร้านกัสศาลาแดงซอย 1 กับพื้นที่กว้าง 1 ยาว 7 เมตร ร้านนี้ที่เล็กมาก แต่กลับสร้างความทรงจำให้กับผู้คนมากมายตลอด 9 ปีที่ผ่านมา
ที่นี่ ได้ทำหน้าที่เยอะเกินขนาดตัวไปมาก ทั้งเป็นสถานที่ถ่าย pre wedding บอกเล่าความทรงจำของคู่นึงตอนช่วงจีบกัน, บางคนเคยมาครั้งแรกกับแฟนเก่า แต่เพราะชอบกินไอติมก็เลยยังแวะมาอยู่, มีบางคนแวะมาคนเดียวในวันเกิด ขอให้สกู้ปเปอร์ร้องแฮปปี้เบริ์ดเดย์ให้ แล้วเค้าก็ยิ้มได้ออกมา มีหลายคนโดนล็อคล้อหน้าร้าน เพราะวิ่งเข้ามาซื้อไอติมช้าไปนิด เราดูรูปเก่าๆ เจอเด็กหลายคนที่ตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่, เจอรูปสมัยวัยรุ่นที่ตอนนี้มีครอบครัวกันแล้ว หรือแม้แต่เราสองคน ที่ก็แทบจะจำตัวเองกันไม่ได้
ค่ำคืนก่อนเปิดร้านที่น้องๆมาส่องไฟวาดผนังด้วยปากกาเมจิก ผนังที่บอกเส้นทางการเดินทางของเราสองคนตั้งแต่ที่บอสตัน ไล่มาจนถึงวันเปิดร้าน ใครจะไปคิดว่าเมมโมรี่กับกัสตลอด 10 ปี จะเยอะมากขนาดที่ผนังนี้รับไม่พอแล้ว
เราดีใจที่กัสศาลาแดง 1 เป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ชีวิตของหลายๆคน เราเชื่อว่าเสี้ยวโมเมนต์เล็กๆนี้เอง ที่รวมตัวพาทุกคนเดินทางมาจนถึงเดือนตุลาคม ปี 2025 เรายังคงเดินทางกันต่อ เพียงแค่ร้านนี้จะไม่ไปต่อกับเราแล้ว เหลือไว้คือเมมโมรี่ที่ทุกคนจะมีร่วมกันเมื่อย้อนคิดถึงร้านไอติมกัสร้านแรก ที่อยู่บนฟุตบาตข้างตึก ที่มีเพียงที่พิงก้น ที่ต้องเบียดเสียดกัน นี่คือเมมโมรี่ที่สวยงามจริงๆ:))
ร้านกัสศาลาแดง 1 จะยังเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ใครอยากไปทบทวนความทรงจำ แวะมาเจอกันได้เลย
*วันก่อนแวะไปมองดูกำแพงแล้วน้ำตาก็ไหลออกมา คงอยากกลับไปกอดตัวเองแหละ ว่ากัสมาได้ไกลจนถึง 2025 เลยนะ วันนั้นที่เธอเหนื่อย ยังมีเส้นทางกัสอีกยาวไกลรอให้เธอสองคนไปหาคำตอบอยู่
*ช่วงเปิดพ่อเคยแวะมา พ่อยืนอยู่หน้าร้าน แล้วก็ถามว่าไหนนะ ร้านไอติม ร้านมันคงเล็กมากจริง ๆ
*นทีกับเราสลับกะกันขายในช่วงแรก นทียืนสกู้ป ส่วนเราชั่งตวงวัดทำไอติมอยู่ในครัว
*พนักงานมาทำงานวันแรก แต่ร้านยังไม่มีหลังคาและไม่มีประตู
*มีลูกค้าขับรถฝ่าฝนมากินไอติมค่ำคืนหนึ่ง
*ร้านที่เล็กจิ๋ว แต่กลับอบอุ่นหัวใจให้กับแทบทุกสกู้ปเปอร์
*เราสองคนไม่มีรูปคู่กันกับร้านนี้ช่วงเปิดใหม่ๆเลย ถ้ามีรูปเรา แปลว่านทีถ่ายอยู่ สลับกันอยู่อย่างนี้”
สำหรับ Guss Damn Good เป็นไอศกรีมแบรนด์ไทยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการคอลแลบรสชาติไอศกรีมกับแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อาหาร, ขนม, เครื่องปรุง, เครื่องสำอาง, นิตยสาร, วงดนตรี และแบรนด์อื่น ๆ อีกมากมายที่คิดไม่ถึงว่าจะมาเป็นไอติมได้ อย่างที่เป็นเรื่องฮือฮาอยู่พักใหญ่เลยก็คือ ช่วงที่ร้านกัสคอลแลบกับ 10 แบรนด์ไทยที่บางแบรนด์ก็เซอร์ไพรส์ผู้บริโภคมากว่ามันสามารถทำออกมาเป็นไอศกรีมได้จริง ๆ หรือ แล้วรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไร ประกอบด้วย
- อสร. รสชาติ : ซอร์เบต์พริกน้ำส้มสายชู อสร.
- ปุ้มปุ้ย รสชาติ : หอยลายปุ้มปุ้ย ข้าวโพดหวาน
- ทิพรส รสชาติ : น้ำปลาทิพรส คาราเมล
- โก๋แก่ รสชาติ : ถั่วลิสงวาซาบิ บริตเติล
- โยโย รสชาติ : ซอร์เบต์เยลลี่โยโย
- ทาโร รสชาติ : ปลาเส้นทาโรกรอบ ชีสมอซซาเรลลา
- M-150 รสชาติ : ซอร์เบต์ M-150 สตรอว์เบอร์รี
- ฟาร์มเฮ้าส์ รสชาติ : ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ปิ้ง ขนมปังกรอบน้ำตาล
- ศรีราชาพานิช รสชาติ : ซอสพริกศรีราชาพานิช ดาร์กช็อกโกแลต
- เฮลซ์บลูบอย รสชาติ : เฮลซ์บลูบอยกลิ่นสละ น้ำแข็งไส นมข้นหวาน
แม้ว่า Guss Damn Good (กัสส์ แดมน์ กู๊ด) สาขา ศาลาแดง ซอย 1 ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปิดตัวร้านไอศกรีมแบรนด์ไทยสุดสร้างสรรค์ที่รสชาติครองใจผู้คนกำลังจะปิดตัวลง แต่ในสาขาอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วกรงุเทพมหานคร ก็ยังคงเปิดให้บริการได้ลิ้มรสชาติความอร่อยและแปลกใหม่อยู่เช่นเดิม
