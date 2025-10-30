“สุทิน” โต้ข่าวลือ โบกมือลาเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ สงสัยคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร?
สุทิน โต้ข่าวลือ โบกมือลาเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ สงสัยคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร ก่อนประชุมโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่พรุ่งนี้
นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวเตรียมจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยและตั้งพรรคใหม่ ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นเฟคนิวส์ขออย่าไปเชื่อ ตนเคยแถลงข่าวไปแล้วรอบหนึ่ง ซึ่งวันนี้ยืนยันตามที่เคยแถลงข่าวไป ทั้งนี้นอกจากจะไม่คิดลาออกแล้ว 1-2 วันที่ผ่านมา ตนยังได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทย คิดหาทางว่าจะทําอย่างไรให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
นายสุทิน ย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีความคิดที่จะลาออกจากพรรค ทั้งยังสงสัยว่าคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมานั้นมีเจตนาอะไร โดยในวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค. 2568) จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งคนที่ปล่อยข่าวออกมา มีเจตนาที่ไม่ดีกับตนและกับพรรคด้วยหรือไม่
เมื่อถามต่อว่าที่ผ่านมามีรายชื่อ ชิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ มองว่าอาจจะเป็นเกมทางการเมืองหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า คงคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ อาจจะมีคนคิดดิสเครดิต ซึ่งการปล่อยข่าวแบบนี้อาจทําให้ตนถูกมองไม่ดี อย่างไรก็ตามในการประชุมวันที่ 31 ต.ค. นี้ ผลการเลือกหัวหน้าพรรคออกมาอย่างไร ตนก็ยอมรับมติ และยินดีปฏิบัติตามพรรคทุกอย่าง พร้อมยืนยันว่าหากชวดตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะลาออก และทิ้งพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใด
