ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ห้ามส่งรพ.ด่วน

ช็อก! หามตัว เก่ง ลายพราง ส่งรพ.กลางดึก หลังกระดกน้ำยาซักผ้าขาว (ไฮเตอร์) หวังปลิดชีพ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
หามส่งโรงพยาบาลกลางดึก เมื่อมีรายงานว่า เก่ง ลายพราง คิดสั้นหวังจบชีวิตตัวเองด้วยการกินน้ำยาซักผ้าขาว หรือ ไฮเตอร์ แต่โชคดีที่คนใกล้ตัวเห็นเหตุการณ์ และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา
ล่าสุดทางด้าน เจ๊เฟิร์น วรรณภา อินฟลูฯ ชื่อดัง ได้โพสต์คลิปแจ้งข่าว และอัปเดตอาการของ เก่ง ลายพราง หลังคิดสั้นกินไฮเตอร์หวังปลิดชีพตัวเอง โดยในตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว เหลือแค่ต้องดูภายในอีกที ส่วนดวงตาที่ถูกไฮเตอร์กระเด็นใส่นั้นยังน่าเป็นห่วง คาดสาเหตุมาจากความเครียด
@wannapafren
#เปิดการมองเห็น #ขึ้นฟีดเถอะ #เก่งลายพราง #ฉุกเฉิน #พี่เฟิร์นสายเปย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิด 3 ข้อหา ตร.เล็งแจ้ง เก่ง ลายพราง ปมสาวอ้างทำอนาจาร จ่อสอบเพิ่มปืน-ยาเสพติด
- ตำรวจเผยผลประชุมคดี “เก่ง ลายพราง” เข้าข่าย 4 ข้อหา โทษหนักติดคุก 10 ปี
- หนังคนละม้วน! ‘เก่ง ลายพราง’ แจงยิบ หลังนักร้องสาวแจ้งความ ยันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
อ้างอิงจาก : TikTok @wannapafren
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล “ฮาโลวีน” ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง
2 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด
6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่
32 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว
ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เตือนภัย! ลวงเด็กในเกม Roblox เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
รู้แล้ว! สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย หายจากหน้าจอ พบ นิ่วถุงน้ำดีหลุด หมอสั่งแอดมิตด่วน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เพจดัง แฉร้านค้า ติดป้ายราคา “คนละครึ่งพลัส” แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ตวอนตรวจสอบ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว