ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว
ลุ้นผล ‘หวยลาวพัฒนา’ คืนนี้ 2 ทุ่มตรง ถ่ายทอดสดพร้อมกัน ลุ้นรางวัลเลข 6 ตัว และผลสลากพัฒนา 5/45 คอหวยห้ามพลาด!
วันนี้คือค่ำคืนแห่งการลุ้นโชคอีกครั้ง สำหรับการประกาศผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 หรือช่วงเวลาที่นักเสี่ยงโชคทั่วประเทศต่างตั้งตารอคอย คอหวยลาวที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถร่วมลุ้นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live
การออกรางวัลในค่ำคืนนี้มีรางวัลหลากหลายประเภทให้ได้ลุ้น ได้แก่ รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมรางวัลย่อย 5, 4, 3, 2 ตัว และรางวัลใหญ่ ผลสลากพัฒนา 5/45 ทีมข่าวเตรียมอัปเดตผลรางวัลฉบับเต็มไว้ให้ทุกท่านแล้วสามารถรอตรวจสอบได้ที่ด้านล่างนี้
ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา 31 ตุลาคม 2568 (31/10/68)
ผลสลากพัฒนา 5/45
- หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx
หวยลาวพัฒนา 31 ตุลาคม 2568 (31/10/68)
- เลข 6 ตัว : xxx
- เลข 5 ตัว : xxx
- เลข 4 ตัว : xxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xxx
สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลหวยลาวสามารถตรวจสอบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนาได้ที่นี่ ผู้ที่ถูกรางวัลเลข 4 ตัว รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ส่วนท่านที่ถูกรางวัลเลข 3 ตัว รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ขณะที่การถูกรางวัลเลข 2 ตัวจะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
ท่านใดที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด ก็ไม่ต้องกังวล สามารถกลับมาตรวจสอบผลการออกรางวัลย้อนหลังฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้เร็วที่สุดหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับการออกรางวัลในค่ำคืนนี้
