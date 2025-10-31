หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.
53
หวยลาว งวด 31 ต.ค. 68

ลุ้นผล ‘หวยลาวพัฒนา’ คืนนี้ 2 ทุ่มตรง ถ่ายทอดสดพร้อมกัน ลุ้นรางวัลเลข 6 ตัว และผลสลากพัฒนา 5/45 คอหวยห้ามพลาด!

วันนี้คือค่ำคืนแห่งการลุ้นโชคอีกครั้ง สำหรับการประกาศผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 หรือช่วงเวลาที่นักเสี่ยงโชคทั่วประเทศต่างตั้งตารอคอย คอหวยลาวที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถร่วมลุ้นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live

การออกรางวัลในค่ำคืนนี้มีรางวัลหลากหลายประเภทให้ได้ลุ้น ได้แก่ รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมรางวัลย่อย 5, 4, 3, 2 ตัว และรางวัลใหญ่ ผลสลากพัฒนา 5/45 ทีมข่าวเตรียมอัปเดตผลรางวัลฉบับเต็มไว้ให้ทุกท่านแล้วสามารถรอตรวจสอบได้ที่ด้านล่างนี้

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา 31 ตุลาคม 2568 (31/10/68)

 

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx

หวยลาวพัฒนา 31 ตุลาคม 2568 (31/10/68)

  • เลข 6 ตัว : xxx
  • เลข 5 ตัว : xxx
  • เลข 4 ตัว : xxx
  • เลข 3 ตัว : xxx
  • เลข 2 ตัว : xxx

สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลหวยลาวสามารถตรวจสอบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนาได้ที่นี่ ผู้ที่ถูกรางวัลเลข 4 ตัว รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ส่วนท่านที่ถูกรางวัลเลข 3 ตัว รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ขณะที่การถูกรางวัลเลข 2 ตัวจะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ

ท่านใดที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด ก็ไม่ต้องกังวล สามารถกลับมาตรวจสอบผลการออกรางวัลย้อนหลังฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้เร็วที่สุดหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับการออกรางวัลในค่ำคืนนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล &quot;ฮาโลวีน&quot; ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง ข่าวต่างประเทศ

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล “ฮาโลวีน” ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด

5 นาที ที่แล้ว
หวยลาว งวด 31 ต.ค. 68 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว

6 นาที ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; คุมเก้าอี้หัวหน้าเพื่อไทย ยันมีอำนาจเต็ม มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่ ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

31 นาที ที่แล้ว
ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว บันเทิง

ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ห้ามส่งรพ.ด่วน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. ชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า ต่อสัญญา “ไทยจีพี” รายการโมโตจีพี 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก ท่องเที่ยว

ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย ดาราดัง เจ้าของบท “จั่นเจา” เสียชีวิตกะทันหัน แฟนคลับร่วมอาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจผู้ป่วยถึงหมอที่ไม่น่าเชื่อถือ ข่าว

เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ อึ้งหลายข้อ ออกสาวเกินไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของหงส์ไทย ยอมรับโรงงานเถื่อนใช้ติดสติกเกอร์ เหตุออเดอร์เยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วีระ ยอมถอยแล้ว หลังได้รับคำเตือนมีทหารและสไนเปอร์เขมรรออยู่ข้างหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ ข่าว

ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ลวงเด็ก จากเกมออนไลน์ เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน ข่าว

เตือนภัย! ลวงเด็กในเกม Roblox เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ หนุ่ม กรรชัย ล้มป่วย นิ่วในถุงน้ำดี หมอสั่งแอดมิตด่วน ต้องยกเลิกงานกะทันหัน บันเทิง

รู้แล้ว! สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย หายจากหน้าจอ พบ นิ่วถุงน้ำดีหลุด หมอสั่งแอดมิตด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ่านจบค่อยด่า! “สส.ไอซ์” วอน “กัน จอมพลัง” ส่งเอกสารฉบับจริงให้ กมธ. ทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉภาพร้านค้า ติดป้ายราคา &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ต วอนหน่วยงานตรวจสอบ เศรษฐกิจ

เพจดัง แฉร้านค้า ติดป้ายราคา “คนละครึ่งพลัส” แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ตวอนตรวจสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก ข่าวต่างประเทศ

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี ข่าวอาชญากรรม

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา หยดน้ำตาเทียนให้โชค งวด 1/11/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.
53
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล &quot;ฮาโลวีน&quot; ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล “ฮาโลวีน” ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
&quot;จุลพันธ์&quot; คุมเก้าอี้หัวหน้าเพื่อไทย ยันมีอำนาจเต็ม มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ห้ามส่งรพ.ด่วน

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
Back to top button