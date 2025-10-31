ยินดีด้วย 4 ราศีเฮง คุณมีสิทธิถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 1/11/68
วันนี้หวยออกวันเสาร์ 1 พฤศจิกายน 2568 กระแสของดาวราหู (8) เจ้าแห่งโชคลาภก้อนใหญ่ การเสี่ยงโชค กำลังโคจรทำมุมส่งพลังงานเข้มข้นไปยังดาวพฤหัสบดี (5) เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความสำเร็จก่อให้เกิดเกณฑ์โชคลาภฉับพลัน ลาภลอยก้อนโต
จากการคำนวณแผนภูมิดวงดาวอย่างละเอียด มี 4 ราศีที่ได้รับอิทธิพลนี้เต็มที่ ดวงโดดเด่นเหนือใคร มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตถึงขั้นรางวัลที่ 1
1. ราศีเมษ (Aries)
ชาวราศีเมษเป็นราศีที่ดวงการเสี่ยงโชคพุ่งแรงที่สุดในรอบนี้
ดาวราหู กำลังโคจรทับอยู่ใน “ภพลาภะ” (เรือนที่ 11) ของคุณ ลาภะ หมายถึงโชคลาภ ความสำเร็จ เมื่อราหูซึ่งเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคมาสถิตจุดนี้ จึงหมายถึง ลาภก้อนใหญ่ที่ไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง หรือ ลาภที่ไม่คาดฝัน ประกอบกับดาวอังคาร (3) ดาวประจำตัวของคุณก็แข็งแกร่ง ส่งพลังในการคว้าโชคหวยงวดนี้ไว้ได้ เลขที่ได้มาแบบฟลุคๆ หรือเลขจากความฝัน จะให้คุณอย่างน่าทึ่ง
2. ราศีกรกฎ (Cancer)
ชาวกรกฎโดดเด่นเรื่องโชคจากสวรรค์ เป็นโชคที่มาจากการลงทุนเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลตอบแทนกลับมามหาศาล
“ภพปุตตะ” (เรือนที่ 5) หมายถึงการเสี่ยงโชค การเก็งกำไรในช่วงเวลานี้ ดาวพฤหัสบดี (5) ซึ่งเป็นดาวศุภเคราะห์ที่ให้คุณที่สุด กำลังโคจรทำมุมฉายแสงทองคำมายังเรือนปุตตะ นี่คือเกณฑ์โชคใหญ่จากผู้ใหญ่ หรือโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากคุณมีโอกาสได้ทำบุญ หรือได้เลขจากคนอายุมากกว่า หรือสถานที่มงคล นี่คือจังหวะทองของคุณครับ
3. ราศีตุลย์ (Libra)
โชคของชาวราศีตุลย์จะมาในรูปแบบ เงินต่อเงิน หรือโชคที่มาจากเลขที่เกี่ยวข้องกับการเงินในชีวิตประจำวันของคุณโดยตรงดาวศุกร์ (6) ดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่ “ภพกดุมภะ” (เรือนที่ 2) ซึ่งคือเรือนการเงิน คลังสมบัติส่วนตัว
ความสัมพันธ์ระหว่างดาวศุกร์ (การเงิน ความสุข) กับภพกดุมภะ (คลังสมบัติ) ชัดเจนมาก แปลว่าเงินจะวิ่งเข้าหากระเป๋าคุณโดยตรง เลขที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร ทะเบียนรถ หรือเลขที่บ้าน มีโอกาสให้โชคใหญ่แบบตั้งตัวได้
4. ราศีพิจิก (Scorpio)
ชาวพิจิกอาจไม่ได้คาดหวัง แต่ดวงของคุณคือทุกขลาภ โชคที่มาในจังหวะที่คุณกำลังมีปัญหา หรือได้มาจากสิ่งที่คนอื่นมองข้าม
อิทธิพลของดาวมฤตยู (0) กำลังทำมุมพิเศษกับภพการเงินของคุณ ขณะที่ดาวราหู (8) ก็ส่งกระแสถึงเรือนโชคลาภ ผลคือการเปลี่ยนแปลงทางการเงินแบบพลิกฝ่ามือ จากร้ายกลายเป็นดี หรือการได้โชคจากเลขเก่า เลขที่ซื้อทิ้งไว้ หรือเลขที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่าทิ้งสลากเก่าที่ซื้อไว้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: