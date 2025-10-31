เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ อึ้งหลายข้อ ออกสาวเกินไป
แห่แชร์! ผลสำรวจผู้ป่วยถึงหมอ ชี้ ออกสาว ดูเด็กไป-แก่ไป-อ้วน-ผมยุ่ง ดูไม่น่าเชื่อถือ ชาวเน็ตโต้กลับ หมอแก่ยิ่งแก่วิชา ตั้งข้อสงสัย สักในร่มผ้า คนไข้เห็นได้อย่างไร?
ทำโซเชียลฮือฮาสุด ๆ หลังเพจความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ออกมาเปิดเผยภาพผลสำรวจจากคนไข้เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของแพทย์ และ ทันตแพทย์ ที่มองว่าไม่มีความน่าเชื่อถือหลากหลายข้อ ดังนี้
- ดูเด็กเกินไป
- แก่เกินไป
- หมออ้วน
- หมอมีรอยสัก ในร่มผ้า
- หมอผมยุ่งมาก ไม่หวี หมอไม่ควรย้อมผมทอง
- หมอหน้าสด ควรรองพื้นหน่อย
- หมอออกสาวมากเกินไป
นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของแพทย์ที่มองว่าไม่เหมาะสม ได้แก่
- หมอบอกข่าวร้ายได้เลือดเย็นมาก
- หมอไม่มี Choice ในการรักษาให้เลือกเลยหรือไง เอะอะต้องผ่าตัด
- หมอไม่ปล่อยให้เวลาคิดเลย เร่งให้ตัดสินใจแล้วมาขู่เรา
- อธิบายไม่เข้าใจ ขออัดเสียงก็ไม่ให้อัด
- พูดกับเราดี แต่หันไปด่าพยาบาล แบบนี้คืองง
- ดูออกว่ายิ้มมารยาท ไม่จริงใจ รู้สึกไม่ดี
- หมอแสดงกิริยาดูถูกดิฉันและสามีมาก ๆ
- แค่หน้าตาดีเท่านั้นถึงทนรักษาอยู่นะคะ รู้ไว้ซะด้วย
ต่อมา มีการเผยแพร่ผลสำรวจของหมอที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีกลิ่นต่าง ๆ ในร่างกาย ประกอบด้วย
- มีกลิ่นตัว / มีกลิ่นปาก
- มือเหม็นบุหรี่
- เสื้อกาวน์เหม็นอับ
- หมอใช้น้ำหอมราคาถูก
- ได้กลิ่นกัญชาจากตัวหมอ
- เหม็นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรง ๆ แสบจมูก ดูโลว์คลาส มีกลิ่นกํายานหรือกลิ่นธูปในห้องตรวจ
หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นไปต่าง ๆ นานา บางส่วนไม่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนบางข้อ เช่น การสักในร่มผ้า ชาวเน็ตคนหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่าคนไข้จะเห็นลายสักของแพทย์ได้อย่างไรในเมื่ออยู่ในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้
นอกจากนี้ ยังพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่ร้องเรียนว่า หมอแก่เกินไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือดูแลคนไข้เลย พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ‘หมอแก่ ยิ่งแก่วิชา’
“สักในร่มผ้า…..” ไปโผล่หน้าดูของหมอตอนไหนคะ???”
“ส่วนมากหมอจะผิวดีกันนะคะ เพราะว่าแทบไม่มีเวลาทาครีมใดๆเลย ลดการรับสารเคมีสู่ผิวหนัง”
“ไม่ให้ย้อมสีผม แล้วจะให้ย้อมอะไร”
“ดูเด็กเกินไป ก็โดนด้วยหรอ วงวารหมออออ”
“ถ้าคนไข้เป็นประเภทปญอ.ชอบตัดสินคนแค่ภายนอกก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะ ไม่นับว่าเป็นความเห็นที่ควรต้องไปปรับเปลี่ยนตาม
วัดกันที่การรักษาดีกว่าดูว่าหมอแต่งตัวยังไงให้น่าเชื่อถือ มิน่าล่ะถึงโดนหมอปลอมหลอกง่าย พวกคนประเภทนี้”
