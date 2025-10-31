ข่าว

เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ อึ้งหลายข้อ ออกสาวเกินไป

ผลสำรวจผู้ป่วยถึงหมอที่ไม่น่าเชื่อถือ

แห่แชร์! ผลสำรวจผู้ป่วยถึงหมอ ชี้ ออกสาว ดูเด็กไป-แก่ไป-อ้วน-ผมยุ่ง ดูไม่น่าเชื่อถือ ชาวเน็ตโต้กลับ หมอแก่ยิ่งแก่วิชา ตั้งข้อสงสัย สักในร่มผ้า คนไข้เห็นได้อย่างไร?

ทำโซเชียลฮือฮาสุด ๆ หลังเพจความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ออกมาเปิดเผยภาพผลสำรวจจากคนไข้เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของแพทย์ และ ทันตแพทย์ ที่มองว่าไม่มีความน่าเชื่อถือหลากหลายข้อ ดังนี้

  • ดูเด็กเกินไป
  • แก่เกินไป
  • หมออ้วน
  • หมอมีรอยสัก ในร่มผ้า
  • หมอผมยุ่งมาก ไม่หวี หมอไม่ควรย้อมผมทอง
  • หมอหน้าสด ควรรองพื้นหน่อย
  • หมอออกสาวมากเกินไป

    เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ - 1
    ภาพจาก : Facebook

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของแพทย์ที่มองว่าไม่เหมาะสม ได้แก่

  • หมอบอกข่าวร้ายได้เลือดเย็นมาก
  • หมอไม่มี Choice ในการรักษาให้เลือกเลยหรือไง เอะอะต้องผ่าตัด
  • หมอไม่ปล่อยให้เวลาคิดเลย เร่งให้ตัดสินใจแล้วมาขู่เรา
  • อธิบายไม่เข้าใจ ขออัดเสียงก็ไม่ให้อัด
  • พูดกับเราดี แต่หันไปด่าพยาบาล แบบนี้คืองง
  • ดูออกว่ายิ้มมารยาท ไม่จริงใจ รู้สึกไม่ดี
  • หมอแสดงกิริยาดูถูกดิฉันและสามีมาก ๆ
  • แค่หน้าตาดีเท่านั้นถึงทนรักษาอยู่นะคะ รู้ไว้ซะด้วย
เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ - 2
ภาพจาก : Facebook

ต่อมา มีการเผยแพร่ผลสำรวจของหมอที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีกลิ่นต่าง ๆ ในร่างกาย ประกอบด้วย

  • มีกลิ่นตัว / มีกลิ่นปาก
  • มือเหม็นบุหรี่
  • เสื้อกาวน์เหม็นอับ
  • หมอใช้น้ำหอมราคาถูก
  • ได้กลิ่นกัญชาจากตัวหมอ
  • เหม็นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรง ๆ แสบจมูก ดูโลว์คลาส มีกลิ่นกํายานหรือกลิ่นธูปในห้องตรวจ

หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นไปต่าง ๆ นานา บางส่วนไม่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนบางข้อ เช่น การสักในร่มผ้า ชาวเน็ตคนหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่าคนไข้จะเห็นลายสักของแพทย์ได้อย่างไรในเมื่ออยู่ในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้

นอกจากนี้ ยังพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่ร้องเรียนว่า หมอแก่เกินไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือดูแลคนไข้เลย พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ‘หมอแก่ ยิ่งแก่วิชา’

“สักในร่มผ้า…..” ไปโผล่หน้าดูของหมอตอนไหนคะ???”

“สักในร่มผ้า…..” ไปโผล่หน้าดูของหมอตอนไหนคะ???”

“ส่วนมากหมอจะผิวดีกันนะคะ เพราะว่าแทบไม่มีเวลาทาครีมใดๆเลย ลดการรับสารเคมีสู่ผิวหนัง”

“ไม่ให้ย้อมสีผม แล้วจะให้ย้อมอะไร”

“ดูเด็กเกินไป ก็โดนด้วยหรอ วงวารหมออออ”

“ถ้าคนไข้เป็นประเภทปญอ.ชอบตัดสินคนแค่ภายนอกก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะ ไม่นับว่าเป็นความเห็นที่ควรต้องไปปรับเปลี่ยนตาม
วัดกันที่การรักษาดีกว่าดูว่าหมอแต่งตัวยังไงให้น่าเชื่อถือ มิน่าล่ะถึงโดนหมอปลอมหลอกง่าย พวกคนประเภทนี้”

ชาวเน็ตเปิดผลสำรวจผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ
ภาพจาก : Facebook
ชาวเน็ตเปิดผลสำรวจผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ-2
ภาพจาก : Facebook

