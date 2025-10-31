ข่าว

เจ้าของหงส์ไทย ยอมรับโรงงานเถื่อนใช้ติดสติกเกอร์ เหตุออเดอร์เยอะมาก

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 14:30 น.
เจ้าของหงส์ไทย ยอมรับโรงงานเถื่อนใช้ติดสติกเกอร์ เหตุออเดอร์เยอะมาก ส่วนบรรจุสมุนไพรทำที่ได้รับอนุญาต วอนควรเห็นใจผู้ประกอบการให้มากกว่านี้

นายธีระพงศ์ ระบือธรรม เจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ตั้งโต๊ะแถลงสืบเนื่องจากที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และภาคีเครือข่ายหน่วยงานรัฐในอำเภอกระทุ่มแบน ขยายผลจากกรณีผลตรวจวิเคราะห์ยาดมสมุนไพรพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ลักลอบผลิต ยาดมสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 4 แห่ง ของ บริษัทสมุนไพรไทยหงษ์ไทยจำกัด และได้ยึดของกลางกว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

โดยนายธีระพงศ์ กล่าวว่า ทางบริษัทของเรามีออเดอร์เข้ามาเยอะมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าในโรงงานที่ได้รับอนุญาตได้ เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอ ยืนยันว่าการบรรจุสมุนไพร ยังคงทำในโรงงานที่ได้รับอนุญาต แต่การติดสติกเกอร์ข้างขวด ต้องไปทำในโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อน มันเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เพื่อที่จะทำให้เราผลิตสินค้าได้ครบตามออเดอร์ที่สั่งมา ซึ่งสินค้าก็มีคุณภาพเหมือนเดิม แต่มันทำให้เราผิดกฏหมาย ซึ่งเรื่องนี้ทางเราก็ยอมรับและรู้สึกเสียใจเช่นกัน และตอนนี้กำลังทำโรงงานแห่งใหม่ ที่ จ.สมุทรสาคร มีพื้นที่ใหญ่เพียงพอ และได้มาตรฐานตามที่ อย.กำหนด ซึ่งตอนนี้ทาง สสจ.สมุทรสาคร บอกให้สร้างโรงงานแห่งนี้ให้เสร็จ แล้วหน่วยงานจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

ขณะนี้ทางโรงงานยังสร้างไม่เสร็จ ทาง สสจ.สมุทรสาคร เลยยังไม่ได้เข้ามาตรวจ ซึ่งระหว่างที่ทำโรงงานแห่งใหม่นี้ ทาง อย.ไม่เคยเข้ามาแนะนำอะไรทั้งสิ้น สวนทางกับคำพูดที่อยากให้วงการสมุนไพรไทยเจริญ แต่ อย.กลับไม่มาช่วยผู้ประกอบการ อยากเรียกร้องให้ทาง อย.ช่วยดูในสิ่งที่ตัวเองทำ อยากให้ อย.มองยาดมหงษ์ไทยในมุมใหม่ ที่ผ่านมา ยาดมหงษ์ไทยต้องต่อสู้มามากขนาดไหน เพื่อไทยยาดมหงษ์ไทย เป็นสินค้าชื่อดังของเมืองไทย

“ตอนนี้เราอยากทำให้ทุกกระบวนการในการผลิตยาดมหงษ์ไทย เป็นไปด้วยความถูกต้องและแม่นยำ แต่เรายังทำไม่สำเร็จ แต่เราก็ทำอยู่ เราไม่ได้อยู่เฉย ๆ ทางหน่วยงานอย่าง อย. ไม่ควรใช้แค่กฏที่ถูกกำหนดมา มาบดขยี้และกระทืบยาดมหงษ์ไทยเพียงอย่างเดียว ทาง อย.ควรมาเติมเต็มความรู้ เพื่อพัฒนายาดมหงษ์ไทยร่วมกัน เพื่อนำไปสู่สากล ควรเห็นใจผู้ประกอบการให้มากกว่านี้” นายธีระพงศ์กล่าว

ส่วนเรื่องที่ตรวจพบว่ายาดมหงษ์ไทยมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ นายธีระพงศ์ บอกว่า หลังเกิดเหตุ ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน.ได้ติดต่อมา สทน.มีความประสงค์ที่จะช่วยยาดมหงษ์ไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพรที่อยู่ในขวด ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยว่า สทน.ทำหน้าที่อะไร

ถ้าภาครัฐ แนะนำผู้ประกอบการสินค้า ที่อาจจะเกิดจุลินทรีย์ ให้ไปที่ สนท.เพื่อให้ฆ่าเชื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ มันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ ทางบริษัทตกลงกับ สนท.เอาไว้แล้ว โดยหลังจากนี้ทางหงษ์ไทย จะเอายาดมสมุนไพรทุกขวด ไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ สนท. เพื่อให้ได้รับใบรับรองว่า ยาดมทุกขวดปลอดภัย และเรารู้สึกสบายใจว่า สินค้าที่จะออกไปสู่ผู้บริโภคมันมีคุณภาพและปลอดภัย

เมื่อถามว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และยอดขายหรือไม่ นายธีระพงศ์ บอกว่า เราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ ผิดก็คือผิด ไม่มีคำแก้ตัวใด ๆ แต่เราสามารถทำให้ปัจจุบันดีได้ เราจะต้องพัฒนาและแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดไป ยืนยันว่าเราทำสินค้าต่อไป เพื่อให้หงษ์ไทยเป็นสินค้าของไทย ที่ดังไปไกลระดับโลก

