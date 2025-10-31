รู้แล้ว! สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย หายจากหน้าจอ พบ นิ่วถุงน้ำดีหลุด หมอสั่งแอดมิตด่วน
ส่งกำลังใจ หนุ่ม กรรชัย “นิ่วในถุงน้ำดีหลุด” ต้องยกเลิกงานกะทันหัน หมอสั่งแอดมิตรพ.กลางดึก เพื่อพักร่างกายและประเมินการรักษา
ต้องบอกเลยว่าผ่านมากว่า 3-4 วันแล้วที่พิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หายหน้าหายตาไปจากหน้าจอโทรทัศน์ และมอบหมายให้ หมวย อริสรา พิธีกรคู่ใจ ดำเนินรายการโหนกระแสแทน ทำให้แฟนข่าวถามหากันยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หนุ่ม เนื่องจากในโซเชียลของเขาก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใด ๆ คือ หายเงียบไปเลย
ล่าสุด 31 ต.ค. 68 ดร.หมวย อริสรา ยังคงทำหน้าที่เป็นพิธีกรแทน พี่หนุ่ม กรรชัย ในรายการโหนกระแสเหมือนเช่นเคย ทั้งยังได้แจ้งข่าวให้กับเหล่านักเรียนโหนกระแสและแฟนข่าวทุกท่านที่ถามถึง หนุ่ม กรรชัย ได้ทราบว่า ตอนนี้พิธีกรดังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากเกิดอาการปวดท้องอย่างหนักเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เมื่อแพทย์ตรวจแล้วสันนิษฐานว่า หนุ่ม กรรชัย เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหลุด จนไปอุดท่อน้ำดี ทำให้เกิดอาการปวดท้อง อ่อนเพลีย และไข้ขึ้น
“พี่หนุ่มมีอาการอ่อนเพลีย และมีไข้มาหลายวันติดต่อกัน จนเมื่อวานนี้เกิดปวดท้องหนักแบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิต ปรากฎไปเจาะเลือดผลออกมาว่าค่าตับสูง คุณหมอก็เช็กร่างกายเบื้องต้น สันนิษฐานว่า นิ่วในถุงน้ำดีอาจจะหลุด แล้วไปอุดที่ท่อน้ำดี ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าจะรักษาอย่างไรที่จะดีที่สุด พี่หนุ่มแอดมิตที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ พี่หนุ่มบอกว่าแทบจะไม่ได้นอนทั้งคืนเลย แล้วก็น่าจะต้องพักร่างกายสักระยะหนึ่ง เพื่อเช็กร่างกายอย่างละเอียด พี่หนุ่มเลยอาจจะต้องหยุดงานกะทันหันทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทั้งโหนกระแส และงานใหญ่ที่พี่หนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ต้องไปเย็นวันนี้ก็ยังไม่สามารถไปได้”
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: