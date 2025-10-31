เตือนภัย! ลวงเด็กในเกม Roblox เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน
เพจดัง เตือนภัย หลังพบคอมมูนิตี้ใน Discord ล่อลวงเด็กที่เล่นเกม Roblox ให้เข้าไปทำร้ายตัวเอง แล้วถ่ายภาพแผลมาอวดกันในกลุ่ม
31 ตุลาคม 2568 เพจ Drama-addict โพสต์เตือนภัยถึงผู้ปกครอง ให้เฝ้าระวังบุตรหลานที่เล่นเกมออนไลน์อย่างใกล้ชิด หลังจากพบว่ามีคอมมูนิตี้ ในแพลตฟอร์มหนึ่ง กำลังล่อลวงให้เด็กที่เล่นเกมอย่าง Roblox ให้เข้าไปร่วมกลุ่ม และชักชวนให้ทำร้ายตัวเอง
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากมีผู้ปกครองรายหนึ่งส่งเรื่องมายังเพจ โดยระบุว่า “น้องสาวเขาเล่น roblox แล้วไปเข้าคอมมูแห่งนึงใน discord หลังจากนั้นที่บ้านสังเกตว่า น้องเขาเริ่มมีร่องรอยแผลตามร่างกาย เขาก็สงสัยว่าน้องมีปัญหาอะไรอยู่รึเปล่า เลยลองเช็คในมือถือดู
พบว่าในคอมมูดิสคอร์ดที่น้องเขาเล่น มันเป็นกลุ่มที่ชักชวนให้เด็กทำร้ายตัวเอง แล้วถ่ายภาพแผลมาอวดกันในกลุ่ม รวมถึงมีคนมาขอให้คนในกลุ่มส่งภาพพวกลามกอนาจาร หรือภาพเฟติสบางอย่างไปแชรกันในกลุ่ม ซึ่งน้องเขาก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ด้วย
เขาเลยยึดมือถือน้องมาลบทุกแอคเคาต์ ไม่ให้เข้าไปเล่นกลุ่มคอมมูที่ว่านี่อีก และเข้มงวดเรื่องการเล่นเกมกับการเล่นเน็ตของน้องเขาอย่างละเอียดละ เขาเลยเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่า ระวังไว้ใน discord แม่งมีอะไรบ้า ๆ บอ ๆ แบบนี้เยอะ และถ้าเราปล่อยให้เด็กเล่นโดยไม่เฝ้าระวัง เด็กจะตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้ได้
พอเขามาเตือนภัยลงเฟซ ปรากฏว่ามีผู้ปกครองอีกหลายคนทักไปคุย เพราะลูกหลานเขามีอาการแบบเดียวกันเลย คุยไปคุยมา ปรากฏว่าลูกหลานเขาก็เข้ากลุ่ม discord ที่ว่าเช่นกัน น่าจะมีเด็กไทยหลงไปเข้ากลุ่มพวกนี้หลายคนอยู่ครับ
ล่าสุด ส่งข้อมูลให้ ตร. แล้ว พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสังเกตลูกหลาน ถ้าพบเห็นพฤติกรรมแปลกๆ แบบที่เล่ามา ลองถามดู ถ้าเขาเล่นกลุ่ม discord พวกนี้ ให้ช่วยกันแจ้งตำรวจด้วยนะครับ”
