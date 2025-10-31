ข่าว

กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 13:21 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 13:21 น.
89

กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง หลังจากที่กองทัพปฏิเสธว่าไม่เคยขอรับบริจาค

จากกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์​ไพบูลย์​เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหาร ซึ่งก่อนหน้านี้พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า ไม่เคยร้องขอรับบริจาค อาหารทหาร บังเกอร์ทหาร หรือถนนทางยุทธศาสตร์ จากกัน จอมพลัง หรือ ภาคประชาชน

ก่อนที่นายกัน จอมพลัง จะเปิดเอกสารระบุขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 4 (Level IV) จำนวน 250 แผ่น ให้เจ้าหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหน่วยงานที่ขออนุเคราะห์นั้น เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ตชด. 22) ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยอมรับว่า จากการตรวจสอบพบว่า กัน จอมพลัง ได้สนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุนตามข่าวที่ปรากฎออกมาให้จริง โดยสนับสนุนให้กับตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด.และและ ทหารพราน

