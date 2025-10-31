กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง
กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง หลังจากที่กองทัพปฏิเสธว่าไม่เคยขอรับบริจาค
จากกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหาร ซึ่งก่อนหน้านี้พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า ไม่เคยร้องขอรับบริจาค อาหารทหาร บังเกอร์ทหาร หรือถนนทางยุทธศาสตร์ จากกัน จอมพลัง หรือ ภาคประชาชน
ก่อนที่นายกัน จอมพลัง จะเปิดเอกสารระบุขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 4 (Level IV) จำนวน 250 แผ่น ให้เจ้าหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหน่วยงานที่ขออนุเคราะห์นั้น เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ตชด. 22) ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยอมรับว่า จากการตรวจสอบพบว่า กัน จอมพลัง ได้สนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุนตามข่าวที่ปรากฎออกมาให้จริง โดยสนับสนุนให้กับตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด.และและ ทหารพราน
