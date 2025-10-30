คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. 68 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ได้โพสต์คลิปวิดีโอเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพขณะที่รถเมล์กำลังจอดเข้าป้าย และมีผู้โดยสารคนหนึ่งกำลังจะก้าวเท้าลงจากรถ
จังหวะที่เท้าทั้งสองข้างของผู้โดยสารยังไม่ทันจะแตะพื้น ก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับแทรกขึ้นมาทางด้านซ้ายของรถเมล์ หรือที่เรียกว่า “มุดซ้าย”
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้พุ่งชนผู้โดยสารคนนั้นเข้าอย่างจัง จนทำให้ตัวผู้โดยสารกระเด็นไกลไปกองกับพื้น
ทางเพจได้ระบุข้อความเตือนไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และฝากถึงผู้โดยสารว่า “พี่ก็มุดจะไปอย่างเดียวเลยไม่ดูเลยหรอว่ารถเมล์เขาเข้าป้าย..ก่อนลงรถก็ดูซ้ายดูขวากันสักนิดป้องกันตนเองเอาไว้ก่อน”
