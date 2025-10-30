ข่าว

“อ.ธรณ์” ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง “หญ้าคาทะเล” ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 15:59 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:59 น.
“อ.ธรณ์” ประกาศข่าวดีทั้งน้ำตา เผยแล็บไทยทำสำเร็จ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ “หญ้าคาทะเล” ที่กำลังตายจากโลกร้อนได้เป็นแห่งเดียวในโลก

30 ตุลาคม 2568 ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข่าวดีที่นับเป็นความหวังครั้งใหญ่ของทะเลไทย ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“วันนี้อยากร้องไห้ ในที่สุดก็สำเร็จ แล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลแห่งแรกของไทย ยังเป็นแล็บเดียวในโลกที่เพาะเลี้ยงหญ้าคาทะเลได้ครับ หญ้าชนิดนี้สำคัญสุด ๆ ต่อระบบนิเวศ และที่ตายเยอะ ๆ เพราะโลกร้อนก็พันธุ์นี้แหละ

แล็บนี้ผลิตได้ 20,000 ต้นต่อปีเป็นอย่างต่ำ เป็นทางรอดของทะเลไทยในตอนนี้ เพราะหากปลูกจากเมล็ดอย่างเดียวก็ไม่มีทางได้หรอก ต้นในทะเลตายหมดจะหาเมล็ดมาจากไหน

ขอบคุณ #บางจาก ที่เชื่อใจและสนับสนุนมาตลอด ขอบคุณคณะประมงที่เข้าใจและจัดตั้ง #หน่วยวิจัยหญ้าทะเลต้านโลกร้อน ที่ได้ผลเกินคาด บ่าย ๆ จะพาเพื่อนธรณ์ทัวร์สุดยอดแล็บแห่งนี้ รับรองมีกรี๊ดครับ” จากนั้น ผศ.ดร.ธรณ์ ระบุเพิ่มเติมว่า “พิธีเปิดห้องแล็บ มีท่านรองกก.ผู้จัดการบางจากและท่านคณบดีคณะประมงมาร่วม”

ทั้งนี้ ได้มีผู้ใช้บัญชีหลายรายเข้าไปแสดงความยินดีต่อความสำเร็จดังกล่าว อาทิ “ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอบคุณครับผม” , “น้อง ๆ รอดแล้วค่ะ” , “ยินดีกับอาจารย์มากนะคะ ดีใจมากเลยค่ะ” , “แล็บแรกในโลกด้วย ล้ำซะไม่มี เท่ห์โคตร ๆ”

"อ.ธรณ์" ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง "หญ้าคาทะเล" ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

38 นาที ที่แล้ว

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

