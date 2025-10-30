เผย “ทักษิณ” มีปัญหาความดันเล็กน้อย ปรับตัวได้ ใกล้ถูกคุมขังครบ 2 เดือน
พินทองทา-ณัฐพงศ์ เผย ทักษิณ มีปัญหาความดันเล็กน้อย ปรับตัวได้ หลังเข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 12 แปปเดียวใกล้ถูกคุมขังครบ 2 เดือนแล้ว
น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของน.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรม โดยถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 12
นายณัฐพงศ์ เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณว่า วันนี้คุณพ่อบอกว่าปรับตัวได้ และบอกว่าอีกแป๊บเดียวก็จะสองเดือนแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องความดันเล็กน้อย ส่วนวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ได้มีพูดคุยกับนายทักษิณ หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ได้พูดคุยกันเลย เราเพียงมาเยี่ยมคุณพ่อตามปกติ
ส่วนระหว่างที่อยู่ด้านในเรือนจำฯ นายทักษิณ ได้ช่วยงานอาสาของเรือนจำฯ อย่างไรหรือไม่นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเป็นพิเศษ ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเท่าไร แต่ยืนยันคุณพ่อปรับตัวได้ดี
ผู้สื่อข่าวถามว่าใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเลือกตั้งใหญ่แล้ว ยังคงสนใจจะลงเล่นการเมืองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ หันมายิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถาม
