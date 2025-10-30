ข่าว

เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 12:43 น.
เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

จากกรณีดราม่า หมอรายหนึ่งในบ่อวิน รักษาเด็ก 3 ขวบที่มีอาการช็อกด้วยการราดน้ำร้อนลงบนอก จนเกิดแผลเหวอะหวะ ต้องเข้ารักษา ICU นั้น ด้านแอดมินเพจ Drama-addict ซึ่งเป็นหมอเช่นกัน ได้ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจเกี่ยวกับ ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทย เมื่อได้มาแล้ว ใช้ได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องสอบเพื่อต่ออายุได้ อาจทำให้เกิดปัญหาหมอบางคนไม่อัปเดตความรู้ หรือมีสภาพไม่พร้อมรักษาได้

เพจระบุว่า ปัจจุบันใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในไทยใช้ได้ตลอดชีวิต แพทย์สอบผ่านได้รับใบอนุญาตเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องต่ออายุ แตกต่างจากวิชาชีพสายสุขภาพอื่น เช่น พยาบาล เภสัชกร หรือทันตแพทย์ ที่จำเป็นต้องอบรมเพื่ออัปเดตความรู้ ต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี

เพจ Drama-addict ชี้ให้เห็นปัญหาว่า องค์ความรู้ทางการแพทย์พัฒนาไปเร็วมาก แนวทางการรักษาอาจเปลี่ยนแปลงภายในเวลาไม่กี่ปี การที่แพทย์ไม่ต้องต่อใบอนุญาต อาจทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งไม่ติดตามความรู้ใหม่ ยังคงใช้วิธีรักษาแบบเดิมเมื่อ 30 ปีก่อน

นอกจากนี้ ปัญหาที่น่ากังวลคือสุขภาพของแพทย์เอง เมื่อหมออายุมากขึ้น บางคนอาจเริ่มมีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ หรือมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า หรือจิตเภท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย แพทย์บางคนเมื่อสติสัมปชัญญะลดลง อาจไปหลงเชื่อลัทธินอกรีต เช่น ต่อต้านวัคซีน หรือตีความงานวิจัยทางการแพทย์อย่างผิดเพี้ยน

“หมอส่วนนึงที่รู้ตัวว่าสังขาร สมอง มันทำต่อไม่ไหวแล้ว ก็ถอนตัวไปทำมาหากินอย่างอื่น หรืออยู่กับครอบครัวพักผ่อนแฮปปี้ๆ แต่บางคนยังทู่ซี้ทำต่อไป”

ที่ผ่านมามีความพยายามรณรงค์ให้มีการต่อใบประกอบวิชาชีพแพทย์มาหลายปี แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

เพจทิ้งท้ายด้วยการเปรียบเทียบกับใบขับขี่ ว่าคนอายุมากหรือมีปัญหาด้านสมองยังไม่ควรได้ต่อใบขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เราก็ไม่ควรปล่อยให้คนไข้ต้องเสี่ยงเจอกับแพทย์ที่มีปัญหาทางสมองหรือสุขภาพจิตเช่นกัน

เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 12:43 น.
60
