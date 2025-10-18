กองทัพไทย ปฏิเสธข่าวปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา ย้ำต้องยุติเป็นปฏิปักษ์
กองทัพไทย ปฏิเสธข่าวปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย ย้ำจุดยืน 4 เงื่อนไข และต้องแสดงความจริงใจยุติเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทยโดยสิ้นเชิง
เพจเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย ได้โพสต์ข้อความแจงกรณีที่มีข่าว รมต.ต่างประเทศกัมพูชา อ้างว่าไทยตกลงปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกคุมตัวก่อนหน้านี้ โดยทางกองทัพไทยระบุว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
โดยกองทัพไทยระบุว่า “ตามที่มีรายงานข่าวและกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์และบางสำนักข่าวว่า ประเทศไทยได้ตกลงที่จะปล่อยตัวเชลยศึกชาวกัมพูชาจำนวน 18 นาย ภายหลังการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่างไทย กัมพูชา มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 นั้น
กองทัพไทย โดย พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ขอเรียนชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง และขอยืนยันว่า ไม่มีการปล่อยตัวเชลยศึกชาวกัมพูชาทั้ง 18 นาย แต่อย่างใด
การควบคุมตัวเชลยศึกเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธ โดยกองทัพไทยได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม หลักมนุษยธรรมและอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกควบคุมตัวทุกนาย
สำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหรือปล่อยตัวเชลยศึกนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ 4 ข้อ ซึ่งกองทัพไทยได้เสนอไว้อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น การถอนอาวุธหนัก การร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิด การร่วมปราบอาชญากรรมระหว่างประเทศสแกมเมอร์ และ การแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่เขตแดน โดยถือเป็นเงื่อนไขที่มีความจำเป็นต่อการสร้าง สันติภาพ ความมั่นคง และความไว้วางใจระหว่างสองประเทศในระยะยาว
ที่สำคัญที่สุด ฝ่ายกัมพูชาต้องแสดงความจริงใจและยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทยโดยสิ้นเชิง จึงจะมีการพิจารณาแนวทางอื่น ๆ ร่วมกันได้ในอนาคต
กองทัพไทย ขอเรียกร้องให้ สื่อมวลชนและประชาชนใช้ความระมัดระวังในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และขอให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้น โดยเฉพาะจาก กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จึงแถลงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มเขมร ร้องโซเชี่ยล พ่อที่เป็นเชลยศึก จะโดนคุก 4 ปี ฐานทำกองทัพเสียชื่อ
- กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ
- ทบ.แจงสถานะ เชลยศึก หลังคุมตัว 20 ทหารกัมพูชา ดำเนินการอะไรบ้าง !
ติดตาม The Thaiger บน Google News: