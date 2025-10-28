การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT ได้ไหม สายไหนรองรับบ้าง?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 05:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 17:22 น.
50
เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT สายไหนรองรับบ้าง?

ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซื้อตั๋วเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และ/หรือ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) สายอะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข พร้อมวิธีการใช้สิทธิด่วน

วันนี้แล้ว (29 ต.ค. 68) ที่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จะได้เริ่มใช้จ่ายเป็นวันแรก สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวสิทธิคนละครึ่งพลัส สามารถใช้ซื้อตั๋วเดินทางกับ บีเอสที และ MRT ได้หรือไม่ สายอะไรที่รองรับโครงการบ้าง พร้อมเช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

สำหรับ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้มีการออกประกาศแจ้งรองรับการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยแจ้งเงื่อนไขการใช้สิทธิ ระบุว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส และสายสีทอง รองรับ คนละครึ่ง พลัส และสายสีทอง รองรับ คนละครึ่ง พลัส

ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) โครงการคนละครึ่ง พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

  1. เติมเงินใส่แอปฯ เป๋าตัง ในช่อง G – Wallet
  2. กดแถบ โครงการคนละครึ่ง พลัส และสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
  3. สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่สถานี เพื่อชำระค่าโดยสาร
  4. กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
  5. ทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปจากแอปฯ เป๋าตังยืนยัน

สำหรับโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)

  • สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
  • สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท / คน / วัน
  • บัตรจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้เติมเงิน / เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรแรบบิทได้

ขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส เช็กเงื่อนไข-สายไหนรองรับบ้าง-1

ในส่วนของ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ก็ได้ออกประกาศเงื่อนไขการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งพลัส เอาไว้ที่หน้าเพจ BEM Bangkok Expressway and Metro เช่นเดียวกัน ระบุว่า เงื่อนไขที่ควรรู้ ก่อนใช้งานคนละครึ่งพลัสที่ MRT มีอะไรบ้าง

  1. ใช้สิทธิ์ได้ ที่ห้องออกบัตรโดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี
  2. ใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญบุคคลทั่วไป หรือ ผู้สูงอายุ/เด็กได้
  3. ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด ตามวงเงินสิทธิ์คงเหลือภายในวันนั้น ๆ
  4. ใช้สิทธิ์และเดินทางภายในวันเดียวกันเท่านั้น!
  5. ไม่สามารถซื้อหรือเติมเงินเข้าบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภท
  6. ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  7. ใช้สิทธิ์ใช้งานพร้อมกัน ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 (06:00 – 23:00 น.)

ขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส เช็กเงื่อนไข-สายไหนรองรับบ้าง-2

อ้างอิงจาก : FB รถไฟฟ้าบีทีเอส, BEM Bangkok Expressway and Metro

