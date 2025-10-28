เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT ได้ไหม สายไหนรองรับบ้าง?

ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซื้อตั๋วเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และ/หรือ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) สายอะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข พร้อมวิธีการใช้สิทธิด่วน
วันนี้แล้ว (29 ต.ค. 68) ที่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จะได้เริ่มใช้จ่ายเป็นวันแรก สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวสิทธิคนละครึ่งพลัส สามารถใช้ซื้อตั๋วเดินทางกับ บีเอสที และ MRT ได้หรือไม่ สายอะไรที่รองรับโครงการบ้าง พร้อมเช็กเงื่อนไขได้ที่นี่
สำหรับ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้มีการออกประกาศแจ้งรองรับการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยแจ้งเงื่อนไขการใช้สิทธิ ระบุว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส และสายสีทอง รองรับ คนละครึ่ง พลัส และสายสีทอง รองรับ คนละครึ่ง พลัส
ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) โครงการคนละครึ่ง พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- เติมเงินใส่แอปฯ เป๋าตัง ในช่อง G – Wallet
- กดแถบ โครงการคนละครึ่ง พลัส และสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
- สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่สถานี เพื่อชำระค่าโดยสาร
- กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
- ทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปจากแอปฯ เป๋าตังยืนยัน
สำหรับโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)
- สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
- สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท / คน / วัน
- บัตรจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้
หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้เติมเงิน / เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรแรบบิทได้
ในส่วนของ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ก็ได้ออกประกาศเงื่อนไขการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งพลัส เอาไว้ที่หน้าเพจ BEM Bangkok Expressway and Metro เช่นเดียวกัน ระบุว่า เงื่อนไขที่ควรรู้ ก่อนใช้งานคนละครึ่งพลัสที่ MRT มีอะไรบ้าง
- ใช้สิทธิ์ได้ ที่ห้องออกบัตรโดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี
- ใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญบุคคลทั่วไป หรือ ผู้สูงอายุ/เด็กได้
- ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด ตามวงเงินสิทธิ์คงเหลือภายในวันนั้น ๆ
- ใช้สิทธิ์และเดินทางภายในวันเดียวกันเท่านั้น!
- ไม่สามารถซื้อหรือเติมเงินเข้าบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภท
- ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- ใช้สิทธิ์ใช้งานพร้อมกัน ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 (06:00 – 23:00 น.)
