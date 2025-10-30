ข่าวต่างประเทศ

สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 12:28 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:55 น.
82
สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย หวิดดับ ตำรวจโยงเกม Roblox เล่นเยอะจนหลอน

สำนักข่าวมาเลเซีย รายงาน กรณีเด็กชายวัย 6 ขวบถูกทำร้ายด้วยของมีคมบาดที่คอ ตำรวจรัฐยะโฮร์เปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นว่า เด็กชายวัย 9 ขวบ พี่ชาย อาจเป็นผู้ลงมือทำร้าย คาดสาเหตุมาจากการเล่นเกมออนไลน์ “Roblox” อย่างหมกมุ่น

ดาโต๊ะ อับ ราฮามาน อาร์ซัด ผู้บัญชาการตำรวจยะโฮร์ กล่าวว่า การสอบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าบาดแผลของเด็กชายวัย 6 ขวบ ถูกทำร้ายโดยพี่ชายของเขาเอง เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ (27 ต.ค.) ที่กัมปุง ปาริต นิปาห์ เลาต์, ปาริต ราจา ในบาตูปาฮัต

“การสืบสวนเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอาการบาดเจ็บนั้นเกิดจากพี่ชายวัย 9 ขวบของเด็กชาย แรงจูงใจยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เราพบว่าเด็กชายได้เล่นเกม Roblox มากเกินไปบนโทรศัพท์มือถือของเขา”

เด็กชายวัย 9 ขวบได้สะสมคะแนนในเกมเกือบหนึ่งล้านคะแนน ก่อนที่น้องชายของเขาจะทำโทรศัพท์มือถือเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้คะแนนที่สะสมมาหายไป

“ระหว่างการสอบสวน เด็กชายอ้างว่าเขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนในคืนนั้น ราวกับได้รับคำสั่งให้ทำร้ายสมาชิกในครอบครัว เขาจึงหยิบมีดและทำร้ายน้องชายของเขา” ผู้บัญชาการตำรวจฯ กล่าว และเสริมว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อตรวจสอบคำกล่าวอ้างของเด็ก

พ่อแม่ของเด็กชาย อายุราว 40 ปี ได้ถูกควบคุมตัวเพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนภายใต้ มาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ว่าด้วยการจงใจทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส) และ มาตรา 31(1)(a) แห่งพระราชบัญญัติเด็ก ปี 2001 (ว่าด้วยการละเลยเด็ก) ก่อนหน้านี้ พ่อแม่ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองวันเพื่อช่วยในการสอบสวน

เด็กชายผู้เคราะห์ร้ายวัย 6 ขวบ กำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุลตานาห์ โนรา อิสมาอิล และมีรายงานว่าอาการคงที่แล้ว

“เรายังไม่สามารถบันทึกคำให้การของเขาได้ เนื่องจากเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เด็กทั้งสองคนอยู่ภายใต้การดูแลของกรมสวัสดิการสังคมแล้ว” นายอับ ราฮามาน กล่าว พร้อมเสริมว่าเอกสารการสอบสวนได้ถูกส่งไปยังสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของรัฐเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ Roblox (โรบล็อกซ์) เป็น แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนจักรวาลเสมือน ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลกในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น จุดเด่นที่สุดคือการที่เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยผู้เล่นเอง ใครๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Roblox Studio ในการสร้างเกม ของตัวเองขึ้นมา แล้วอัปโหลดให้คนอื่นทั่วโลกเข้ามาเล่นได้

ด้วยเหตุนี้ ใน Roblox จึงมีเกมให้เลือกเล่นนับล้านเกม ครบทุกแนวเท่าที่จะจินตนาการได้ ตั้งแต่เกมผจญภัย, เกมสวมบทบาท (Role-playing), เกมยิง, เกมแนวสยองขวัญ ไปจนถึงเกมจำลองสถานการณ์ต่างๆ (เช่น จำลองการทำงาน, จำลองการเลี้ยงสัตว์) พร้อมออกแบบมาให้เป็นสังคมออนไลน์ ผู้เล่นสามารถแชท พูดคุย และเล่นเกมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนหรือผู้เล่นคนอื่นๆ ทั่วโลกได้

ในข่าวที่ระบุว่าเด็กชาย สะสมคะแนนเกือบล้านคะแนน มีความเป็นไปได้สูงว่าเกมที่เล่นอจะเป็นเกมแนว Simulator (เกมจำลองสถานการณ์) หรือเกมสร้างธุรกิจ มักจะมีเป้าหมายง่ายๆ คือการทำกิจกรรมซ้ำๆ เพื่อสะสมเงินหรือคะแนนในเกมไปเรื่อยๆ เพื่อนำไปอัปเกรดตัวละคร ซื้อไอเท็ม หรือขยายพื้นที่ของตัวเอง

