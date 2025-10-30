สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน
สำนักข่าวมาเลเซีย รายงาน กรณีเด็กชายวัย 6 ขวบถูกทำร้ายด้วยของมีคมบาดที่คอ ตำรวจรัฐยะโฮร์เปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นว่า เด็กชายวัย 9 ขวบ พี่ชาย อาจเป็นผู้ลงมือทำร้าย คาดสาเหตุมาจากการเล่นเกมออนไลน์ “Roblox” อย่างหมกมุ่น
ดาโต๊ะ อับ ราฮามาน อาร์ซัด ผู้บัญชาการตำรวจยะโฮร์ กล่าวว่า การสอบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าบาดแผลของเด็กชายวัย 6 ขวบ ถูกทำร้ายโดยพี่ชายของเขาเอง เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ (27 ต.ค.) ที่กัมปุง ปาริต นิปาห์ เลาต์, ปาริต ราจา ในบาตูปาฮัต
“การสืบสวนเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอาการบาดเจ็บนั้นเกิดจากพี่ชายวัย 9 ขวบของเด็กชาย แรงจูงใจยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เราพบว่าเด็กชายได้เล่นเกม Roblox มากเกินไปบนโทรศัพท์มือถือของเขา”
เด็กชายวัย 9 ขวบได้สะสมคะแนนในเกมเกือบหนึ่งล้านคะแนน ก่อนที่น้องชายของเขาจะทำโทรศัพท์มือถือเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้คะแนนที่สะสมมาหายไป
“ระหว่างการสอบสวน เด็กชายอ้างว่าเขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนในคืนนั้น ราวกับได้รับคำสั่งให้ทำร้ายสมาชิกในครอบครัว เขาจึงหยิบมีดและทำร้ายน้องชายของเขา” ผู้บัญชาการตำรวจฯ กล่าว และเสริมว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อตรวจสอบคำกล่าวอ้างของเด็ก
พ่อแม่ของเด็กชาย อายุราว 40 ปี ได้ถูกควบคุมตัวเพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนภายใต้ มาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ว่าด้วยการจงใจทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส) และ มาตรา 31(1)(a) แห่งพระราชบัญญัติเด็ก ปี 2001 (ว่าด้วยการละเลยเด็ก) ก่อนหน้านี้ พ่อแม่ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองวันเพื่อช่วยในการสอบสวน
เด็กชายผู้เคราะห์ร้ายวัย 6 ขวบ กำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุลตานาห์ โนรา อิสมาอิล และมีรายงานว่าอาการคงที่แล้ว
“เรายังไม่สามารถบันทึกคำให้การของเขาได้ เนื่องจากเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เด็กทั้งสองคนอยู่ภายใต้การดูแลของกรมสวัสดิการสังคมแล้ว” นายอับ ราฮามาน กล่าว พร้อมเสริมว่าเอกสารการสอบสวนได้ถูกส่งไปยังสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของรัฐเพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ Roblox (โรบล็อกซ์) เป็น แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนจักรวาลเสมือน ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลกในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น จุดเด่นที่สุดคือการที่เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยผู้เล่นเอง ใครๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Roblox Studio ในการสร้างเกม ของตัวเองขึ้นมา แล้วอัปโหลดให้คนอื่นทั่วโลกเข้ามาเล่นได้
ด้วยเหตุนี้ ใน Roblox จึงมีเกมให้เลือกเล่นนับล้านเกม ครบทุกแนวเท่าที่จะจินตนาการได้ ตั้งแต่เกมผจญภัย, เกมสวมบทบาท (Role-playing), เกมยิง, เกมแนวสยองขวัญ ไปจนถึงเกมจำลองสถานการณ์ต่างๆ (เช่น จำลองการทำงาน, จำลองการเลี้ยงสัตว์) พร้อมออกแบบมาให้เป็นสังคมออนไลน์ ผู้เล่นสามารถแชท พูดคุย และเล่นเกมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนหรือผู้เล่นคนอื่นๆ ทั่วโลกได้
ในข่าวที่ระบุว่าเด็กชาย สะสมคะแนนเกือบล้านคะแนน มีความเป็นไปได้สูงว่าเกมที่เล่นอจะเป็นเกมแนว Simulator (เกมจำลองสถานการณ์) หรือเกมสร้างธุรกิจ มักจะมีเป้าหมายง่ายๆ คือการทำกิจกรรมซ้ำๆ เพื่อสะสมเงินหรือคะแนนในเกมไปเรื่อยๆ เพื่อนำไปอัปเกรดตัวละคร ซื้อไอเท็ม หรือขยายพื้นที่ของตัวเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Roblox งานเข้า อัยการสูงสุดรัฐลุยเซียนาฟ้อง อ้างเป็น “แหล่งซ่องสุมผู้ใคร่เด็ก”
- ลักพาตัว ด.ญ. 10 ขวบ หนุ่มทรามลวงจากเกม Roblox หนีข้ามรัฐ
- เปิดแมพใหม่ Anime Vanguards จากเกม Roblox ดีที่สุดของปีนี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: