สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะวิธีปฐมพยาบาล เด็กชักจากไข้สูง ที่ถูกต้องและปลอดภัย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรทำ เมื่อเด็กชักจากอาการไข้สูง ยืนยัน อาการชักดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสมองและสติปัญญา
จากกรณี หมอ คลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกเด็กวัย 3 ขวบ จนเป็นแผลพุพองตามลำตัวและหลัง อาการสาหัส เนื่องจากเด็กมีอาการชักเพราะไข้สูง ทำให้ทางครอบครัวร้องขอความเป็นธรรมกับเหตุการที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรทำ เมื่อเด็กเกิดอาการชักจากไข้สูง โดยมีการยืนยันว่า เป็นวิธีที่ปลอดภัย ทั้งอาการชักจากไข้ไม่มีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับอาการชักจากไข้ในเด็ก
อาการชักจากไข้ ไม่ได้ส่งผลต่อสมองหรือพัฒนาการในเด็ก สำคัญที่สุด คือ การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และจะช่วยให้เด็กปลอดภัยที่สุด คือ
- จัดให้เด็กอยู่ในท่านอน อย่าใหักระทบกระแทก
- สังเกตอาการชัก ไม่เอาอะไรงัดปาก หรือกดหน้าอก
- อาการชักส่วนใหญ่หยุดเอง
ข้อมูลโดย ผศ. พิเศษ นพ.กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล และ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กุมารประสาทและสมอง โรคลมชัก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อ้างอิงจาก : FB สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
