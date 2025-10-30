สุขภาพและการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะวิธีปฐมพยาบาล เด็กชักจากไข้สูง ที่ถูกต้องและปลอดภัย

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:28 น.
52

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรทำ เมื่อเด็กชักจากอาการไข้สูง ยืนยัน อาการชักดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสมองและสติปัญญา

จากกรณี หมอ คลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกเด็กวัย 3 ขวบ จนเป็นแผลพุพองตามลำตัวและหลัง อาการสาหัส เนื่องจากเด็กมีอาการชักเพราะไข้สูง ทำให้ทางครอบครัวร้องขอความเป็นธรรมกับเหตุการที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรทำ เมื่อเด็กเกิดอาการชักจากไข้สูง โดยมีการยืนยันว่า เป็นวิธีที่ปลอดภัย ทั้งอาการชักจากไข้ไม่มีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก

คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับอาการชักจากไข้ในเด็ก

อาการชักจากไข้ ไม่ได้ส่งผลต่อสมองหรือพัฒนาการในเด็ก สำคัญที่สุด คือ การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และจะช่วยให้เด็กปลอดภัยที่สุด คือ

  1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอน อย่าใหักระทบกระแทก
  2. สังเกตอาการชัก ไม่เอาอะไรงัดปาก หรือกดหน้าอก
  3. อาการชักส่วนใหญ่หยุดเอง

ข้อมูลโดย ผศ. พิเศษ นพ.กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล และ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กุมารประสาทและสมอง โรคลมชัก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะขั้นตอนที่ควรทำเมื่อเด็กเกิดอาการชักจากไข้

อ้างอิงจาก : FB สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

