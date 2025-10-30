“ก้อง ศรันย์” ทัวร์ถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์
“ก้อง ศรันย์” พ่อค้าส้มตำดัง ทัวร์ลงหนัก หลังคลิปแคะจมูก ขณะตำส้มตำว่อนเน็ต เจ้าตัวโต้แค่คอนเทนต์-ประชดคนด่า หลังถูกเพจอื่นนำคลิปไปตัดต่อ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดีย กรณี “ก้อง ศรันย์” พ่อค้าส้มตำชื่อดังจากอุดรธานี หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่เขากำลังไลฟ์สดขายของ แต่กลับแสดงพฤติกรรมสุดช็อก ทั้งล้วง แคะจมูก ก่อนจะใช้มือนั้นหยิบจับของกินใส่ครกส้มตำ สร้างความขยะแขยงแก่ผู้ที่พบเห็น
โดยเพจ ท่านเปา ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ว่า “หลังเคยเป็นข่าวด้านลบมาแล้วหลายรอบ ล่าสุด “พ่อค้าส้มตำสุดแซ่บ” อย่าง ก้อง ศรันย์ ต้องงานเข้าถูกชาวเน็ตรุมสาปอีกครั้ง กับคลิปคอนเทนต์ที่เจ้าตัวแสดงพฤติกรรมสุดยี้ใส่กล้อง ทั้งล้วง ทั้งแคะ ก่อนจะหยิบจับของกินใส่ครกส้มตำขณะกำลังไลฟ์
หลายคนเห็นคลิปถึงกับต่อว่าและตักเตือนไปในทิศทางเดียวกัน “แบบนี้เกินไป รับไม่ได้!” “ไม่โอเคกับการเล่นแบบนี้ โดยเฉพาะของกิน” แม้จะอ้างว่าเป็นคอนเทนต์ แต่พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ขายอาหาร
พอทัวร์ลงหนัก เจ้าตัวรีบออกมาเฟซบุ๊กแบบเฟียสๆ อ้างว่า “คลิปถูกตัดต่อ” ทุกอย่างเป็นเพียง “การแสดงสร้างสีสัน” พร้อมท้าทาย กรมอนามัยและนักโภชนาการให้กลับมาดูคลิปเต็มอีกด้วย อุดรธานี”
จากนั้นเพจ ท่านเปา ได้ระบุในคอมเมนต์ว่า “ประเด็นของเรื่องคือ ตอนแรกเจ้าตัวกำลังตำส้มตำอยู่ แล้วเกิดเผลอแคะจมูกต่อหน้ากล้องหนึ่งครั้ง จากนั้นก็เดินไปหยิบถุงกลับมาอ่านคอมเมนต์ ซึ่งมีคนพิมพ์แซวว่า “แคะจมูกแล้วยังตำส้มตำต่ออีก” เจ้าตัวเลยทำท่าประชด ทั้งแคะ ทั้งควักให้ดูต่อหน้าแบบเล่นมุก
ต่อมามีเพจหนึ่งนำคลิปบางช่วงไปตัดต่อ เอาเฉพาะตอนที่เจ้าตัวเดินไปหยิบถุงมาลง ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นคลิปจริงโดยไม่ได้ตัด ตอนนั้น “ก้อง” เจ้าของคลิปจึงออกมาโวยว่าเพจนั้นนำคลิปตัดต่อมาเผยแพร่ เขาเลยโพสต์คลิปฉบับเต็มเพื่อยืนยันความจริง และอธิบายว่าทำไปเพราะโดนคอมเมนต์ด่าประชดก่อน จึงประชดกลับเท่านั้น”
โดยก่อนหน้านี้ ก้อง ศรันย์ ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “ถ้าเข้าใจคำว่า (ทำงาน บนหลังคน) จะเข้าใจโลกใบนี้ขึ้นเยอะ ดราม่าแคะจมูกก็เริ่มเอาไปขยี้กัน เอาจริง ๆ มันคือคอนเทนต์ ชีวิตจริง เรื่องจริงทำอะไรแบบนี้ ให้ลูกค้าไหม
คลิปนี้ถูกถ่ายผ่าน Live ติ๊กตอก #ร้านจะปิดครัว พอดีแล้ว แต่ลูกค้า VIP (ผีเป้า) #มาขอข้าวที่ร้านกิน ประจำ เลยทำให้ก่อนปิดร้าน คลิปเต็ม ๆ ก็มี ทำไมถึงตัด #ช่วงกลางคลิป ไปขยี้ประเด็น
หมายเหตุ : ออกมาชี้แจ้งนะครับ รออยู่นะ ต่อไปจะไม่ใจดีแล้วนะ เอาจริง ๆ พ่อค้า ตกเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด เกือบทุก ๆ ดราม่า ไม่เคยปกป้องตัวเองสักครั้ง มีแต่ให้อภัยสื่อต่าง ๆ ที่นำคลิปบันทึกไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปต้นเรื่อง “ก้อง ศรัณย์” ของขึ้น รพ.ร้องเปิดเพลงลั่นถึงตี 4 รับผิดจริงแต่งดไลฟ์ไม่ได้ เหตุใจเป็นศิลปิน
- ชัดเจน! เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน
- ตะวันฉาย แต่งงานหวาน ฟีม สาวิตา เซอร์ไพรส์ เปิดตัวลูกชาย “น้องคิริน”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: