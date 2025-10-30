สส.ประชาชน ซัดแรง ภริยานายกฯ พูด ‘จะจำไว้แล้วนะ’ คล้ายหยอกล้อแต่คุกคามสื่อ
สส.พรรคประชาชน ‘ภคมน-รักชนก’ วิเคราะห์คำพูดภริยานายกฯ ‘ทำไมใจร้ายจังเลย ต่อไปจะจำไว้แล้วนะ’ กับสื่อ ชี้ชัดคือการใช้ Power Dynamics คุกคามเสรีภาพสื่ออย่างอ้อม ๆ
จากกรณีที่ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พูดกับนักข่าวหลังจากที่นายกฯ ให้สัมภาษณ์จบ มีการใช้คำว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” บางส่วนมองว่าเป็นเพียงการหยอกล้อ แต่อีกส่วนมองว่าคือการคุมคามสื่อ ล่าสุด น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความเห็นกับประเด็นที่เกิดขึ้น
ฝั่ง น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ ระบุว่า “น้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยการคุกคามนี่คือการใช้ power dynamics” กรณีที่ภรรยานายกรัฐมนตรีพูดกับสื่อมวลชน ว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไป จะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” แม้น้ำเสียงจะนอบน้อมหรือจะบอกว่าเป็นการหยอกเล่นกับสื่อมวลชนก็ตาม
ถ้าตัดน้ำเสียง สีหน้าออกนี่คือการใช้ Power Dynamic ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆ มันหมายถึง‘ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองฝ่าย’ ซึ่งความไม่เท่าเทียมนี้ถูกนำมาใช้เพื่อกดขี่ฝ่ายที่มีอำนาจน้อยกว่า พูดกันตรง ๆ ความหมายของคำพูดที่ท่านพูดออกมาไม่ต่างกับการคุกคามการทำงานของสื่อมวลชน ดิฉันไม่ได้บอกว่า สื่อมวลชนวิจารณ์ไม่ได้ แตะต้องไม่ได้ แต่ไม่ใช่หน้าที่ภรรยาท่านนายกฯที่จะพูดลักษณะนี้หลังการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ดิฉันไม่ขอคิดแทนว่าภริยาท่านนายกรัฐมนตรีมีเจตนาอะไร ที่แน่ ๆ ท่านต้องรู้ว่านี่คือการใช้อำนาจที่เหนือกว่าในการสะท้อนการทำงานของสื่อมวลชน ใครๆก็รู้ว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ซักถามข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนและสาธารณะ
หากผู้นำหรือผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าคำถามไหนรู้สึกถูกคุกคาม หรือรุนแรงจากการทำหน้าที่สื่อมวลชน นายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะตอบกลับชี้แจงได้ทันทีให้จบตรงนั้น
กรณีนี้จะเจตนาหยอกเล่นหรือทักทายสื่อมวลชนดิฉันไม่ทราบ แต่ท่านต้องเรียนรู้ท่าทีที่ระมัดระวังกว่านี้ สุขุมกว่านี้ ไม่ต้องมีบทร่วมทุกครั้งไป ไม่ต้องมีซีนทุกวัน
ควรคำนึงว่าตำแหน่งในฐานะภรรยานายกรัฐมนตรีมาพร้อมอำนาจที่เหนือกว่า
อย่าหาว่าสอนนะคะ ด้วยท่าทางของท่านที่อ่อนหวานแค่เดินผ่านไปไหว้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนดิฉันคิดว่าเพียงพอและสง่างามตราตรึงในฐานะสตรีหมายเลข 1
ยืนยันอีกครั้งว่านี่เป็นการใช้ Power Dynamics และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องในครอบครัวแต่เป็นความเชื่อมั่นของรัฐบาล”
ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ออกมาให้ความเห็นสั้น ๆ ผ่าน รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เผยว่า “ดิฉันไม่แน่ใจว่าภรรยาของท่านนายกทราบหรือไม่ การกระทำเช่นนี้คือการคุกคามเสรีภาพสื่อ”
