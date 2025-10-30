ข่าว

สส.ประชาชน ซัดแรง ภริยานายกฯ พูด ‘จะจำไว้แล้วนะ’ คล้ายหยอกล้อแต่คุกคามสื่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:43 น.
69
สส.พรรคประชาชน ชี้ภริยานายกฯ คุกคามเสรีภาพสื่อ

สส.พรรคประชาชน ‘ภคมน-รักชนก’ วิเคราะห์คำพูดภริยานายกฯ ‘ทำไมใจร้ายจังเลย ต่อไปจะจำไว้แล้วนะ’ กับสื่อ ชี้ชัดคือการใช้ Power Dynamics คุกคามเสรีภาพสื่ออย่างอ้อม ๆ

จากกรณีที่ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พูดกับนักข่าวหลังจากที่นายกฯ ให้สัมภาษณ์จบ มีการใช้คำว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” บางส่วนมองว่าเป็นเพียงการหยอกล้อ แต่อีกส่วนมองว่าคือการคุมคามสื่อ ล่าสุด น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความเห็นกับประเด็นที่เกิดขึ้น

ฝั่ง น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ ระบุว่า “น้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยการคุกคามนี่คือการใช้ power dynamics” กรณีที่ภรรยานายกรัฐมนตรีพูดกับสื่อมวลชน ว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไป จะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” แม้น้ำเสียงจะนอบน้อมหรือจะบอกว่าเป็นการหยอกเล่นกับสื่อมวลชนก็ตาม

ถ้าตัดน้ำเสียง สีหน้าออกนี่คือการใช้ Power Dynamic ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆ มันหมายถึง‘ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองฝ่าย’ ซึ่งความไม่เท่าเทียมนี้ถูกนำมาใช้เพื่อกดขี่ฝ่ายที่มีอำนาจน้อยกว่า พูดกันตรง ๆ ความหมายของคำพูดที่ท่านพูดออกมาไม่ต่างกับการคุกคามการทำงานของสื่อมวลชน ดิฉันไม่ได้บอกว่า สื่อมวลชนวิจารณ์ไม่ได้ แตะต้องไม่ได้ แต่ไม่ใช่หน้าที่ภรรยาท่านนายกฯที่จะพูดลักษณะนี้หลังการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี

ดิฉันไม่ขอคิดแทนว่าภริยาท่านนายกรัฐมนตรีมีเจตนาอะไร ที่แน่ ๆ ท่านต้องรู้ว่านี่คือการใช้อำนาจที่เหนือกว่าในการสะท้อนการทำงานของสื่อมวลชน ใครๆก็รู้ว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ซักถามข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนและสาธารณะ

หากผู้นำหรือผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าคำถามไหนรู้สึกถูกคุกคาม หรือรุนแรงจากการทำหน้าที่สื่อมวลชน นายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะตอบกลับชี้แจงได้ทันทีให้จบตรงนั้น

กรณีนี้จะเจตนาหยอกเล่นหรือทักทายสื่อมวลชนดิฉันไม่ทราบ แต่ท่านต้องเรียนรู้ท่าทีที่ระมัดระวังกว่านี้ สุขุมกว่านี้ ไม่ต้องมีบทร่วมทุกครั้งไป ไม่ต้องมีซีนทุกวัน

ควรคำนึงว่าตำแหน่งในฐานะภรรยานายกรัฐมนตรีมาพร้อมอำนาจที่เหนือกว่า

อย่าหาว่าสอนนะคะ ด้วยท่าทางของท่านที่อ่อนหวานแค่เดินผ่านไปไหว้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนดิฉันคิดว่าเพียงพอและสง่างามตราตรึงในฐานะสตรีหมายเลข 1

ยืนยันอีกครั้งว่านี่เป็นการใช้ Power Dynamics และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องในครอบครัวแต่เป็นความเชื่อมั่นของรัฐบาล”

ภคมน หนุนอนันต์ ให้ความเห็น หลัง ภรรยานายกหยอกล้อสื่อ
ภาพจาก Facebook : Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์

ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ออกมาให้ความเห็นสั้น ๆ ผ่าน รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เผยว่า “ดิฉันไม่แน่ใจว่าภรรยาของท่านนายกทราบหรือไม่ การกระทำเช่นนี้คือการคุกคามเสรีภาพสื่อ”

ไอซ์ รักชนก ชี้ ภรรยานายกคุกคามสื่อ
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
นายกอนุทิน และ ภรรยา - 2
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon
นายกอนุทิน และ ภรรยา
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

2 นาที ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง

16 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก เศรษฐกิจ

รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

17 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี

19 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

วิธีจองโรงแรม “เที่ยวดีมีคืน 2568” ยังไง ให้ลดหย่อนภาษีได้จริง

23 นาที ที่แล้ว
สส.พรรคประชาชน ชี้ภริยานายกฯ คุกคามเสรีภาพสื่อ ข่าว

สส.ประชาชน ซัดแรง ภริยานายกฯ พูด ‘จะจำไว้แล้วนะ’ คล้ายหยอกล้อแต่คุกคามสื่อ

27 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะวิธีปฐมพยาบาล เด็กชักจากไข้สูง ที่ถูกต้องและปลอดภัย

30 นาที ที่แล้ว
&quot;ก้อง ศรันย์&quot; พ่อค้าส้มตำ โดนถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์ บันเทิง

“ก้อง ศรันย์” ทัวร์ถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์

39 นาที ที่แล้ว
ชัดเจน! เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? “เบียร์เดอะวอยซ์” แชร์รูปนายกสมาคม ขอให้ติดต่อกลับ มีเรื่องสำคัญ

51 นาที ที่แล้ว
หน้าจอคนละครึ่งพลัสขึ้นแบบนี้หมายถึงอะไร เศรษฐกิจ

รีบเช็ก คนละครึ่งพลัส แอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความนี้ ยังได้สิทธิ์ไหม แก้ยังไง

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปี หลังแทงคนแปลกหน้ากลางถนน คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน

60 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา อัปเดต คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง แต่คาดว่า หมอป่วยนานไม่รักษา ชาวเน็ตจี้ &quot;ถอนใบประกอบวิชาชีพ&quot; ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! หมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ ที่แท้เป็น “หมอจริง” เพจดังคาด ป่วยทางจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แต่งตั้ง เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ข่าวการเมือง

ในหลวง มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้ง ดร.เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศาลพิพากษา NewJeans ยกเลิกสัญญาไม่ชอบธรรม ยังเป็นศิลปินเครือ ADOR

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอมรับเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง ข่าว

อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอม แจกเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการจับสลาก คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หมี ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี่ตัวอะไรเสียชีวิต ข่าว

เศร้า ‘พี่หมี’ ผู้ก่อตั้งเพจ ‘นี่ตัวอะไร’ เสียชีวิต เผยสาเหตุจากไป ทั้งที่อายุยังน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด จอย T-Skirt หลังเข้ารับรักษา มะเร็งปากมดลูก ระยะ 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ร่วงหนัก 1000 บาท จับตาธนาคารกลางสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผชิญหน้า “สีจิ้นผิง” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หารือชี้ชะตาเศรษฐกิจโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ อนุวัต จัดให้ สรุปตารางเงินเข้าร้านถุงเงิน ย้ำส่วนลูกค้าเข้า ตี 2 ส่วนรัฐตาม 17:30 น. ของวันถัดไป ชี้เป็นระบบปกติ เศรษฐกิจ

เพจดังแจงร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องตกใจ เงินเข้า 2 รอบ เช้า-เย็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย อึ้งซ้ำ หลังขุดประวัติหมอ ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย เจอข้อมูลอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 10:43 น.
69
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button